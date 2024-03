Riciclare i bancali con 6 idee per decorare casa in modo sostenibile

Strategie e consigli per trasformare i bancali di legno in oggetti d’arredo pratici e innovativi, perfetti per abbellire la casa e il giardino. Ecco come riciclare i bancali e cambiare il look alla tua casa senza spendere un soldo!

Riciclare i bancali o i pallet per decorare casa e giardino è un modo economico, sostenibile e divertente per dare un nuovo look a ogni ambiente della tua abitazione. I bancali, o pallet che dir si voglia, sono delle pedane di legno grezzo che vengono comunemente impiegate per le operazioni di stoccaggio e trasporto di numerosi prodotti.

Una volta portato a termine il loro compito, però, queste pedane vengono solitamente gettate via, creando un ingombro non da poco.

Considerando la struttura dei bancali, la loro leggerezza e le dimensioni, le opportunità per riciclarli e trasformarli in oggetti d’arredo o supporti di vario tipo non mancano. Negli ultimi anni, ad esempio, sono diventati un vero must le classiche poltrone o divani da esterno realizzati con i pallet. Ma è possibile utilizzare i bancali grezzi anche per molti altri scopi.

Per farlo, si possono adoperare vernici ad hoc, si possono realizzare finiture trasparenti o lucide per renderli più eleganti, oppure possiamo ricorrere alle operazioni di decoupage per personalizzarli con fantasia e creatività.

6 idee per riciclare i bancali e decorare casa in modo sostenibile

Fonte: iStock

Ma bando alle chiacchiere, vediamo subito alcune idee originali per riutilizzare i bancali in casa e in giardino.

Parete divisoria con pallet

Per utilizzare un bancale di grandi dimensioni nella sua interezza, senza modificarne la struttura o ridurne gli elementi, è possibile regalargli una seconda vita trasformandolo in una parete divisoria per la casa.

Ideale per separare la cucina dal resto della sala in un ambiente open space, ad esempio, il bancale collocato in verticale diventa una parete di appoggio sobria e in grado di permettere il passaggio della luce grazie alle aperture tra le tavole rettangolari.

Fonte: iStock

Parete portafoto (e non solo)

È anche possibile decorare il bancale con fotografie e cornici, oppure utilizzare dei pratici appendini. Sfruttando il medesimo principio, è possibile utilizzare il bancale sistemato in verticale e fissato alla parete come appendiabiti e organizer, una risorsa salvaspazio perfetta per ogni ambiente.

Un tavolino fai da te con pallet

Il bancale, opportunamente levigato e verniciato o rivestito, può anche diventare un tavolino moderno e funzionale. È possibile sistemare delle ruote girevoli alla base, in modo da agevolarne il trasporto, così come far aderire una lastra di vetro sulla superficie superiore.

Riciclare i bancali: il pouf fai da te

Sempre all’interno della propria casa, un bancale si può trasformare facilmente in un puff fai da te: unendo due o più bancali uno sopra l’altro e collocando alla base delle ruote girevoli, è possibile utilizzare un cuscino abbastanza spesso adagiato sulla superficie superiore, fissato con l’aiuto di ganci o corde.

Le intercapedini laterali che si formano grazie alla sovrapposizione di più pedane, inoltre, possono essere utilizzate per ordinare e riporre libri, riviste e giornali.

Fonte: iStock

Una fioriera riciclata e sostenibile

I bancali rappresentano una risorsa molto utile anche per decorare e abbellire il giardino. Utilizzando quattro bancali sistemati in verticale, fissati a una base solida, è possibile creare una fioriera da giardino pratica e capiente.

Un orto verticale fai da te

Una soluzione alternativa è quella di creare un orto verticale utilizzando le tavole di legno rettangolari come appoggio per i vasi singoli, oppure inserendo dei vasi rettangolari all’interno delle intercapedini che compongono la pedana di base. In questo modo, ad esempio, si può dare vita a un originale orto, collocando varie piantine di erbe aromatiche.

Queste sono solo alcune delle migliaia di cose che possiamo fare con i bancali: tavolini, sgabelli, divani, pareti per decorare casa in modo rustico e originale, non ti resta che scegliere il tuo progetto e personalizzarlo come più ti piace.