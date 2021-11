Ricetta crepes: come realizzare l’impasto base e 5 idee sfiziose e veloci per farcirle (dolci e salate)

Fonte immagine: Foto di tookapic da Pixabay

Le crepes potrebbero essere la soluzione che stavi cercando se vuoi solleticare il palato con un piatto goloso e semplice! Amate da grandi e bambini, le crepes sono infatti facili e veloci da preparare, sono versatili e con una sola ricetta potresti cucinare decine di piatti dolci e salati. Tutti saporitissimi.

Il bello delle crepes, tra l’altro è che, nonostante esista una ricetta base con latte, uova ed altri ingredienti che vedremo fra poco, è possibile provare diverse varianti, per andare incontro alle esigenze di tutti, dalle persone celiache a quelle vegane, fino a quelle che non possono mangiare uova.

In questo articolo vedremo qual è la ricetta base delle crepes, scopriremo come preparare le crepes senza glutine e quelle vegane, e troverai anche tante idee per farcire le crepes in modo sfizioso, per andare oltre al classico condimento a base di prosciutto e formaggio.

Cosa sono le crepes?

Fonte: Foto di magdus da Pixabay

Le crepes (o crespelle) sono per certi versi simili ai pancake, ma a differenza delle classiche frittelle americane sono più sottili e più grandi. Inoltre, diversamente dai pancakes, per la preparazione delle crepes non sarà necessario il lievito. A pensarci bene, possiamo dire che si tratta di una ricetta se possibile ancor più semplice di quella dei pancake.

Vediamo dunque come preparare la ricetta base delle crepes e tante varianti sfiziose.

Crepes: ricetta base

L’impasto per le crepes salate è semplice e veloce da preparare. Vediamo quali sono gli ingredienti e le istruzioni da seguire.

Ingredienti

Farina 00: 120 grammi

Latte: 250 ml

2 uova medie

Burro per ungere la padella.

Procedimento

Versa la farina setacciata in un recipiente abbastanza capiente e crea un buco al centro, dove verserai il latte e le uova leggermente sbattute. Quindi, mescola il tutto con una frusta, a mano o elettrica. L’impasto dovrà essere non troppo liquido né troppo denso, e dovrà essere privo di grumi.

Lascia riposare la pastella in frigo per circa 30 minuti. Dopodiché, tira fuori la ciotola dal frigo e metti a scaldare una padella antiaderente.

Quando sarà abbastanza calda, ungila con una piccola quantità di burro (con un tovsgliolo asciuga il burro in eccesso).

Versa un mestolo di impasto sulla padella e fallo spalmare in modo uniforme. Fai cuocere per qualche minuto da un lato. A metà cottura gira la crespella aiutandoti con una spatola. Fai cuocere per qualche altro minuto, quindi mettila su un piatto. Man mano che le crepes saranno pronte, potrai impilarle l’una sopra l’altra.

Ricetta crepes senza latte e senza uova

Fonte: Foto di khalil_damak da Pixabay

Molte persone non possono mangiare uova per questioni di salute o semplicemente per una scelta etica (come ad esempio chi segue una dieta vegana). Questo non significa che chi compie una scelta di questo tipo debba rinunciare ai piaceri della tavola. Ad esempio, le crepes verranno benissimo anche senza latte e senza uova. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e come preparare le crepes vegane.

Ingredienti

Latte vegetale: 300 ml

Farina 00: 130 g

Olio di semi: 80 ml

1 pizzico di sale.

Procedimento

Anche questa volta bisognerà setacciare la farina e versarla in una ciotola capiente. Aggiungi il pizzico di sale e mescola con una frusta. Quindi aggiungi l’olio. Mescola per bene aiutandoti con una frusta e aggiungi il latte vegetale, continuando a mescolare finché non avrai ottenuto una pastella omogenea. Copri la ciotola con della pellicola e lascia riposare in frigo o in un luogo fresco per 30 minuti.

Dopodiché, metti a scaldare la padella antiaderente sul fuoco e ungila con una piccola quantità di olio di semi. Quando sarà il momento, versa un mestolo di pastella sulla padella, e lascia cuocere entrambi i lati in modo uniforme. Quando sarà leggermente dorata, la crepe sarà pronta!

Ricetta crepes senza glutine

Se sei intollerante al glutine, non devi assolutamente rinunciare ai piaceri della tavola. Le crepes, ad esempio, possono essere preparate anche con le farine per celiaci. In commercio puoi trovare dei preparati appositi per cucinare i dolci senza glutine. Affidati sempre a marchi che conosci, e cimentati in questa nuova ricetta. Vedrai che il sapore non avrà nulla da invidiare a quello delle crepes tradizionali.

Vediamo come preparare le crepes gluten free!

Ingredienti

Farina senza glutine: 125 g

Latte: 300 ml

Un pizzico di sale

3 uova

Procedimento

Versa la farina setacciata e gli altri ingredienti in una ciotola capiente e mescolali per bene usando uno sbattitore elettrico. Fai riposare l’impasto per 30 minuti in frigo, coprendolo con della pellicola. Quindi, fai scaldare la padella antiaderente leggermente imburrata, e versa un mestolo di pastella. Fai cuocere entrambi i lati, e quando la crepe sarà dorata, mettila su un piatto e continua lo stesso procedimento con la restante pastella.

Ricetta delle crepes dolci

Fonte: Foto di tookapic da Pixabay

Hai voglia di qualcosa di dolce e sfizioso? Allora preparati a gustare delle buonissime crepes dolci. Se il procedimento per le crepes salate ti è sembrato semplice, quello delle crepes dolci lo sarà ancor di più. Vediamo quali sono gli ingredienti e come preparare un dessert goloso che metterà tutti d’accordo.

Ingredienti

Farina 00: 150 grammi

Zucchero: 1 cucchiaio

Olio EVO: 1 cucchiaio

Latte intero o latte vegetale: 250 ml.

Procedimento

In una ciotola versa la farina setacciata e aggiungi lo zucchero. Quindi, versa l’olio e il latte, e mescola usando una frusta finché non avrai ottenuto un composto omogeneo né troppo denso né troppo liquido. Lascia riposare l’impasto in un luogo fresco per 30 minuti, dopodiché posiziona una padella antiaderente sul fuoco e ungila con poco burro.

Quando la padella sarà abbastanza calda, versa un mestolo di pastella e lascia cuocere e dorare la crepe da entrambi i lati. Quando sarà cotta, mettila su un piatto e continua lo stesso procedimento con il resto della pastella.

La farcitura per le crepes dolci dipenderà dai tuoi gusti personali. Potresti condirla con della frutta fresca o con la classica crema di nocciole, o potresti spalmare della marmellata, per un gusto dolce e buonissimo.

Come farcire le crepes? 5 consigli sfiziosi e originali

Le classiche crepes con formaggio e prosciutto sono senz’altro molto buone, ma a lungo andare, come si suol dire, “stancano”. Se hai voglia di sperimentare qualche ricetta diversa dal solito, di seguito potrai trovare alcune idee per farcire le crepes in modo sfizioso e diverso dal solito. Continua a leggere, ce n’è per tutti i gusti.

Crepes agli spinaci

Spinaci e besciamella formano una combinazione perfetta per farcire le crepes. Per la preparazione, versa gli spinaci in padella e lascia cuocere, quindi potrai condire le crepes con la besciamella e un cucchiaio di spinaci lessi. Metti l crepes in una teglia e fai cuocere in forno per alcuni minuti.

Crepes con verdure grigliate

Per una cenetta estiva, le crepes con verdure grigliate saranno senz’altro il piatto principale della serata. Per prepararle ti basterà grigliare le tue verdure preferite come zucchine, melanzane, pomodori, peperoni, quindi condisci ciascuna crepe e chiudila come preferisci, a ventaglio, a sacchetto o arrotolata.

Crepes con crema di zucca

Se ami la zucca, prova la ricetta delle crepes con crema di zucca e stracchino. Per la preparazione ti basterà cuocere in forno o lessare in padella dei quadratini di zucca. Quando saranno cotti, schiacciali con una forchetta fino a ottenere una consistenza cremosa. Quindi, in una ciotola amalgama zucca e stracchino, mescola per bene e condisci le crepes. Dopo una veloce passata in forno, il piatto sarà ancor più buono.

Crepes funghi e prosciutto

Ed ecco un classico, ovvero le crepes con funghi e prosciutto. Dopo aver pulito e lavato velocemente i funghi, falli cuocere in padella aggiungendo del prezzemolo, aglio e un pizzico di sale. Quando saranno cotti, versane un cucchiaio in ciascuna crepe, aggiungi una fettina di prosciutto e chiudi a fagottino. Ed ecco preparato un pranzo sfizioso e completo.

Ricetta crepes al limone e zucchero

Infine, vediamo come farcire le crepes dolci in stile francese. Prepareremo delle crepes con limone e zucchero. Dopo aver preparato l’impasto e dopo aver cotto le tue crepes, cospargile con poche gocce di succo di limone, quindi spolvera un cucchiaio di zucchero di canna e chiudi la crepes a sacchetto o a forma di rotolino. Buon appetito.