Creativo riciclo cd: 3 idee per riutilizzarli

Cd e dvd sono composti prettamente da policarbonato, che si potrebbe recuperare, ma in Italia non ci sono spesso i centri per smaltire correttamente questi oggetti. Al posto di buttarli nel bidone dell'indifferenziato, perché non riutilizzare i vecchi cd? Ti proponiamo tre idee facili e veloci da realizzare anche con l'aiuto dei bambini. Scateniamo la fantasia e recuperiamo tutto il possibile!

Fonte immagine: Pixabay

A volte capita di sistemare nei cassetti e negli armadi di casa o in soffitta e garage e trovare dei veri e propri cimeli. Come i floppy disc che non si usano più o cd e dvd che stanno lentamente seguendo la sorte dei loro predecessori. In un mondo in cui tutto è virtuale, digitale e streaming, non c’è più posto per questi supporti di memorizzazione. Cosa farne, allora? Se gettarli non ci sembra una buona idea, per il valore nostalgico e per evitare di creare cumuli di rifiuti, perché non sfruttare la nostra fantasia? Per chi si sente creativo, il riciclo di cd vecchi che non si usano più è un gioco da ragazzi!

Creativo riciclo, cd: come smaltirli o riutilizzarli

Innanzitutto partiamo capendo come si smaltiscono i vecchi cd e dvd. Dobbiamo sapere che si tratta di un oggetto composto quasi interamente da policarbonato. Questa materia prima si potrebbe facilmente recuperare con la raccolta differenziata pensata ad hoc, ma non sempre in Italia esistono centri che svolgono tale funzione. In questi casi l’unica fine che potranno fare i vecchi supporti di memorizzazione digitale è una sola: il bidone dell’indifferenziato (chiedi prima al tuo Comune o al centro di smaltimento per sicurezza). Per non riempire, però, il pianeta di rifiuti che non si possono riciclare, perché non riutilizzarli?

Le idee creative di riciclo fai da te dei vecchi cd possono essere tantissime. C’è chi usa questi vecchi supporti rotondi per creare:

cornici

sottobicchieri

mosaici

porta candele

scatole

orologi

gioielli

tende

testiere del letto

lampadari

borsette

decorazioni per la casa

La scelta di come recuperare i vecchi cd è ampia e variegata. Noi ti proponiamo tre tipi di lavoretto creativo per il riciclo dei cd, con cui divertirsi anche con i bambini.

Sottobicchieri fatti con vecchi cd

Per realizzare dei bellissimi sottobicchieri partendo da vecchi cd, ecco cosa devi procurarti:

un cd vecchio per ogni sottobicchiere

carta

colla per decoupage

pennello

forbici

matita

Appoggia il cd sul retro del foglio di carta scelto, tracciando una linea intorno con la matita. Traccia due contorni senza lasciare molto spazio tra un cerchio e l’altro. Ritaglia i due cerchi in modo preciso, mettendo un po’ di colla sul retro usando il pennello. Appoggia il cd sulla parte incollata e premi delicatamente. Lascia asciugare mettendo un peso sul cd finché la carta non rimane perfettamente incollata. Passa ora un po’ di colla sul lato libero e applica il secondo ritaglio, ripetendo la procedura. Applica due strati di colla per lato, così da rendere impermeabile il sottobicchiere.

Cornici e specchi a mosaico

Con i pezzi di cd e dvd possiamo anche realizzare cornici e specchi a mosaico fai da te. Ecco di che cosa avrai bisogno:

cd che non usi più

uno specchio delle dimensioni gradite

cartone

forbici

colla da parati o per il legno

taglierino

fogli di giornale

stuzzicadente

vernice colorata

colla trasparente

ganci per appendere la cornice o lo specchio al muro

Taglia i cd con le forbici in pezzi diversi. Con il taglierino, da un cartone forma la cornice, rivestendola poi con fogli di giornale da incollare con la colla. Prendi degli stuzzicadenti e arrotolali nei fogli di giornale, continuando a spalmare tutto di colla. Colora la cornice oppure aggiungi delle decorazioni. Quando la colla e il colore sono asciutti, aggiungi i pezzi di cd tagliati come preferisci. Dovrai creare un mosaico che poi appenderai.

Fonte: Pixabay

Tende per la casa

Per creare una tenda per separare degli ambienti in casa, non dovrai far altro che forare ogni disco a croce, legandoli insieme con dei cordini o delle graffette colorate. Una volta terminata tutta la tenda, appendila e vedrai che effetto anni Settanta!