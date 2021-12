Polpette di zucchine: 8 ricette e varianti anche in versione light

Le zucchine sono un alimento benefico per la salute. Possono apportare numerose vitamine, sali minerali e sostanze idratanti, per cui vale davvero la pena di inserirle nella nostra dieta quotidiana e in quella dei nostri figli, magari rendendole più appetitose, grazie alle ricette giuste. Ad esempio, hai mai provato a cucinare le polpette di zucchine?

Le polpette sono un cibo particolarmente apprezzato dai bambini e dagli adulti, poiché sono facili da fare e possono essere gustate con condimenti e salse buonissime. Inoltre, potresti preparare le polpette di zucchine con ingredienti diversi, come la ricotta, il pollo o le patate.

Senza ulteriori attese, scopriamo quindi come preparare le polpette di zucchine classiche e diamo un’occhiata alle tante versioni più disparate, per divertirci e sperimentare in cucina!

Polpette di zucchine al forno

Le polpette di zucchine al forno sono un piatto leggero, perfetto per chi è a dieta ma non vuole rinunciare a delle ricette sfiziose. Le polpette possono essere cotte sia in padella che al forno e il risultato sarà buonissimo in entrambi i casi. Diamo uno sguardo agli ingredienti necessari e al procedimento.

Ingredienti

Zucchine: 500 grammi

Formaggio tipo primosale: 120 grammi

Un uovo di dimensioni medie

Pangrattato: 100 grammi

Sale e pepe.

Procedimento

Innanzitutto lava e asciuga le zucchine, quindi affettale e grattugiale grossolanamente. Usando un colino elimina del tutto il liquido dalle zucchine, quindi schiaccia il formaggio con una forchetta e unisci i due ingredienti. Aggiungi l’uovo, il sale, il pangrattato e il pepe e mescola tutti gli ingredienti.

Amalgama il tutto usando una forchetta e forma delle polpettine leggermente schiacciate. Mettile con delicatezza su una teglia rivestita con carta da forno, e inforna a 180 gradi per circa un quarto d’ora. Potresti versare un filo d’olio prima di infornarle, per fare una deliziosa crosticina. A cottura ultimata, fai raffreddare per qualche minuto e gusta.

Polpette di zucchine e ricotta

Come abbiamo accennato, il bello delle polpette è che puoi prepararle mescolando diversi ingredienti. Ad esempio, le polpette di ricotta e zucchine possono rappresentare un ottimo stratagemma per convincere i bambini a mangiare le verdure. Sono polpette vegetariane, che piacciono a tutti.

Ingredienti

Zucchine: 500 grammi

Ricotta: 200 grammi

Un uovo

Parmigiano grattugiato: 100 grammi

Pangrattato: q.b.

Elio EVO

Sale e pepe

Procedimento

Anche questa volta, la prima cosa da fare sarà lavare le zucchine, asciugarle per bene e grattugiarle grossolanamente. Quindi aggiungi la ricotta, l’uovo, il sale, il parmigiano e mescola tutti gli ingredienti. Se l’impasto delle polpette dovesse sembrarti troppo morbido, aggiungi una piccola quantità di pangrattato.

Crea adesso le polpette e passale nel pangrattato. Anche in questo caso potrai scegliere se cuocerle in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti o in padella.

Polpette di zucchine e patate

Un piatto che piacerà sicuramente a tutta la famiglia è quello a base di polpette con patate e zucchine. Come vedrai, si tratta di una ricetta veloce, gustosa e nutriente. Vediamo come eseguirla.

Ingredienti

Patate: 300 grammi

Una zucchina media (circa 250 grammi)

Un uovo

Pangrattato q.b.

Parmigiano grattugiato: 50 grammi

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Metti a bollire le patate ben lavate, e nel frattempo lava e pulisci le zucchine, grattugiandole in modo grossolano. Quando le patate saranno cotte, scolale, lasciare raffreddare per una decina di minuti, quindi sbucciale e schiacciale con una forchetta.

Uniscile alle zucchine e aggiungi il parmigiano, l’uovo, un pizzico di sale e pepe. A questo punto, dopo aver mescolato tutto, fai le polpette dando una forma leggermente schiacciata, passale nel pangrattato e mettile in una padella già riscaldata e oleata. Fai cuocere da entrambi i lati e servi.

Polpette di zucchine e tonno

I tuoi bambini non amano particolarmente il pesce? Sappiamo bene quanto questo alimento sia molto importante per il buon funzionamento della nostra salute ed è per questo motivo che vogliamo proporti una ricetta deliziosa, a prova di schizzinoso. Vediamo come fare le polpette di tonno e zucchine.

Ingredienti

Tonno in scatola: 150 grammi

2 zucchine piccole

Un uovo

Pangrattato: 100 grammi

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lava le zucchine e tagliale a pezzetti. Quindi, mettile in una padella e falle soffriggere con poco olio, un pizzico di sale e spezie a piacere. Lascia cuocere per una decina di minuti, e nel frattempo sgocciola per bene il tonno. Quando le zucchine saranno cotte, lasciale a raffreddare e aggiungile al tonno sgocciolato. Mescola gli ingredienti e aggiungi l’uovo, un pizzico di sale e mescola aggiungendo 50 grammi di pangrattato.

Quando avrai ottenuto la consistenza desiderata, preleva una piccola quantità di impasto e forma delle polpettine. Passale nel pangrattato restante e mettile in padella preriscaldata con un filo d’olio o cuocile in forno, in una teglia foderata con carta da forno, cottura a 180 gradi per 15 minuti.

Polpette di ceci e zucchine

Per unire legumi e verdure in un mix di sapori unico, ti proponiamo anche una ricetta sfiziosa, proteica e nutriente, quella delle polpette di zucchine e ceci. È una versione di polpette 100% vegetale, adatta a chi segue una dieta vegana. Vediamo come si fa.

Ingredienti

Ceci in scatola: 250 grammi

Una zucchina media

Olio EVO

Paprica

Basilico

Pangrattato

Una cipolla

Parmigiano grattugiato: 40 grammi

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Inizia facendo soffriggere la cipolla tagliata a fettine sottili. Nel frattempo lava e grattugia grossolanamente la zucchina, aggiungila alla cipolla e condisci con un pizzico di sale e pepe. Fai cuocere a fiamma media per una decina di minuti. Nel frattempo, scola i ceci lessati e frullali in un mixer insieme al basilico.

A operazione terminata, in una ciotola unisci ceci frullati, zucchine, parmigiano, cipolla, una spolverata di paprica e pangrattato, per addensare l’impasto. Mescola per bene gli ingredienti e forma delle polpettine da passare poi nel pangrattato.

Potrai cuocere le polpette in forno a 180 gradi per 20/25 minuti.

Polpette di zucchine light

Se sei a dieta ma non intendi rinunciare al gusto, le zucchine possono diventare il tuo miglior alleato. Facciamo insieme le polpette light con zucchine e menta.

Ingredienti

Una zucchina media

Un uovo

Pangrattato: 50 grammi

Foglioline di menta

Parmigiano grattugiato: 40 grammi

Olio EVO

Uno spicchio di aglio

Sale e pepe.

Procedimento

Lava e pulisci le zucchine, quindi grattugiale in modo grossolano. Dopo aver terminato, strizza le zucchine con le mani in modo da eliminare l’acqua in eccesso e versale in una ciotola. Aggiungi il parmigiano, l’uovo, la menta, un pizzico di sale e pepe e un filo d’olio.

Amalgama per bene gli ingredienti. Se l’impasto dovesse sembrarti troppo morbido aggiungi un cucchiaio di pangrattato. Una volta ottenuta la consistenza adatta, preleva una piccola quantità di impasto e con le mani forma le polpette, conferendo sempre una forma leggermente schiacciata.

Sposta le polpettine in una teglia foderata con carta da forno, e fai cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti circa. Potresti gustare queste polpette con della salsa allo yogurt greco.

Polpette di pollo e zucchine

Un altro piatto proteico e ricco di benefici è quello a base di pollo e zucchine. Non avresti mai pensato di mescolare questi due ingredienti, vero? Eppure il risultato sarà davvero sorprendente.

Ingredienti

Petto di pollo macinato: 400 grammi

Ricotta: 100 grammi

Una zucchina media

Pangrattato: 50 grammi

Aglio: 1 spicchio

Parmigiano grattugiato: 40 grammi

Un uovo

Prezzemolo

Sale e pepe.

Procedimento

Dopo aver lavato le zucchine, tagliale a pezzetti e mettile da parte. Quindi trita tutto con il pollo, l’aglio e il prezzemolo. A questo punto, aggiungi la ricotta, il parmigiano, il pangrattato e l’uovo. Aggiusta di sale e pepe, e mescola per bene tutti gli ingredienti.

Con le mani leggermente inumidite, preleva una piccola quantità di impasto e forma le polpettine, che andrai ad adagiare su una teglia foderata con carta da forno. Una volta fatte le polpette, inforna a 200 gradi per 20 minuti, ricordando di girarle a metà cottura.

Polpette di zucchine con il Bimby

Terminiamo la nostra lista di ricette con le zucchine proponendo la ricetta delle polpette con il Bimby. Diamo un’occhiata agli ingredienti necessari e al procedimento.

Ingredienti

2 zucchine medie tagliate a dadini

Formaggio con pasta filante tagliato a dadini: 200 grammi

Pangrattato: 100 grammi

Un uovo grande

Olio EVO: 20 grammi

Un ciuffetto di prezzemolo

Aglio: 1 spicchio

Sale q.b.

Procedimento

Nel boccale versa aglio e olio e aziona il Bimby per 3 minuti a 100 gradi e a velocità 1. Quindi, togli lo spicchio di aglio e aggiungi le zucchine tagliate a dadini. Aziona per 10 minuti, modalità Varoma e velocità 1.

Aggiungi il formaggio e continua per 10 secondi a velocità 6.

È il momento di aggiungere l’uovo e il pangrattato (30 secondi, velocità 3). Ed ecco formato l’impasto per le polpette di zucchine. Forma le palline e passale nel pangrattato, quindi cuoci le polpette in padella o in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti.