5 idee riciclo creativo per un centrotavola fai da te

Col riciclo creativo si possono realizzare oggetti bellissimi e utili, come un centrotavola fai da te. Non servono materiali da acquistare in negozi di hobby, ma solo quello che abbiamo in casa e un filo di immaginazione. In questo articolo vedremo come riciclare oggetti che pensavamo ormai inutili, per rendere la tavola più elegante, o più originale e senza dubbio personalissima.

Fonte immagine: Pixabay

In ogni periodo dell’anno ci sono feste a cui garantire le giuste cure, da quelle comandate a quelle invece dedicate a chi amiamo. Il giorno in cui abbiamo ospiti a tavola, resta sempre una data da ricordare e celebrare insomma. Ma col riciclo creativo possiamo anche strafare e realizzare un centrotavola fai da te per stupire i commensali.

Se andiamo a rovistare in cantina o in soffitta, di certo troveremo scatole di materiali utili per i nostri progetti e non sarà difficile trasformare oggetti vecchi in qualcosa di nuovo e originale. Di bello c’è che possiamo evitare di buttare nella spazzatura le cose oramai in disuso, ma anche personalizzare le nostre tavolate con il fai da te.

Il mondo dell’homemade non è mai noioso, anzi, è una caverna di Aladino che stimola la nostra fantasia e ci fa sentire dei grandi artisti. Sì, forse le prime creazioni non saranno degne di essere esibite all’Accademia di Brera. Ma una volta allenate le mani, con i giusti spunti potremo creare dei piccoli capolavori, per noi e i nostri ospiti.

Di seguito, 5 idee di riciclo creativo per un centrotavola fatto a mano che non ha nulla da invidiare a certi oggetti in serie che si trovano nelle grandi catene di arredamento. Il trucco per dare una marcia in più ai lavori, lo sappiamo, è di renderli personali e creativi, in modo che rappresentino il nostro gusto.

Fonte: Pixabay

Centrotavola fai da te con fiori

I fiori sono grandi protagonisti delle tavole da occasione speciale ed è per questo che spesso ci rivolgiamo al fiorista di fiducia per realizzare un centrotavola. Ma possiamo anche farci aiutare solo nella scelta delle specie floreali, mentre per il contenitore possiamo pensarci noi.

Vasi in vetro delle conserve e spago

Se ci piace lo stile shabby chic, i vasi delle conserve sono il materiale ideale. Ci basta sceglierne uno o più di grandezza variabile, da decorare con del semplice spago, che avvolgeremo al centro con la colla vinilica, per dare spessore. Lo spago può essere al naturale o tinto, da abbellire anche con ciondoli in legno sbiancato o metallo imbrunito.

Vasi con brocche in metallo o secchi per latte

Un altro modo per fare dei centrotavola con i fiori è di adoperare le vecchie brocche in metallo, i secchi per il latte di una volta o il semplice scatolame in alluminio come supporto. Il primo passaggio è lavare e foderare il contenitore scelto con uno smalto resistente all’acqua, in modo che non arrugginisca o non si deteriori.

Se poi vogliamo renderlo più colorato, lo possiamo dipingere all’esterno con una vernice spray per metalli e fare delle scritte con un pennarello acrilico. Ma se non siamo certi della tenuta stagna del materiale, i fiori alloggiamoli in un altro vaso di vetro che occulteremo nel contenitore di metallo.

Vasi con le vecchie cappelliere

In casa non mancano le scatole, quelle in latta, in cartone o anche in materiali diversi che affollano spesso i nostri armadi. Di certo quelle tonde, che una volta fungevano da cappelliere, ma che oggi conservano anche i dolci delle feste, sono una base ottima per i nostri centrotavola.

Le si può smaltare o verniciare, a seconda di quale effetto vogliamo che abbiano e poi adoperare come involucro per i vasi da fiori che alloggeremo. Ma facciamo in modo che i vasetti siano dritti e non bombati, così da non lasciare angoli vuoti e invece vedere le fantasie di petali fitte.

Centrotavola fai da te con candele

Un altro modo per decorare la sala da pranzo è di optare per un centrotavola con le candele, di certo molto suggestive per le cene non solo natalizie. Si possono scegliere materiali di riciclo diversi per supportarle, ma senza dubbio una scintillante opzione è di adoperare lanterne galleggianti e contenitori di vetro.

Centrotavola con le candele e le piante grasse

Se in casa abbiamo un vecchio vassoio di metallo, che non vogliamo gettare perché ci siamo affezionati, ma che com’è non serve a nulla, forse questa idea gli donerà nuove funzioni. Di certo, se è annerito o riporta segni di ruggine, il primo step è pulirlo e, se occorre, passare uno strato di flatting trasparente.

In caso di vassoio in argento o acciaio, questo passaggio non va effettuato, ma se è in ferro ci permetterà di proteggere il metallo da aggressioni esterne. Se vogliamo possiamo dipingerlo con vernici acriliche e carteggiarlo per dare un effetto invecchiato glamour.

Al centro, una volta asciugate le pitture, ci posizioneremo i lumini o le candele, mentre attorno sistemeremo le piantine grasse piccole. In commercio ne possiamo trovare molte di misura ridotta, che si prestano a questa soluzione. Se il vassoio ha i bordi alti, possiamo anche interrarle direttamente.

Centrotavola fai da te con i vecchi taglieri

Il tagliere in legno è un oggetto che merita sempre una seconda vita: in questo caso per diventare un bellissimo centrotavola. Lo dovremo, innanzi tutto, carteggiare per limare schegge e usura del tempo. In un secondo momento lo pittureremo con una vernice per materiali legnosi e, se occorre, con uno strato di flatting trasparente protettivo.

Su questo supporto possiamo alloggiare dei vasi in vetro di misure diverse, in cui avremo sistemato dei sassi decorativi e delle candele galleggianti. Se volessimo dare un aspetto più bucolico al centrotavola, il tagliere può essere arricchito da muschio e altri sassi.