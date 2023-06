5 idee di riciclo creativo per un orologio fai da te

Il fai da te è la tua passione? Se sei in cerca di un paio di idee e di una buona dose di ispirazione, siamo qui per darti una mano. Per regalare una seconda chance agli oggetti che non usi più, proviamo a creare un orologio fai da te con tante idee di riciclo creativo.

Fonte immagine: Pixabay

Amanti del riciclo creativo fai da te, quest’oggi vogliamo scoprire come realizzare un orologio a partire da zero, con materiali che abbiamo in casa e oggetti che, per un motivo o per un altro, non usiamo praticamente mai. Quando si parla di orologi fai da te, quali sono i primi materiali che ti vengono in mente? Quali oggetti di uso comune potrebbero trasformarsi in un pratico e originale orologio da parete?

Probabilmente in questo momento starai pensando a quei vecchi piatti sbeccati del famoso “servizio buono”, o a qualche altro piatto che hai acquistato in un negozio dell’usato qualche decennio fa.

Ottimo, questo è già un fantastico punto di partenza.

Come potrai constatare con i tuoi occhi, per creare degli orologi fai da te da parete possiamo utilizzare davvero oggetti di ogni genere. Tutti riciclati, tutti a impatto zero sull’ambiente e perfetti per questo progetto.

Prima di metterci a lavoro, però, sarà il caso di procurarsi un buon meccanismo per l’orologio da parete fai da te, vale a dire gli ingranaggi e le lancette necessari per rendere davvero funzionale il nostro orologio. Puoi acquistare gli ingranaggi in qualsiasi negozio, anche on line. O ancor meglio, potresti prenderli direttamente da un vecchio orologio che non usi.

E a questo punto, non ci rimane che scoprire quali sono le più belle idee di riciclo creativo per un orologio fai da te coi fiocchi!

Orologio fai da te: idee di riciclo creativo con 5 oggetti che hai in casa

Fonte: Pixabay

Come dicevamo, i materiali adatti per creare un orologio a partire da zero sono tantissimi. Di seguito, ti segnaliamo alcune idee che potrebbero ispirarti.

Scegli quella che più ti piace e cimentati insieme a noi in questo progetto!

Piatto da portata

Per creare un orologio per la cucina o per il soggiorno, potresti utilizzare un vecchio piatto vintage. Questo stile si adatterà perfettamente a una cucina rustica e dallo stile shabby, o anche a una cucina provenzale. Puoi realizzare l’orologio semplicemente creando un foro sulla parte centrale del piatto e applicando l’apposito ingranaggio.

Se lo desideri, puoi anche realizzare i numeri utilizzando un pennarello indelebile per ceramica o della vernice adatta.

Ruote di bicicletta

Uno dei progetti di riciclo creativo più belli in assoluto è quello dell’orologio fai da te realizzato con la ruota di una bicicletta.

Se ti sembra un po’ troppo appariscente e ingombrante, beh, devi ricordare che esistono ruote di ogni dimensione.

Per creare questo orologio, ideale per un soggiorno o per la cameretta dei bambini, dovrai rimuovere la gomma esterna della ruota, pitturare la struttura e, anche stavolta, applicare l’ingranaggio dell’orologio. Ecco fatto!

Disco in vinile

Fra i più famosi progetti di riciclo creativo, quando si parla di orologi fai da te, spicca senz’altro quello vede protagonisti i vecchi dischi in vinile.

Un po’ come i piatti, anche questi “pezzi di storia” della musica possono fungere da perfetta base per un orologio homemade.

Per creare i “numeri” potresti utilizzare dei plettri o un pennarello indelebile, mentre sulla parte centrale potrai installare l’ingranaggio dell’orologio.

Tappi di bottiglia

Ti chiedi cosa c’entrino i tappi di bottiglia con un orologio? Semplice: se hai molti tappi in metallo o in plastica, quelli delle bottiglie, dei flaconi dei detersivi, delle confezioni del latte e così via, potresti incollarli l’uno accanto all’altro e creare una base rotonda, sulla quale applicherai poi il meccanismo dell’orologio.

Ed ecco pronto un lavoro di riciclo creativo con la plastica, facile no?

Vecchie cornici

Infine, se in casa hai delle vecchie cornici e delle foto in formato polaroid dallo stile un po’ retrò, potresti appenderle alla parete creando una sorta di cerchio, quindi ti basterà applicare l’ingranaggio dell’orologio sulla parete, ed ecco creato un perfetto oggetto per decorare la tua casa.

Queste sono solo alcune delle possibili idee di riciclo creativo, ma puoi creare un orologio fai da te con centinaia di altri oggetti e materiali.

Ad esempio, potresti utilizzare del legno, un vecchio vassoio rotondo, dei piatti di carta (perfetti per realizzare un orologio insieme ai tuoi bambini), tappi di sughero, una vecchia tazza e molto altro.

L’elenco potrebbe continuare davvero all’infinito, quindi non ti rimane che scegliere il progetto che più ti piace, raccogliere tutti i materiali e dare una seconda vita agli oggetti che non usi più!