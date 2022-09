A cosa fa bene il succo di pompelmo e le ricette da provare

Così come quello di tutti gli agrumi, anche il succo di pompelmo è una bevanda naturale ricca di proprietà e benefici per la salute al netto di poche controindicazioni. Ha un sapore dolce ma aspro, è fonte di importanti sostanze nutritive, antiossidanti e fibre. Questo delizioso frutto può aggiungere deliziose note di sapore a diverse pietanze.

Molti studi hanno provato come vanti proprietà dimagranti e benefiche per la pelle. Ma quanto succo di pompelmo si può bere al giorno, e in quali ricette può essere utilizzato? Andiamo con ordine.

Cos’è il succo di pompelmo

Il succo di pompelmo è il succo che si ricava dalla spremitura dell’agrume. Non richiede che pochi istanti per essere ricavato, basta avere a disposizione uno spremiagrumi. Nonostante questo, lo si trova anche già pronto in commercio.

Il succo di pompelmo confezionato, però, oltre a non essere senza zucchero, almeno non sempre, è spesso e volentieri addizionato con conservanti o stabilizzanti. Per tale motivo è sempre preferibile farlo da sé. È possibile realizzare il succo sia con il pompelmo bianco che con il pompelmo rosa.

Succo di pompelmo, benefici e proprietà

Quando si parla di agrumi non si fa che decantarne le salutari lodi. Ed anche il succo di pompelmo rosa o bianco non fanno eccezione. Tale bevanda è una ricca fonte di alcuni potenti composti vegetali antiossidanti, che sono probabilmente responsabili di molti dei suoi benefici per la salute.

A cosa fa bene il succo di pompelmo? Vediamo nel dettaglio.

Ricco di sostanze nutritive

Basta valutarne i valori nutrizionali per scoprire come il pompelmo, e naturalmente il succo che se ne ricava, sia una ricca fonte di potenti antiossidanti vegetali, di fibre, di vitamine e sali minerali. Il tutto ad un contenuto calorico veramente basso. 100 ml di succo di pompelmo contengono infatti 39 calorie.

Rafforza il sistema immunitario

La vitamina C è sinonimo di salute immunitaria: non solo il contenuto di antiossidanti del pompelmo offre una maggiore protezione da batteri e virus nocivi, ma la vitamina C aiuta a ridurre la durata dei malanni di stagione come il comune raffreddore.

Le altre vitamine e minerali presenti nel pompelmo – come la A – apportano anch’essi benefici al sistema immunitario, potenziandolo.

Favorisce la perdita di peso

Il pompelmo ha, ancora, proprietà dimagranti. In particolare grazie al suo contenuto di fibre, che aiutano a promuovere il senso di sazietà, e di acqua, sempre utile nelle diete dimagranti e per la salute in genere. In particolare, consumare del succo di pompelmo prima di pranzo o cena può favorire la pienezza e ridurre l’apporto calorico del pasto che si sta per consumare.

Migliora la pressione sanguigna

Alcuni studi in merito hanno dimostrato che chi consuma regolarmente pompelmo ha notato dei miglioramenti nella pressione sanguigna e nei livelli di colesterolo “cattivo”. Ciò grazie al potassio e alle fibre contenute nel frutto. Ciò causa indirettamente un minore rischio di sviluppare malattie cardiache.

Migliora la pelle

Assumere abbastanza vitamina C è la chiave per sostenere il collagene e avere una pelle più luminosa. Inoltre, l’idratazione che il succo di pompelmo assicura è importante per mantenere la pelle morbida, levigata e a contrastare la pelle secca e le rughe che questa comporta.

Infine, la sua capacità di aiutare il microbioma intestinale apporta, in maniera indiretta, un beneficio alle preesistenti problematiche della pelle.

Previene il diabete

Oltre a contrastare la resistenza all’insulina, aiuta a combattere l’insorgenza del diabete di tipo 2. Questo è stato scoperto nell’ambito di uno studio incentrato sugli effetti del pompelmo sul peso e l’insulino-resistenza.

Previene i calcoli renali

L’acido citrico in esso contenuto può aiutare a ridurre la formazione di calcoli renali di ossalato di calcio. Ciò in quanto tale composto naturalmente presente negli agrumi è capace di ridurre il rischio di litiasi.

Controindicazioni del succo di pompelmo

Quando non assumere pompelmo? Tale bevanda non è priva di controindicazioni legate all’assunzione di farmaci. Ciò a causa delle sue interazioni con medicinali o sostanze come la caffeina: può alterarne l’efficacia.

In particolare, così come riportato sul sito della Fondazione Veronesi, “aumentando la biodisponibilità del principio attivo presente nel farmaco, il pompelmo ne provoca una sorta di sovradosaggio”. Con tutti i preoccupanti effetti collaterali che questo comporta.

Per citare un esempio su tutti, alcune statine usate per abbassare il colesterolo vengono scomposte dagli enzimi. Ebbene, il succo di pompelmo può bloccare l’azione di questi enzimi, aumentando la quantità di farmaco nel corpo.

Succo di pompelmo, ricetta

La ricetta del succo di pompelmo è talmente semplice che non richiederebbe neanche di essere descritta, ma per chi non sapesse da dove iniziare, basta dividere a metà il frutto in senso orizzontale e spremerlo con l’aiuto di uno spremiagrumi.

Quindi filtrarlo o meno, a seconda delle preferenze, e berlo immediatamente. Nulla di più. Ricordate che i semi di pompelmo sono altrettanto ricchi di sostanze benefiche per la salute.

Ricette con il succo di pompelmo

Le ricette con il succo di pompelmo possono riservare piacevoli sorprese. Così come il limone, anche il pompelmo può trovare spazio in preparazioni di diverso tipo. Dai cocktail alcolici ed analcolici alle torte. Dalle insalate alle creme utilizzate per la farcitura delle crostate. Eccone alcune semplici e di sicuro apprezzamento.

Torta con succo di pompelmo

Ingredienti

1 vasetto di yogurt bianco

1 vasetto di olio di semi

2 vasetti di zucchero

3 vasetti di farina

3 uova

1 bicchiere di succo di pompelmo

Scorza di pompelmo

1 bustina di lievito per dolci

Sale

Preparazione

Mescolate in una ciotola le uova con lo zucchero. Montatele con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto bianco e spumoso. Unite lo yogurt, il succo di un pompelmo e l’olio e lavorate ancora. Setacciate la farina con il lievito ed aggiungeteli al composto. Mescolate bene evitando la formazione di grumi. Trasferite in una teglia imburrata e infarinata e fate cuocere per 30-40 minuti a 180 °C in forno preriscaldato.

Crema con succo di pompelmo per crostata

Ingredienti

1/2 tazza di burro morbido

2 tazze di zucchero a velo

1 cucchiaio di liquore

3 cucchiai di succo di pompelmo

Preparazione

Montate il burro morbido con lo zucchero a velo con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite il liquore ed il succo di pompelmo, aggiungendone un cucchiaio alla volta per non farlo smontare. Trasferite in frigo fino al momento di farcire la crostata. Quindi spalmate la crema sul guscio di pasta frolla già cotto.

Cocktail analcolico con succo di pompelmo

Ingredienti

1 pompelmo rosa

2 lime

600 ml di succo di pompelmo

200 ml acqua tonica

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 radice di zenzero

Preparazione

Tagliate il pompelmo e i lime a spicchi. Mescolate in una ciotola l’acqua tonica e il succo di pompelmo. Unite lo zucchero di canna, gli spicchi di pompelmo e di lime e la radice di zenzero grattugiata. Mescolate e fate riposare per un paio di minuti. Sorseggiate (dopo aver filtrato, se lo preferite).

Insalata con succo di pompelmo

Ingredienti

1 pompelmo

1 avocado a cubetti

1 cuore di lattuga

Qualche foglia di menta fresca tritata finemente

Olive nere qb

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

3 cucchiai di succo di pompelmo

1 cucchiaio di aceto di mele

Preparazione

Preparate la vinaigrette mescolando l’aceto di mele, il succo di pompelmo, il sale e il pepe. Aggiungete l’olio d’oliva a filo continuando a sbattere fino ad emulsionare. Unite le olive tritate e la menta e fate riposare per circa 15 minuti. Versate in una insalatiera la lattuga e aggiungete metà della vinaigrette. Unite l’avocado ed il pompelmo tagliati a cubetti. Mescolate e gustate.

Succo di pompelmo quando berlo

Quando è meglio bere il succo di pompelmo? Non esiste un momento più adatto di un altro per bere il succo di pompelmo. È ottimo a colazione per fare un pieno di vitamine e sali minerali, ma anche a metà mattina o durante il pomeriggio, quando si può sorseggiare in un momento di sano relax.

Berlo al mattino prima di colazione, tuttavia, è probabilmente il momento migliore per godere appieno delle sue proprietà.

Quanto succo di pompelmo si può bere in un giorno? Come in ogni cosa vale la regola del buon senso. Ed allora sarebbe bene non superare la dose equivalente ad uno o due pompelmi al giorno.

