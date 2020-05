Crema anticellulite: come funziona, quando e come utilizzarla

Ahi, Ahi, Ahi: la cellulite è un dramma che tantissime donne conoscono. Si tratta di uno degli inestetismi più frequenti nelle donne in età fertile. Si caratterizza per l’antiestetica pelle a buccia d’arancia; la buona notizia è che si può combattere, la cattiva è che è un nemico difficile da sconfiggere. All’origine della cellulite c’è un insieme di cause genetiche, ormonali e vascolari aggravate da vita sedentaria, stress e cattive abitudini alimentari e comportamentali. Esistono moltissime creme in grado di combatterla, oggi scopriamo come funziona e quando utilizzarla.

Crema anticellulite: come usarla?

Bisogna essere chiari fin da subito: per combattere la cellulite una crema sola non basta. Bisogna cambiare la propria alimentazione in favore di uno stile più sano ed equilibrato, ma soprattutto ad alto contenuto di acqua. La disidratazione è l’alleata numero uno della cellulite. Bisogna privilegiare quindi i cibi più ricchi di acqua: anguria, ananas, asparagi, cetrioli, cipolle e lattuga.

I liquidi servono invece a depurare l’organismo, aiutando il tuo fisico ad eliminare le tossine e il sale in eccesso. Da evitare come la peste i cibi troppo salati: salumi e insaccati, snack industriali. Amici della nostra dieta saranno, invece, i cibi ad alto contenuto di fibre, che migliorano il transito intestinale, riducendo l’accumulo di zuccheri e grassi. Consigliatissima l’attività fisica che aiuterà l’organismo nelle sue normali funzioni vitali. A questo punto, una volta modificato lo stile di vita errato, bisogna passare alla crema. In commercio si trovano diversi tipi di creme anticellulite, che aiutano a migliorare l’aspetto della pelle. Per essere efficaci, devono contenere sostanze liporiducenti, che agiscono sugli accumuli adiposi, drenanti, che aiutano a smaltire i liquidi in eccesso, e leviganti, che rendono la pelle più liscia. Consigliamo naturalmente una scelta bio e 100% cruelty free. Attenzione che non tutte le celluliti sono uguali: per capire quale nemico combattere dovete pizzicare la pelle colpita e osservarla attentamente; se sentite dolore intenso, probabilmente avete una cellulite edematosa; se sentita fastidio e la cellulite si vede solo pizzicando la pelle, si tratta di cellulite compatta; se la cellulite è ben visibile anche senza pizzicare la pelle e se si muove quando camminate, si tratta di cellulite molle.

A questo punto scegliete la vostra crema e testatela per un paio di mesi monitorando i risultati: la pelle dovrà risultare diversa nella consistenza ma anche nella morbidezza. Se i risultati non vi soddisfano passata al test successivo ma sempre conservando il medesimo stile di vita sano!