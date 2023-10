Le 7 migliori bevande energetiche naturali

A metà giornata la stanchezza ti assale e non ti fa tenere gli occhi aperti? Succede (quasi) a tutti. E allora, cosa prendere per recuperare le forze? Se anche tu non ami granché il gusto o l'effetto del caffè, potresti provare delle bevande energetiche naturali, come il te matcha, il tè verde o il succo di barbabietola. Quali saranno le migliori per affrontare la giornata con sprint?

Fonte immagine: Pixabay

Quali sono le migliori bevande energetiche naturali per ridurre la stanchezza e la sonnolenza diurna? Se anche tu ti stai ponendo questa domanda, probabilmente sarai spesso alle prese con ricorrenti cali di energie che non ti permettono di ragionare e di portare a termine tutte le mansioni che ti eri prefissato(a). Ma cosa fare per combattere la stanchezza eccessiva? Il più delle volte, quando la sonnolenza si fa sentire, tendiamo ad accendere la macchinetta del caffè e ad assumere la nostra dose quotidiana di caffeina.

Del resto, il caffè è una bevanda naturale che, se assunta con la dovuta moderazione, può migliorare la nostra salute in molti modi. Secondo diversi studi, una tazzina di espresso non solo allevia la stanchezza, ma può anche ridurre il rischio di malattie cardiache e migliorare la salute del cervello. Certo, è importante assumere questa bevanda senza esagerare, ed evitare di aggiungere troppo zucchero, o se ne vanificherebbero gli effetti benefici.

Ma che fare se in casa non abbiamo caffè o se stiamo cercando di ridurre il numero di tazzine giornaliere? Insomma, cosa bere per svegliarsi senza caffè? In casi del genere, possono venirci incontro le bevande energetiche fatte in casa, tisane e drink che possono ridurre i livelli di stanchezza in modo naturale.

In questo articolo vedremo quali sono le migliori bevande stimolanti ed energetiche per vivere la giornata con più sprint. Scopri cosa sveglia oltre al caffè!

Quali sono le migliori bevande energetiche naturali?

Fonte: Pixabay

Quando parliamo di bevande energetiche naturali, ci riferiamo a quelle erbe o tisane che possono aumentare i nostri livelli di energia, migliorare l’umore e aumentare persino l’attenzione, la concentrazione e la memoria. Si tratta di bevande che non contengono zuccheri aggiunti, dolcificanti artificiali, coloranti o altri ingredienti che hanno decisamente ben poco di naturale.

Di seguito vedremo come sfruttare a nostro vantaggio i benefici di bevande naturali come tè verde, yerba mate, tè matcha e altri energizzanti naturali amici della salute.

Vediamo cosa bere per infondere energia alla tua giornata!

Acqua

Potrebbe sembrare banale, ma quando la stanchezza e la sonnolenza si fanno sentire, prova a bere un bicchiere d’acqua. In molti casi, ci sentiamo stanchi solo perché siamo un tantino disidratati, e ciò può farci sentire annebbiati e spossati.

Tè verde

Considerata a buon diritto una delle bevande più benefiche che esistano al mondo, il tè verde può darti quella giusta dose di energia al pomeriggio o al mattino. Oltre a svegliare i tuoi sensi, il tè verde può anche affinare la memoria e migliorare le capacità di concentrazione. In più, bere il tè verde ogni giorno potrebbe prevenire il deterioramento cognitivo e aiutarti ad avere un cervello sempre giovane e scattante.

Guaranà

Un’altra bevanda energetica è senz’altro il Guaranà, ricavato da una pianta che cresce nella Foresta Amazzonica, è spesso presente negli energy drink per via del suo alto contenuto di caffeina. Proprio per questa ragione, è importante non esagerare con le quantità.

Guayusa

Altra bevanda energetica ricca di caffeina è la Guayusa, ricavata anch’essa da una pianta che cresce nella foresta amazzonica. La tisana di Guayusa contiene meno caffeina rispetto al caffè, ma apporta sostanze antiossidanti benefiche per la salute.

Tè Matcha

Una delle più note bevande energetiche naturali fatte in casa è senz’altro il matcha, ideale per fronteggiare le situazioni stressanti con la necessaria calma. Questa bevanda può farti sentire più vigile, migliora l’attenzione e la concentrazione, e aiuta anche a rilassare il corpo e la mente, senza però causare sonnolenza.

Succo di barbabietola

Tra le bevande energetiche naturali per chi fa sport, spicca senz’altro il succo di barbabietola, non solo per il suo colore rosso acceso, ma anche per le sue proprietà benefiche. Diversi studi hanno dimostrato che bere succo di barbabietola prima di fare sport può migliorare le performance, ridurre la stanchezza e aumentare la resistenza.

Yerba Mate

Terminiamo la nostra selezione delle migliori bevande energetiche naturali con l’erba mate, una tisana ricavata dall’infusione delle foglie dell’Ilex paraguariensis, pianta che fa parte della famiglia delle Aquifoliaceae e che cresce in Sud America. Secondo alcuni studi, questa bevanda è in grado di aumentare le energie, favorire la concentrazione e migliorare le prestazioni fisiche.

Precauzioni e consigli utili

Fonte: Pixabay

Abbiamo visto cosa prendere per essere più energici durante la giornata, ma attenzione: se ti senti spesso stanco(a) e senza energie, apparentemente senza nessuna ragione plausibile, è importante non trascurare il problema.

Bere un caffè o una tazza di yerba mate può senza dubbio aiutarti a tenere gli occhi aperti e il cervello “attivo” mentre lavori o studi, ma si tratta solamente di una soluzione a breve termine. Se il problema si presenta in maniera ricorrente, bisogna rivalutare il proprio stile di vita.

Le bevande energetiche non possono sostituire un buon sonno, una dieta sana o un’adeguata idratazione, né possono aiutarti a fronteggiare eventuali condizioni mediche sottostanti che potrebbero provocare un’inspiegabile stanchezza eccessiva.

Inoltre, ricorda sempre di non esagerare con le quantità, specialmente quando si parla di bevande contenenti caffeina o altre sostanze stimolanti, in quanto potrebbero causare effetti indesiderati come insonnia, ansia e nervosismo.