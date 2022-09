Succo di pomodoro da bere: i benefici e 2 ricette

Fonte immagine: Pixabay

Al solo sentir parlare di succo di pomodoro, qualcuno storcerà il naso, mentre qualcun altro avrà invece già l’acquolina in bocca. Poco diffuso nel nostro Paese, il succo di pomodoro è in realtà una bevanda che merita un pizzico di attenzione. Questo particolare prodotto nasce dalla spremitura dei pomodori freschi e in molte parti del mondo rappresenta una bevanda popolare e un ottimo alleato per migliorare la propria salute.

Tutto merito delle vitamine, dei sali minerali e degli oligoelementi contenuti in un buon bicchiere di succo di pomodoro.

E allora, perché non provare ad assaggiare questa bevanda?

Fra poco scoprirai a cosa serve il succo di pomodoro, quali sono le proprietà nutritive di questo particolare drink e, naturalmente, vedremo come fare il famosissimo “tomato juice” in casa, una bevanda davvero genuina e sana.

Valori nutrizionali

Per prima cosa, rispondiamo a una domanda che molto probabilmente ti starà “frullando” per la testa, cioè: quante calorie ha un succo di pomodoro condito? Se preparato in modo semplice, senza l’aggiunta di ingredienti ipercalorici, il succo di pomodoro può essere considerato a tutti gli effetti una bevanda dietetica.

Un bicchiere da 100 ml apporta infatti circa 19 calorie. Sono davvero pochissime, vero?

Inoltre, il succo di pomodoro è anche fonte di proteine, fibre e vitamine quali vitamina A, Vitamina C, vitamina E, Vitamina K e quelle del gruppo B. Non mancano anche i preziosi minerali e oligoelementi, soprattutto:

Magnesio

Potassio

Ferro

Rame

Manganese

Calcio

Fosforo.

Il pomodoro, così come i prodotti derivati da questo frutto, contiene anche alfa e beta-carotenoidi, due sostanze che agiscono come potenti antiossidanti, che aiutano a proteggerci dai danni causati dai radicali liberi. Questi ultimi, sono connessi a condizioni come malattie cardiache, patologie croniche e invecchiamento precoce.

Il succo di pomodoro è anche ricco di licopene, un particolare antiossidante, un pigmento vegetale carotenoide in grado di ridurre i livelli di infiammazione nel corpo e proteggere la salute del cuore.

La quantità di licopene contenuta in una tazza di succo di pomodoro da 250 ml supera il fabbisogno giornaliero raccomandato di questa importante sostanza.

Succo di pomodoro: benefici

Fonte: Pixabay

A cosa fa bene il succo di pomodoro? I benefici di questa particolare bevanda sono molteplici. Il succo è infatti in grado di proteggere da cardiopatie e da malattie croniche, ma esercita anche una funzione protettiva contro il rischio di cancro. Vediamo quali sono i più importanti benefici di questa bevanda.

Un alleato per il tuo cuore

Seguire una dieta ricca di pomodori o di prodotti a base di pomodoro rappresenta un’ottima strategia per proteggere la salute del cuore. In particolar modo, questo frutto, se consumato regolarmente, può ridurre il rischio di ipertensione, colesterolo alto e aterosclerosi.

Studi e ricerche hanno messo in evidenza anche la capacità del succo di pomodoro di proteggere dal rischio di malattie croniche non trasmissibili, come obesità, diabete e ipertensione.

Un’arma contro il cancro

Al pomodoro, così come alla bevanda che ne viene estratta, sono riconosciuti effetti antitumorali. Il succo è infatti associato a una riduzione del rischio di cancro alla prostata.

Dagli studi è anche emerso che il succo di pomodoro può favorire l’apoptosi, la morte delle cellule tumorali. Il succo di pomodoro potrebbe anche proteggere la pelle, riducendo il rischio di tumore, grazie alla presenza del licopene.

Rinforza le difese immunitarie

Grazie all’elevata quantità di vitamina C contenuta in ciascun bicchiere, il succo di pomodoro può anche rinforzare le difese immunitarie. La vitamina C è anche utile per favorire l’assorbimento del ferro.

Fa bene anche al tuo stomaco

Mangiare pomodori, si sa, fa bene alla salute, anche a quella del tuo stomaco. Il succo di pomodoro, inoltre, può rinforzare e sostenere la flora batterica intestinale, migliorando così la digestione e, più in generale, la salute intestinale.

Fa dimagrire?

Dipende. Un succo di pomodoro fatto in casa, senza zuccheri aggiunti, può rappresentare un valido alleato per la dieta, uno spuntino light e nutriente. Peraltro, tieni a mente che i pomodori sono anche un’ottima fonte di fibre, per cui aiutano a mantenerci sazi più a lungo e a fare meno sgarri nella dieta.

Quale succo di pomodoro scegliere?

Al supermercato potresti trovare diverse marche di succo di pomodoro da bere. Quale scegliere? Come sempre, nell’acquisto viene in nostro aiuto la lista degli ingredienti riportata sull’etichetta.

Sullo scaffale del supermercato potresti trovare succhi di pomodoro con verdure, come sedano, barbabietole o frutti, tipo carote e arance, che possono aumentare le calorie, ma anche il profilo nutrizionale.

Ti consigliamo di scegliere un succo di pomodoro o di verdure e ortaggi senza aggiunta di sale o zucchero. Un consumo eccessivo di sale, infatti, può causare ritenzione idrica e aumentare il rischio di ipertensione.

Succo di pomodoro da bere: ricetta

Anziché partire alla ricerca dei migliori succhi di pomodoro in commercio, ti va di preparare a casa questa nutriente bevanda? Il procedimento è semplicissimo, leggere per credere.

Ingredienti

Pomodori: 250 grammi

Il succo di mezzo limone

Zucchero (a piacere).

Procedimento

Per la preparazione ti basterà frullare o centrifugare i pomodori finché non avrai ottenuto una consistenza abbastanza liquida e omogenea. Se lo desideri, passa al setaccio il succo in modo da eliminare ogni residuo.

Quindi, aggiungi qualche goccia di succo di limone, un cubetto di ghiaccio e un gambo di sedano per decorare. Puoi anche aggiungerlo nel frullatore per ottenere una consistenza più leggera.

Ed ecco pronto il tuo succo di pomodoro fatto in casa.

La ricetta del succo di pomodoro cotto

Un’alternativa è anche quella di cuocere i pomodori, magari quelli coltivati nel proprio orto, per poi estrarne il succo. Anche in questo caso la preparazione è davvero semplicissima.

Ingredienti

Pomodori maturi tagliati a pezzetti: circa mezzo chilo

Sedano tritato con le foglie: mezza tazza

Zucchero, un cucchiaio

Sale, un pizzico.

Procedimento

In un tegame, fai cuocere gli ingredienti per circa 20/25 minuti, portando a bollore. Quindi, spegni il fuoco e lascia raffreddare. Passa il composto attraverso un setaccio a maglia fine, lascia raffreddare completamente la bevanda e gustala.

Come si può conservare il succo di pomodoro?

Dopo la preparazione, lascia che il succo torni a temperatura ambiente. Quindi, versalo in un contenitore con chiusura ermetica. Potrai conservarlo in fresco per non più di 5-7 giorni.

Il succo non cotto, invece, dovrebbe essere consumato sul momento.

Quando si deve bere il succo di pomodoro?

Fonte: Pixabay

Puoi sorseggiare questa bevanda quando lo desideri, ma sempre senza esagerare. Un consumo eccessivo di succo di pomodoro potrebbe avere infatti degli effetti lassativi. Inoltre, come vedremo, questo particolare succo dovrebbe essere evitato da chi soffre di condizioni gastrointestinali.

La soluzione migliore è scegliere di bere il succo di pomodoro un paio di volte a settimana, ad esempio dopo un allenamento o una corsa, in modo da ripristinare gli elettroliti e favorire il recupero muscolare post-allenamento.

Succo di pomodoro: controindicazioni

È meglio evitare di bere questa bevanda se soffri di reflusso gastroesofageo o di sindrome del colon irritabile. Data la sua acidità, il pomodoro, specie se consumato a stomaco vuoto, potrebbe infatti aggravare i sintomi di queste condizioni.

Fonti