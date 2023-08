Come curare le vertigini da cervicale con i rimedi della nonna

E’ possibile curare le vertigini da cervicale con i rimedi della nonna? I trattamenti naturali contro le vertigini da collo sono molti. Dagli impacchi caldi alle tisane, puoi ridurre i capogiri e il disagio in tanti modi naturali, ma prima di ricorrere al fai da te, è sempre essenziale parlare con il medico, con un fisioterapista o ortopedico.

Fonte immagine: iStock

Perdita di equilibrio, sensazione di galleggiamento, capogiri: le vertigini da cervicale possono compromettere seriamente la qualità della nostra vita, ma esistono dei rimedi della nonna in grado di curare questo problema?

La risposta a questa domanda è si, è possibile alleviare e curare le vertigini da cervicale con i rimedi della nonna.

Tuttavia, prima di rivolgerci alle nostre nonne, o più in generale all’automedicazione e ai rimedi tradizionali, è sempre saggio fare luce sulle cause del problema, specialmente quando questo si manifesta con una certa frequenza o per periodi di tempo particolarmente prolungati.

Quali sono le cause delle vertigini da cervicale?

Quella fastidiosa sensazione di instabilità, il barcollamento, il dolore al collo e i capogiri, potrebbero essere dovuti a molteplici cause differenti. Di solito, all’origine del disturbo vi sono dei traumi, colpi di frusta, contratture muscolari (causate o anche aggravate da aria condizionata o persino da stress e tensione), ernie, disturbi articolari, infiammazione o anche dei difetti di postura.

Per poter alleviare il senso di vertigine e, soprattutto, prevenirlo, bisogna dunque individuare la causa sottostante e trattarla in modo adeguato.

Come capire se le vertigini sono da cervicale?

Ma come essere certi che le vertigini siano “da collo”, e non siano invece il sintomo di una condizione neurologica, psicologica, un trauma o una disfunzione auricolare?

Solitamente, i sintomi delle vertigini da collo si presentano in maniera improvvisa, e possono causare difficoltà di concentrazione, barcollamento, instabilità e confusione. Fra gli altri sintomi da non sottovalutare vi sono:

Sensazione di “testa che galleggia”

Mal di testa persistente

Sensazione di rigidità al collo

Tensione muscolare che coinvolge collo e spalle

Dolore al collo che peggiora quando muovi la testa

Disturbi della coordinazione

Affaticamento della vista e altri sintomi visivi

Nausea, talvolta accompagnata da vomito.

Vertigini da cervicale: quanto durano?

La durata dei sintomi che abbiamo appena visto può variare da soggetto a soggetto.

Il disturbo, infatti, potrebbe protrarsi per alcuni giorni o persino per settimane, ma potrebbe anche sparire nell’arco di alcune ore, qualora si riuscisse ad alleviare la contrattura responsabile delle vertigini.

Come farsi passare le vertigini da cervicale?

Per prima cosa, come abbiamo detto, è essenziale sottoporre il problema all’attenzione del medico. In questo caso, oltre a consultare il medico curante, potresti rivolgerti a un fisioterapista o a un ortopedico, in modo da individuare le esatte cause del problema e il trattamento più adeguato.

Di solito, il trattamento prevede l’esecuzione di specifici esercizi fisioterapici, uniti all’assunzione di farmaci antinfiammatori, antidolorifici o miorilassanti per sciogliere la contrattura.

Con il parere positivo dello specialista, è poi possibile alleviare o curare le vertigini da cervicale con dei classici “rimedi della nonna”. Vediamo quali sono i più comuni.

I rimedi della nonna per curare le vertigini da cervicale

Per chi si stesse chiedendo come calmare i giramenti di testa da cervicale, esistono dei rimedi tradizionali rigorosamente approvati anche dalle nostre nonne. Vediamo di quali si tratta:

Assumere una posizione comoda, per alleviare il senso di vertigine e il barcollamento, ed evitare possibili cadute Ridurre lo stress, che rappresenta una delle possibili cause delle vertigini da cervicale Impacco caldo: le nonne potrebbero consigliare di inserire del sale grosso precedentemente riscaldato in un panno di lana (o di usare una semplice borsa dell’acqua calda), e di poggiarlo sulla cervicale per sciogliere le contratture. Infuso rilassante: una tisana di camomilla, di passiflora o di melissa potrebbero aiutarti a sciogliere le tensioni, rilassare il corpo e, di conseguenza, far passare anche le vertigini da cervicale. Massaggio: un leggero massaggio sulla parte, usando oli essenziali, pomata all’arnica o aloe vera, potrebbe sciogliere le tensioni, alleviare la contrattura e ridurre le vertigini da collo.

Prima di ricorrere a questi rimedi, torniamo a dirlo, è essenziale parlare con il medico, per non rischiare di aggravare la situazione con un approccio inadatto. Per prevenire il disturbo e alleviare il fastidio, è altresì importante assumere una postura corretta e proteggere il collo, evitando di compiere movimenti improvvisi e scorretti.

