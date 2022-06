Tisana dimagrante: erbe che accelerano il metabolismo e ricetta

Una tisana dimagrante è una grande alleata per chi vuole perdere peso. Non si tratta di una bevanda miracolosa, ma di un supporto nell’ambito di una dieta finalizzata al dimagrimento. È possibile reperire una tisana dimagrante potente naturale sia in erboristeria che in farmacia, allo stesso modo si può fare in casa.

A questo scopo andiamo capire quali erbe accelerano il metabolismo per poi giungere alla ricetta per farla da sé. Quali sono le tisane che accelerano il metabolismo? Continuate a leggere.

Cos’è una tisana dimagrante

Non è un miracoloso rimedio al peso in eccesso, ma le tisane dimagranti svolgono diverse funzioni utili per facilitare la digestione, aiutare il metabolismo e liberare il corpo dalle impurità. Ne esistono diverse, tante quante sono le erbe dimagranti e le combinazioni di queste alle quali è possibile ricorrere.

In ogni caso resta una bevanda sana e utile per introdurre nel proprio organismo la dose di acqua giornaliera raccomandata dagli esperti.

A cosa serve la tisana snellente?

L’utilizzo di tisane snellenti può rivelarsi molto utile per ritrovare la propria forma ideale. Agendo su più aspetti questi infusi favoriscono una riduzione del giro vita e del giro coscia, contribuendo in alcuni casi anche a contrastare il fenomeno della ritenzione idrica.

Le principali aree di intervento delle tisane snellenti sono la velocizzazione del metabolismo, la riduzione dell’assimilazione di grassi nell’organismo, il controllo del senso di sazietà e il trattamento indiretto della cellulite.

Erbe che accelerano il metabolismo

Il metabolismo è il processo mediante il quale il corpo converte il cibo in energia. Quando siamo a dieta, può accadere di affrontare lunghi periodi di tempo nei quali si smette di perdere peso. Per sbloccare la situazione, utile è aumentare il metabolismo.

A tal proposito esistono erbe e piante che riescono in tale impresa. Eccone alcune tra le più importanti.

Fucus agar agar

L’alga fucus (Fucus vesiculosus), detta anche quercia marina o alga bruna, ha un elevato apporto di iodio e stimola il metabolismo. Ciò in quanto lo iodio è essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei. Fondamentali, questi, per sostenere il metabolismo corporeo.

L’alto contenuto di vitamine, minerali e fibre aumenta anche il senso di sazietà. Pertanto la sua assunzione può risultare utile per chi desidera dimagrire.

Ashwagandha

Ne abbiamo già parlato in sede di efficaci ansiolitici naturali. Si tratta di un’erba utile per aumentare la resistenza ed il metabolismo. L’Ashwagandha aiuta, infatti, a bilanciare gli ormoni e può avere un effetto curativo sulla tiroide, aiutando a perdere peso.

Ginseng

Il ginseng, ampiamente utilizzato nella medicina tradizionale cinese, può stimolare la perdita di peso, ritardare l’assorbimento lipidico e modificare la formazione del grasso. Un modo attraverso il quale esplica la sua azione dimagrante è quello di limitare il deposito di grassi nel corpo.

Nello specifico, la radice di ginseng è in grado di bloccare l’accumulo di colesterolo nel sangue. Il suo aroma forte lo rende inoltre un efficace blocca-fame.

Pepe nero

Non è un’erba a tutti gli effetti ma il pepe nero vanta proprietà brucia grassi. In sostanza è in grado di bloccare la formazione di nuove cellule adipose. Ciò grazie alla capsaicina, composto chimico in esso presente che esplica due effetti.

La stimolazione di particolari proteine responsabili della dissipazione di energia sotto forma di calore e l’attivazione del sistema nervoso simpatico. Tali effetti stimolano la termogenesi, il consumo di calorie.

In più evita l’aumento della fame.

Tarassaco

Una delle più apprezzate tisane snellenti è ottenuta mediante l’utilizzo del tarassaco, una pianta che si rivela efficace per combattere la ritenzione idrica, come diuretico naturale e come rimedio contro il colesterolo cattivo. Infine, fra le vitamine che apporta vi sono molecole alleate del metabolismo, dello sviluppo e della salute del sistema nervoso e della coagulazione del sangue.

Betulla

Altra soluzione utile è la tisana di betulla, la cui azione snellente può essere ricondotta alle sue proprietà diuretiche, drenanti e antinfiammatorie. È infatti fonte di sali minerali e aiuta a espellere le sostanze tossiche.

Nella corteccia di betulla, è presente la betulina, un principio attivo in grado di riattivare il metabolismo. Da qui il suo utilizzo anche contro la cellulite.

Tè verde

Per concludere questa breve rassegna delle erbe in grado di accelerare il metabolismo – in particolare di grassi e zuccheri – citiamo anche il tè verde. Essendo una bevanda ricca di acido gallico, caffeina e teina ha la capacità di aiutare la perdita di peso.

Teofilina e teobromina, invece, hanno proprietà diuretiche e sono in grado di accelerare il metabolismo e di favorire l’eliminazione di lipidi e glucidi. Vediamo come fare una tisana dimagrante in casa?

Tisana dimagrante, ricetta

Qual è la tisana che fa dimagrire di più? Difficile citarne solo una. Sicuramente, però, una delle più valide è quella alla quercia marina, alla quale seguono una serie di bevande utili anche in menopausa e per fare dimagrire, in particolare, la pancia.

Ingredienti

50 gr di quercia marina fresca (o 1 cucchiaino secca)

300 ml di acqua

Preparazione

Versate la quercia marina in una tisaniera, in una teiera o direttamente in tazza. Versate sopra l’acqua bollente. Lasciate in infusione per 10/15 minuti quindi mescolate e bevete.

Tisana per dimagrire la pancia

Ingredienti

1 cucchiaino di zenzero

1 cucchiaino di cannella

1/2 limone spremuto

½ lt di acqua bollente

Preparazione

Versate lo zenzero in polvere o tritato nell’acqua bollente insieme alla cannella. Coprite e lasciate in infusione per mezz’ora. Aggiungete adesso il succo di limone, quindi consumate subito la tisana. Potete berla sia tiepida che fredda. Il momento ideale è prima di ogni pasto, 3 volte al giorno.

Tisane per dimagrire menopausa

Come ben sappiamo, la menopausa è un momento delicato nella vita di una donna. Che si esplica prevalentemente sul peggioramento della ritenzione idrica a causa della cessazione della produzione degli estrogeni. Tra le tisane per dimagrire in menopausa una delle più indicate è quella al tarassaco.

Ingredienti

1 tazza di acqua calda

1 cucchiaino di radice essiccata di tarassaco

Preparazione

Versate nell’acqua calda il tarassaco e lasciatelo in infusione per 10 minuti circa. Trascorso questo tempo, filtrate e consumate non appena avrà raggiunto una temperatura tale da poter essere bevuto.

Tisana dimagrante alla betulla

Ingredienti

10 grammi di foglie di betulla sminuzzate

1 tazza di acqua bollente

Preparazione

Versate le foglie di betulla sminuzzate in una tazza di acqua bollente. Fate riposare in infusione per circa 15 minuti, quindi filtrate e consumate tiepida.

Tisana dimagrante al tè verde

Ingredienti

3-4 grammi di foglie di tè verde

250 grammi d’acqua calda

Preparazione

La tisana al tè verde richiede una particolare attenzione per quanto riguarda il tempo di infusione e la temperatura dell’acqua. Versate le foglie, disponibili in erboristeria, nei negozi specializzati o in alcuni supermercati, in circa 250 grammi d’acqua calda. La temperatura dovrà essere di circa 70-80 gradi C, variabili a seconda della tipologia di tè, mentre l’infusione dovrà durare 2-3 minuti.

Tisana dimagrante, dove si compra

Oltre che farla in casa, si può acquistare già pronta. Una tisana dimagrante potente è facilmente reperibile in farmacia o in erboristeria, dove si può tranquillamente chiedere consiglio al personale presente che, sulla base delle proprie personali esigenze, sarà in grado di individuare quella più utile nel singolo caso.

Esistono inoltre parecchie tisane per dimagrire al supermercato, specie presso quelli più forniti. Infine si possono comprare online, sia sui siti specializzati che sugli e-commerce generici come Amazon.

La scelta è vasta così come la possibilità di poterne testare diverse, per poi giungere a quella più efficace nel proprio caso.