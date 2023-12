Parco nazionale del Vesuvio: cosa vedere e quando visitarlo

Il Parco Nazionale del Vesuvio merita assolutamente una visita. E non solo per il cratere dal quale, tra l'altro, si può ammirare uno straordinario panorama su Napoli e la baia. Potete fare trekking e passeggiate lungo i sentieri immersi nella natura per scoprire la flora locale. Il parco comprende anche aree archeologiche, ville e residenze e musei. La primavera e l'autunno sono i periodi ideali per programmare una capatina, in modo da evitare l'afa estiva e il gelo invernale.

Fonte immagine: Pixabay