Riciclo creativo mascherine chirurgiche: 5 idee per riutilizzarle

Cosa fare con gli elastici delle mascherine? E quali sono i migliori progetti di riciclo creativo con le mascherine chirurgiche? Sin dall’inizio della pandemia, ci siamo messi alla ricerca di usi alternativi per le mascherine che non potevamo utilizzare in modo adeguato. Gettarle nella spazzatura è un vero spreco! Questi accessori possono trasformarsi in sacchetti porta-piante, borsette e beauty case, fiorellini e in panni cattura-polvere eccezionali!

Fonte immagine: Pixabay

Sei in cerca di idee di riciclo creativo con le mascherine chirurgiche? Se si, abbiamo creato una lista di idee che potrebbero ispirarti. Sin dall’inizio della pandemia, ci siamo subito resi conto che le mascherine e gli altri DPI avrebbero generato un esponenziale aumento della quantità di rifiuti in tutto il mondo.

La produzione e la vendita di montagne di mascherine, in effetti, non poteva che peggiorare l’equilibrio di un ecosistema già in serie difficoltà.

Quando ci troviamo di fronte a dei prodotti usa e getta, però, è sempre possibile mettere in moto l’inventiva e realizzare dei lavoretti di riciclo creativo, utili per ridurre lo spreco e limitare la produzione di immondizia.

In passato, ad esempio, abbiamo visto come riciclare i tubi della carta igienica, abbiamo scoperto come dare una seconda vita ai CD che non ascolti più, e abbiamo dato un’occhiata persino ad alcuni metodi per riutilizzare il latte scaduto per evitare di gettarlo via.

Vuoi che non esistano delle idee e dei lavoretti per riutilizzare le mascherine?

Da quelle “della scuola” alle mascherine chirurgiche, fino alle FFP2 ed FFP3, ognuno di questi dispositivi può diventare il perfetto punto di partenza per dar vita a oggetti nuovi di zecca, per decorare casa e migliorare la nostra vita.

Mascherine chirurgiche: 5 idee di riciclo creativo

Fonte: Pixabay

Se in casa hai molte, anzi, troppe mascherine chirurgiche che non utilizzi più, noi sappiamo cosa farne!

Prima di iniziare, però, se hai intere confezioni di mascherine non ancora aperte e ritieni che non le utilizzerai, prova a donarle a delle associazioni di beneficienza o a delle persone in difficoltà economiche della tua zona. Se non hai proprio modo di regalare questi dispositivi a chi ne ha più bisogno, di seguito puoi trovare 5 idee e consigli di riciclo per utilizzare le mascherine in modo creativo.

Cuscini, pouff e sacchetti profumati

Se ami usare ago e filo per creare accessori con le tue mani, beh, le mascherine chirurgiche potrebbero diventare un elemento utilissimo per le tue creazioni.

Ad esempio, potresti utilizzarle per imbottire un cuscino o persino per realizzare un comodo pouff.

O ancora, potresti utilizzare le mascherine per creare l’imbottitura di un peluche fatto a mano o potresti creare un portaocchiali o un piccolo sacchetto profumato, utilizzando i tuoi oli essenziali preferiti, delle mascherine per creare l’imbottitura e un quadrato di stoffa (lino o cotone) per realizzare il sacchetto.

Riciclo creativo mascherine chirurgiche: mini sacchetti per piantine

Questo progetto è facilissimo da realizzare e davvero molto carino: per creare i sacchetti porta-piante, ritaglia le mascherine eliminando gli elastici (non gettarli via, potresti sempre unirli insieme e creare un pratico elastico chiudi-pacchi o un fermacapelli).

Quindi, usando ago e filo o una pinzatrice, unisci i bordi delle mascherine in modo da realizzare un bel sacchetto. Versa un po’ di terra, inserisci una bella piantina e il gioco è fatto!

Mascherine chirurgiche cattura-polvere

Questo è forse uno degli usi alternativi più famosi quando si parla di mascherine chirurgiche.

Sin dai primi mesi della pandemia, alcune mascherine poco funzionali sono state destinate alle pulizie domestiche. Ma come usare le mascherine per spolverare?

E’ semplice: puoi passarle sui mobili come se fossero normali panni cattura polvere, oppure puoi legarle alla scopa, servendoti degli elastici laterali, ed eliminare la polvere dal pavimento.

Borsette, portafogli e beauty case

Ecco un altro lavoretto fai da te davvero semplice: per realizzare una borsetta, serviranno due mascherine. Ritagliale della dimensione che preferisci, quindi cucile usando ago e filo.

Sulla parte superiore, applica un bottoncino con clip a pressione, per tenere al sicuro i tuoi averi. Decora con un fiocchetto o un fiorellino, ed ecco pronto il tuo borsellino/borsetta fai da te!

Fiori e lavoretti con le mascherine chirurgiche

Infine, con le mascherine chirurgiche puoi realizzare dei lavoretti fai da te per grandi e bambini. Qualche esempio? Potresti usare le mascherine per ritagliare dei petali, assemblarli e creare dei bellissimi fiori.

Oppure, potresti ritagliare il tessuto della mascherina per creare degli angioletti o dei lavoretti di Natale, come un abete eco-friendly, un uomo di neve o, perché no, potresti servirti delle mascherine della scuola per realizzare una bella barba per Babbo Natale!