Come eliminare le macchie di frutta in modo naturale

Come togliere le macchie di frutta dalla tovaglia? Gli smacchiatori del supermercato non sono l’unica soluzione a nostra disposizione. Esistono moltissimi rimedi per eliminare le macchie di frutta in modo naturale. Basta solo conoscerli e scegliere quello giusto per i tuoi vestiti!

Esiste un metodo per eliminare le macchie di frutta, magari in modo naturale e senza usare prodotti chimici e inquinanti? Se ti stai ponendo questa domanda, probabilmente anche tu avrai constatato con sommo disappunto che quelle di frutta sono delle macchie particolarmente difficili da rimuovere. Ebbene si, è sufficiente un nanosecondo per macchiare la nostra maglietta preferita, ma servirà ben più di qualche minuto per rimuovere la macchia in modo efficace.

Purtroppo, gran parte degli smacchiatori che si trovano in commercio presentano due difetti: sono spesso estremamente inquinanti (e di certo non abbiamo bisogno di altri detersivi e saponi che inquinino l’ambiente), e non sempre funzionano come dovrebbero.

Ed ecco che, il più delle volte, finiamo per acquistare un prodotto che in fin dei conti non solo inquina, ma non funge neanche tanto bene al suo unico scopo: quello di rimuovere le odiosissime macchie di frutta da vestiti, tovaglie, tovaglioli e bavaglini.

Ebbene, per venire in soccorso dei tuoi capi preferiti, abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei migliori rimedi naturali per smacchiare i tessuti. In passato abbiamo già visto quanto sia facile rimuovere le macchie di deodorante o quelle di olio con ingredienti semplici e di uso comune come il bicarbonato e il sapone di Marsiglia.

Quest’oggi, agiremo contro le macchie di frutta, per rimuoverle in modo efficace e, soprattutto, rapido!

Ecco come eliminare le macchie frutta in modo naturale

Per togliere le macchie di frutti rossi (ad esempio quelle di ciliegia) e di altri tipi di frutta, la parola d’ordine è “agire in fretta”, in modo da evitare che la macchia penetri in profondità e diventi difficile o impossibile da rimuovere.

Vediamo ora come rimuovere qualsiasi macchia di frutta in modo naturale, con ingredienti green ed eco-friendly.

Sale e limone

Eh già, manca l’acqua frizzante e abbiamo creato un ottimo drink per l’estate. In realtà, però, sale e limone possono risultare utilissimi anche per eliminare le macchie di frutta.

Si tratta, in effetti, di uno dei rimedi più efficaci a nostra disposizione, ideale soprattutto per rimuovere le macchie di frutta dai capi di cotone colorato.

Per sfruttare il potere smacchiante di questi ingredienti, ti basterà versare in una bacinella dell’acqua fredda e aggiungere un cucchiaino di sale e il succo di un limone. Fai sciogliere il sale, metti il tessuto in ammollo e tampona la macchia con cura. Dopodiché, potrai procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Succo di lime

Oltre al limone, anche il lime può agire come una sorta di smacchiatore naturale. Se hai a che fare con delle macchie di frutta su capi di cotone bianco o colorato, prova a riscaldare il succo di un lime filtrato, e strofinalo sulla macchia fin quando non sarà sparita.

Dopodiché, procedi con il normale lavaggio in lavatrice.

Aceto per eliminare le macchie di frutta in modo naturale

Fra le soluzioni antimacchia, non può certamente mancare l’aceto bianco. Questo rimedio naturale è ampiamente impiegato nelle pulizie domestiche, dove funge da ottimo aiutante nella cura dei pavimenti e nella pulizia di varie superfici. Ma sapevi che con l’aceto puoi anche eliminare le macchie di frutta dai tuoi abiti?

Per pretrattare la macchia, ti basterà tamponarla con un panno imbevuto di aceto, lasciar agire e procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Acqua bollente o ghiaccio?

Normalmente si consiglia di agire sulle macchie solo ed esclusivamente usando acqua fredda. In realtà, però un altro metodo per eliminare le macchie consiste nell’immergere il capo in acqua bollente.

Questo rimedio tornerà utile soprattutto per rimuovere macchie oleose o grasse. Naturalmente, ti consigliamo di consultare prima l’etichetta dove sono riportate le modalità di lavaggio più adatte.

Il metodo “a freddo”

D’altro canto, anche il ghiaccio agisce egregiamente per eliminare le macchie di frutta dai tessuti. Per smacchiare in modo impeccabile, ti basterà pretrattare passando un cubetto sulla macchia, risciacquare e lavare normalmente.

Questo rimedio sarà utile anche per eliminare le macchie di cioccolato.

Latte per rimuovere le macchie

Uno dei rimedi più diffusi per togliere le macchie di frutta dai bavaglini e da altri capi consiste nel mettere il tessuto in ammollo in una bacinella con del latte e acqua (orientativamente, un bicchiere di latte ogni mezzo litro d’acqua).

Lascia il capo immerso per tutta la notte, quindi strofina la macchia accuratamente e termina il lavaggio in lavatrice.

Eliminare le macchie di frutta con il bicarbonato

Aceto, limone, ghiaccio e poi? Cosa manca nella lista degli ingredienti naturali per le pulizie domestiche?

Hai indovinato, manca il bicarbonato! Questo rimedio versatile e multitasking ti aiuterà a sbarazzarti delle macchie più ostinate, incluse quelle di nespole e frutti rossi.

Per avere tovaglie, bavaglini e indumenti impeccabili, applica il bicarbonato direttamente sulla macchia, aggiungi una piccola quantità di acqua in modo da formare una pasta e tampona leggermente. Dopodiché, procedi con il solito lavaggio in lavatrice e ammira il risultato! Con questo metodo, e aggiungendo qualche goccia di limone, potresti eliminare anche le macchie di frutta dalle mani.

Sapone di Marsiglia

Terminiamo la nostra lista di rimedi naturali per smacchiare i tessuti con l’immancabile sapone di Marsiglia. Se sei alle prese con macchie che non si tolgono e non sai proprio come eliminarle, questo ingrediente risolverà i tuoi problemi.

Il sapone di Marsiglia è ideale per eliminare le macchie di frutta rossa (fragole, ciliegie, more e così via) e altre macchie ostinate.

Anche stavolta, ti basterà strofinare un pezzetto di sapone sulla macchia. Quindi, lascia il tessuto in ammollo in acqua fredda per qualche ora, risciacqua e metti in lavatrice. Questo rimedio è adatto anche per eliminare le macchie di sangue dai vestiti.