Panettone senza glutine: la ricetta e i suggerimenti utili

Perché rinunciare al dolce natalizio per eccellenza se si è celiaci? In questo articolo vi suggeriamo di provare la ricetta di un panettone senza glutine fatto in casa dalla sicura riuscita che non vi farà rimpiangere quello tradizionale. Il suo bello è che potete aromatizzarlo a piacere, sostituendo l'uvetta con il cioccolato, se lo preferite, ottenendo un lievitato ottimo con i suggerimenti che vi torneranno utili in fatto di dolci gluten free.

Una ricetta del panettone senza glutine, da fare in casa con le proprie mani e che possa risultare altrettanto valida quanto quella di un panettone che, invece, il glutine lo contiene, non può che essere gradita ai celiaci ed agli intolleranti a tale sostanza.

Chi ha detto che chi non può mangiare il glutine debba necessariamente rinunciare a quanto di più buono e tradizionale la nostra cucina, natalizia e non, ci offre?

Ebbene, non ci vuole poi molto per sfornare un panettone senza glutine al pari di uno artigianale che non vi faccia sentire la mancanza di quello tradizionale.

Di seguito vi forniamo alcuni suggerimenti utili, ad esempio su che farina usare per dolci senza glutine e su come fare lievitare al meglio il vostro dessert natalizio gluten free.

Panettone senza glutine, la ricetta

Sul web trovate diverse ricette di panettone senza glutine, da quello di Fatto in casa da Benedetta a quello di Montersino, passando per quelle proposte dalle aziende specializzate in mix di farine gluten free.

Quella che vi proponiamo è la ricetta di un foodblogger specializzato in alimentazione senza glutine dal successo garantito che vogliamo suggerirvi di provare, per andare sul sicuro e non rischiare di dover gettare via preziosi ingredienti o ore di lavoro dietro ad un impasto.

Ecco come realizzare uno degli intramontabili dolci di Natale in pochi passaggi.

Ingredienti

100 ml di acqua calda

12 g di zucchero

5 g di lievito secco

70 g di farina di riso

115 g di amido di mais

15 g di amido di manioca

5 g di gomma di xantano

3 g di psillio

85 g di zucchero

75 g di burro pomata

2 uova grandi

2 tuorli d’uovo grandi

Aroma di vaniglia

Scorza grattugiata di limone

Scorza grattugiata di arancia

125 g di uvetta

Preparazione

In una ciotola piccola mescolate 12 grammi di zucchero presi da totale con l’acqua tiepida e il lievito. Mescolate e lasciate riposare per qualche minuto. Versate nella ciotola della planetaria la farina di riso, di mais, la manioca, lo xantano, lo psillio e mescolate bene. Aggiungete adesso il resto degli ingredienti tranne l’aroma vaniglia, le scorze grattugiate e l’uvetta. Mescolate azionando la planetaria con il gancio a velocità medio/bassa per 8-10 minuti. Ottenuto un impasto liscio, coprite la ciotola con la pellicola trasparente e trasferitela a lievitare in un luogo caldo per 2 ore o più. L’impasto dovrà triplicare il suo volume. Unite adesso le scorza grattugiate degli agrumi, l’uvetta e l’aroma vaniglia. Azionate nuovamente la planetaria a bassa velocità per un paio di minuti. Adesso trasferite l’impasto nello stampo da panettone di circa 13 cm di diametro. Copritelo con della pellicola trasparente e fate lievitare ancora, sempre in un luogo caldo e lontano da correnti di aria, per 2 ore. Il panettone dovrà essere arrivato a circa 2 cm di altezza dal bordo. Trasferite quindi in forno caldo, a 160ºC e fate cuocere per circa 60 minuti. Una volta cotto, tiratelo fuori dal forno e lasciatelo raffreddare su una gratella. Se volete preservare la sua cupola potete metterlo a raffreddare a testa in giù.

Panettone senza glutine al cioccolato

Per preparare un panettone senza glutine al cioccolato non dovete fare altro che seguire la ricetta che avete appena letto eliminando l’uvetta ed utilizzando, al suo posto, delle gocce di cioccolato. Non abbiate paura di abbondare, ma ricordate di aggiungerle solo dopo la prima lievitazione.

Se volete, potete glassare con del cioccolato fuso il panettone una volta che si sarà cotto e raffreddato. Decorandolo, perché no, anche con della granella di zucchero o della frutta secca tostata e macinata.

Panettone senza glutine e lattosio

Preparare un panettone senza glutine e senza lattosio può risultare un tantino più difficile, ma non impossibile. Dovrete sostituire il burro con dell’olio di semi.

Probabilmente la resa non sarà la stessa, ma avrete ottenuto un panettone in grado di poter soddisfare, oltre che il vostro palato, anche le vostre intolleranze.

Panettone senza glutine fatto in casa: consigli utili

Bene, avete la ricetta ma probabilmente i dubbi sono ancora molti. Ebbene, di seguito vogliamo cercare di rispondere alle domande più comuni oltre che prevenire, laddove possibile, i principali intoppi nei quali si può incorrere durante la preparazione casalinga di un panettone senza glutine.

Perché la farina senza glutine non lievita?

La farina senza glutine non lievita, o comunque non lievita agli stessi ritmi della farina comune, proprio per il fatto di non contenere il glutine. Ciò impedisce che l’impasto sviluppi la maglia glutinica tipica dei lievitati. Ossia la “rete” che va a crearsi negli impasti e che ha il compito di renderli elastici e di intrappolare al suo interno il gas prodotto dai lieviti.

Per ovviare alla lentezza della lievitazione si può aumentare il tempo di riposo lasciando, ove possibile, l’impasto a temperatura ambiente anche per un’intera notte.

Che tipo di farina per il panettone?

La farina indicata per la preparazione di un panettone tradizionale è sicuramente una farina forte, del tipo 00 o 0, che abbia un W di almeno 400-420. Tale farina è in grado di supportare in maniera ottimale liquidi e grassi. Regalando un impasto facilmente gestibile e lavorabile oltre che una buona alveolatura.

Nel caso di un panettone senza glutine la scelta è obbligata. Bisogna ripiegare su farine di cereali che non lo contengono naturalmente, come quella di riso o di mais, etc o per miscele di queste ultime, che si trovano già preparati in commercio.

Con queste farine è possibile realizzare anche dessert quali una torta o un ciambellone senza glutine. Così come una deliziosa crostata per la colazione.

Come rendere più elastico l’impasto senza glutine?

Per riuscire in questo intento utile è il ricorso, così come avviene nella ricetta che vi abbiamo suggerito di provare, a prodotti quali la farina di carrube oppure la gomma xantana. Si tratta di ingredienti che vanno uniti alle farine prima dell’aggiunta dei liquidi e che contribuiscono a far sì che l’impasto risulti elastico e lavorabile.

Quali sono i panettoni senza glutine?

I panettoni senza glutine sono quelli che non lo contengono, una vasta selezione che è possibile acquistare presso la grande distribuzione o presso i laboratori artigianali, gli e-commerce delle pasticcerie o più generalmente su Amazon.

A produrli, oltre che le aziende specializzate in alimentazione gluten free, ultimamente sono anche le grandi marche, seppur in maniera minore.

Quanto costa un panettone senza glutine?

Il prezzo di un panettone senza glutine è variabile, e a incidere può essere il suo peso oltre che l’eventuale farcia utilizzata al suo interno. Naturalmente anche la marca ed il luogo presso il quale lo acquistate. Possiamo dire con certezza che il costo si aggiri tra i 20 ed i 40 euro.

Utile è sapere come in commercio siano disponibili anche torte di Natale simili al panettone, ma senza glutine, che costano anche meno, sui 12-15 euro.

