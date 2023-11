Tisane lassative, quali sono?

Le tisane lassative sono utili in caso di stipsi e stitichezza, per risolvere problemi di blocco intestinale e sbloccare le normali funzioni di questo organo, che potrebbe essere messo a dura prova da una cattiva alimentazione, da poco movimento fisico, dallo stress quotidiano, ma anche da malattie di varia natura. Prima di assumere ogni rimedio lassativo è bene parlarne con il medico curante. In gravidanza e nei bambini sono di solito sconsigliate.

Quando l’intestino non funziona e si sperimenta la stitichezza, prima di ricorrere a farmaci prescritti dal medico curante o consigliati dal farmacista di fiducia, sono tanti i rimedi naturali che possiamo sfruttare. Le tisane lassative, ad esempio, possono aiutare in caso di difficoltà ad andare in bagno. Sono naturali al 100% e sono assolutamente efficaci, a meno che non si tratti di malattie che provocano stitichezza: in tal caso sarebbe bene contattare subito un dottore.

Cosa sono le tisane lassative

Le tisane lassative sono infusi che si possono prendere ogni giorno in caso di stitichezza. Possono essere utili se prese come prevenzione o ai primissimi segnali di qualcosa che non va. Le tisane lassative sono, infatti, ottime per poter aiutare l’intestino a mantenersi in forma e a garantire il perfetto funzionamento dello stesso.

Le cause della stitichezza e della stipsi possono essere diverse. Anche una scorretta alimentazione o poco movimento fisico possono indurre a ricorrere a questo genere di infusi per sbloccare la situazione. Talvolta è lo stress quotidiano a minare la salute e il benessere intestinale. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che ci sono delle patologie che hanno proprio tali disturbi tra i loro sintomi principali. Escludere ogni possibile causa patologica con il medico curante è assolutamente fondamentale, così da sfruttare al meglio le tisane lassative per una migliore regolarità intestinale.

Si possono preparare con tanti rimedi naturali e in erboristeria, ma anche in farmacia o sui canali online, si possono trovare dei preparati già pronti per l’uso, magari in bustina, ideali per chi non ha molto tempo a disposizione.

A cosa servono le tisane lassative

Le tisane lassative svolgono azione fondamentale sull’organismo, in caso di stipsi e di irregolarità intestinale. Si usano in caso di blocco intestinale, per ripristinare il fisiologico transito intestinale e per ritrovare la regolarità. Di solito il loro effetto inizia 12 ore dopo l’assunzione, quindi già il giorno seguente.

Ricordiamoci che le tisane lassative vanno assunte la sera prima di andare a dormire, per evitare gonfiore addominale, mal di pancia o eccessiva evacuazione. Si inizia con una tisana al giorno, abbinata a una dieta sana: non bisogna esagerare con queste erbe lassative, perché potrebbero avere effetti collaterali non indifferenti. Se si notano delle reazioni avverse, è bene terminare subito l’assunzione delle bevande.

Di solito sono sconsigliate in gravidanza, in allattamento e in caso di bambini e ragazzi. Comunque, è bene evitare un uso prolungato di tali rimedi naturali, a meno che non sia stato consigliato dal medico curante.

Ingredienti naturali per tisane lassative

Sono tante le tisane dalle proprietà lassative che troviamo in commercio o che possiamo preparare da soli. Possiamo optare per diversi rimedi naturali, da scegliere anche i base alla sintomatologia che proviamo. Tra le più utilizzate ricordiamo quelle a base di:

cumino

finocchio

senna

menta

liquirizia

sambuco

malva

frangola

tarassaco

anice

aloe

rabarbaro

Bisogna prestare grande attenzione al rimedio naturale che si sceglie, chiedendo consiglio al medico, all’erborista o al farmacista per non sbagliare. Anche se si tratta di lassativi naturali, è bene sempre usare la massima cautela, soprattutto per quello che riguarda l’uso prolungato di tali preparati.