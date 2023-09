Miorilassanti naturali: quali sono i 7 più efficaci

Per alleviare tensioni e contratture muscolari puoi assumere dei farmaci, oppure potresti ricorrere a dei miorilassanti naturali come la camomilla, la lavanda o anche il magnesio. Madre Natura ci ha fornito una lunga selezione di rimedi per rilassare i muscoli e i nervi, basta solo sapere quale utilizzare.

Fonte immagine: Pixabay

Quando ci troviamo alle prese con contratture o rigidità muscolari, o soffriamo di cervicale e crampi, dietro consiglio del medico potremmo fare ricorso a dei farmaci miorilassanti, medicinali appositamente formulati – come si evince dal nome – per rilassare i muscoli. Ma esistono dei miorilassanti naturali da assumere per ridurre il dolore e il fastidio, senza dover ricorrere necessariamente a medicinali o trattamenti farmacologici?

La risposta a questa domanda è si. Nella lunga lista dei rimedi formulati da Madre Natura rientrano erbe, spezie e tisane che possono effettivamente rilassare i muscoli e ridurre la rigidità. Alcuni miorilassanti naturali li conoscerai di certo, mentre altri potrebbero stupirti.

Vediamo cosa prendere al posto dei farmaci miorilassanti e come sciogliere le tensioni muscolari in modo naturale.

Quali sono i 7 miorilassanti naturali più efficaci?

Se intendi assumere dei miorilassanti naturali efficaci, devi sapere che esistono decine di prodotti, erbe, tisane e spezie capaci di alleviare il dolore muscolare, e molti di questi alleati potrebbero già trovarsi nella tua dispensa.

Vediamo quali sono le migliori soluzioni per ritrovare il benessere e ridurre il fastidio.

Camomilla

Cosa prendere per rilassare muscoli e nervi? Naturalmente la camomilla! Considerata una vera e propria erba medicinale, questa pianta esercita effetti antinfiammatori e miorilassanti, e aiuta anche a ridurre ansia e tensioni nervose.

Una tisana di camomilla è spesso impiegata per favorire il sonno e ridurre lo stress, ma può anche aiutarci a rilassare i muscoli e alleviare la rigidità muscolare.

Peraltro, la camomilla è anche uno dei migliori miorilassanti naturali per le donne in gravidanza e per i bambini.

Lavanda

Con il suo rilassante profumo, la lavanda non aiuta solo a ridurre stress e ansia, ma può anche agire come ottimo rilassante muscolare.

Come la camomilla, anche la lavanda è uno dei più noti miorilassanti naturali per l’ansia.

Puoi assumere il rimedio sotto forma di infuso o utilizzare l’olio essenziale di lavanda per massaggiare i muscoli particolarmente rigidi e contratti.

Olio di menta piperita

Con il suo profumo frizzante e fresco, l’olio di menta piperita può alleviare il dolore muscolare, specie se usato insieme a un olio vettore da massaggio, come quello di cocco o jojoba.

La menta piperita è considerata un valido miorilassante naturale per la cervicale, in quanto esercita effetti antispasmodici, rilassanti e offrirà anche una fresca sensazione rigenerante.

Passiflora

Se sei in cerca di validi miorilassanti naturali per sciogliere una mandibola contratta e rigida, la passiflora potrebbe fare al caso tuo.

Anche questa pianta, come la lavanda e la camomilla, è nota per i suoi effetti rilassanti. In più, esercita un’azione antispasmodica, che la rende utile per alleviare i dolori mestruali e muscolari.

Fonte: Pixabay

Magnesio

I crampi muscolari possono essere causati da una carenza di magnesio, un minerale cruciale per gran parte dei processi che avvengono nel nostro organismo.

Puoi integrare il magnesio attraverso una dieta sana, consumando cibi come frutta secca, semi di sesamo, riso integrale e mandorle, oppure potresti scegliere di assumere un apposito integratore alimentare.

Prima di optare per un integratore di magnesio, però, ti consigliamo di chiedere un parere al tuo medico curante.

Curcuma

La curcuma è a tutti gli effetti una spezia dalle proprietà curative. Un po’ come aglio e peperoncino, anche questa spezia gialla può migliorare la nostra salute in molti modi.

Nel caso specifico, la curcumina, ovvero il principio attivo della curcuma, esercita proprietà antinfiammatorie e può ridurre il dolore muscolare. Non a caso questa spezia è considerata un potente miorilassante naturale, e viene impiegata nel trattamento di varie condizioni, come mal di testa e cefalea.

Succo di ciliegia e di amarena

Ami il succo di ciliegia? Benissimo! Oltre a dissetarti, questa bevanda può aiutarti anche ad alleviare il dolore muscolare, fungendo da vero e proprio miorilassante naturale.

Molte persone scelgono di bere un buon succo di ciliegia dopo l’allenamento, per favorire il recupero muscolare e alleviare i fastidiosi DOMS post palestra.

Miorilassanti naturali: precauzioni

Come puoi notare, esistono diversi miorilassanti muscolari di origine naturale da poter integrare nella nostra dieta.

Ma attenzione: il fatto che si tratti di prodotti naturali non li rende automaticamente innocui e sicuri per tutti. Come molti altri rimedi e integratori, anche quelli che abbiamo appena elencato potrebbero comportare degli effetti indesiderati.

Inoltre, se stai seguendo una terapia farmacologica, prima di assumere questi o altri rimedi naturali sarà bene considerare le possibili interazioni e parlare con il medico curante o uno specialista.

Se il dolore muscolare dovesse presentarsi con una certa frequenza o intensità, senza una causa plausibile e in modo improvviso, o se dovessi sperimentare difficoltà di movimento, non sottovalutare il problema. Potrebbe essere la spia di una condizione medica da non trascurare.

Parlane con il tuo medico e scegliete insieme il miglior approccio per affrontare il problema, anche con dei rimedi naturali, se lo specialista lo riterrà opportuno.

Fonti