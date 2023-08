Come pulire il marmo in modo naturale

Come pulire il marmo in modo naturale? Alcuni ingredienti, come limone e aceto, sono del tutto banditi quando si parla di cura e pulizia del marmo. Altri popolari rimedi naturali, però, possono darci una grande mano. Per pulire il marmo potresti utilizzare bicarbonato, sapone di Marsiglia, cenere e altri prodotti che ti aiuteranno a mantenere pavimenti e piani di lavoro sempre puliti e lucidissimi.

Fonte immagine: Pixabay

Per la nostra rubrica dedicata alle pulizie ecologiche ed eco-friendly, oggi vogliamo scoprire come pulire e ravvivare il marmo in modo naturale, senza utilizzare costosi prodotti del supermercato spesso dannosi per l’ambiente, oltre che per il nostro portafogli.

Il marmo è una pietra naturale elegante, molto resistente ma, allo stesso tempo, anche particolarmente delicata. Per le sue qualità estetiche e per la sua robustezza, rappresenta indubbiamente uno dei materiali più apprezzati e impiegati per la realizzazione di pavimenti, piani di lavoro, taglieri, tavoli, piani della cucina o del bagno.

Pur trattandosi dunque di una pietra spesso impiegata sia in casa che all’esterno, dal momento che si tratta di un materiale poroso, in realtà il marmo è anche sensibile e delicato, ragion per cui bisogna sapere come pulirlo in modo appropriato, senza rischiare di danneggiarlo.

Non di rado, infatti, delle superfici in marmo appaiono irrimediabilmente macchiate a causa di detersivi troppo aggressivi e inadatti a questo tipo di superficie, ma anche a causa di sostanze apparentemente innocue come succhi di frutta, limone, caffè, candeggina o persino acqua. Insomma, se in casa hai delle superfici in marmo, sarà bene capire come pulirle per preservarne la naturale luminosità e bellezza.

In questo articolo vedremo 4 soluzioni per pulire il marmo in modo naturale, ovviamente senza rischiare di danneggiarlo.

4 metodi per pulire il marmo in modo naturale

Fonte: iStock

Come abbiamo anticipato, nella cura del marmo bisogna prima capire quali ingredienti e rimedi naturali possono migliorarne l’aspetto e quali, invece, rischiano di danneggiare la superficie.

Ad esempio, fra i rimedi da non usare per pulire il marmo rientrano aceto, latte, acido citrico e limone, in quanto rischiano di rovinare irrimediabilmente il materiale.

Via libera, invece, a ingredienti come bicarbonato e pietra pomice.

Sapone di Marsiglia

Un sapone delicato, come può esserlo ad esempio il sapone di Marsiglia, sarà utile per eliminare le macchie dal marmo. Mescola una piccola quantità di sapone con della normale acqua, pulisci la superficie, risciacqua, quindi asciuga con un panno delicato (andrà bene anche un panno in microfibra o di lana), in modo da preservare la lucidità del marmo.

Pulire il marmo con bicarbonato

Ti domandi come pulire il marmo con il bicarbonato? E’ facile: puoi rimuovere le macchie ostinate creando una pasta delicata ma efficace.

Mescola bicarbonato e acqua fino a formare una pasta molto morbida e fluida, quindi applicala sulle zone da trattare, strofina con delicatezza, sciacqua e asciuga con un panno morbido che non lasci pelucchi.

Cenere per pulire il marmo in modo naturale

La cenere non è utile solo in giardino, come concime naturale per le piante, ma può fare magie anche dentro casa.

Per lucidare il marmo, inumidisci una spugna e aggiungi una piccola quantità di sapone di Marsiglia, quindi versa della cenere e strofina il tutto sulla parte da trattare. Dopodiché, ti basterà risciacquare e asciugare come sempre.

Polvere di pietra pomice

Per finire, un noto rimedio per pulire il marmo macchiato è quello a base di pietra pomice.

Ebbene si, anche questa sostanza è in grado di darci pavimenti e superfici impeccabili. In questo caso, utilizzeremo la pietra pomice in polvere e una spugnetta umida. Come abbiamo visto nel caso della cenere, basterà coprire la spugna con la polvere di pietra pomice e applicare sulla macchia eseguendo dei movimenti circolari e delicati. Lascia agire per qualche minuto, quindi risciacqua la superficie e asciuga normalmente.

Qualunque sia il rimedio che sceglierai di adottare, per sicurezza ricorda di provarlo prima in una piccola parte di superficie, preferibilmente in un punto nascosto, in modo da capire come reagisce il marmo ed eventualmente evitare di danneggiarlo.