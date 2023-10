Come curare il virus intestinale naturalmente

I virus intestinali possono provocare la cosiddetta influenza intestinale, che, però, in medicina si preferisce definire come gastroenterite virale. Provocata da virus, non si combatte con gli antibiotici. Anzi, tende a risolversi spontaneamente. Necessari il riposo, la reintegrazione dei liquidi persi con vomito e diarrea, una dieta sana, leggera e povera di grassi, ma anche integratori di magnesio e potassio e probiotici, per guarire meglio e più in fretta.

L’influenza intestinale, come viene comunemente chiamata la gastroenterite di origine virale, si manifesta con sintomi che colpiscono soprattutto l’apparato gastrointestinale, come dolori all’addome, nausea, diarrea, vomito. Di solito la sintomatologia si risolve velocemente, ma in alcuni casi ha una durata più lunga. Come curare il virus intestinale naturalmente per lenire un po’ sintomi e fastidi e far passare più velocemente l’infezione, solitamente provocata da virus come norovirus, rotavirus, adenovirus enterici, astrovirus?

Come far passare il virus intestinale velocemente?

L’influenza intestinale, che in medicina si chiama gastroenterite virale, è un disturbo che si manifesta nell’apparato gastrointestinale, a causa di virus che colpiscono, infiammandole, le pareti dello stomaco e dell’intestino. Può durare per giorni e causare molti disturbi, anche gravi, come la disidratazione. È scatenata da diversi virus: norovirus, rotavirus, adenovirus, astrovirus e altri ancora, che hanno un periodo di incubazione che va dalle 12 ore fino a 5 giorni. I sintomi tipici sono:

diarrea acquosa con più evacuazioni al giorno

dolori addominali

crampi addominali

nausea

vomito

dolori muscolari

mal di stomaco

febbre

Di solito il virus intestinale passa spontaneamente dopo 1-2 settimane al massimo. Per far passare il virus più velocemente, è bene curare con attenzione la propria alimentazione, assumendo liquidi per scongiurare la disidratazione e usare tutti i rimedi naturali utili. Ci sono anche dei farmaci che si possono assumere, ma spetta al medico curante, al quale rivolgersi comunque, decidere se prescriverli o meno.

Cosa fare per il virus intestinale: rimedi naturali?

Come abbiamo accennato in precedenza, nella maggior parte dei casi di virus intestinali non servono cure, soprattutto farmacologiche. La gastroenterite virale tende a scomparire da sola. Di solito i medici, però, consigliano di:

riposare

assumere probiotici per aiutare la flora batterica intestinalebere acqua, tè, tisane, brodi, centrifugati, spremute, così da garantire la

miglior idratazione possibile

assumere integratori alimentari a base di magnesio e potassio per rimettersi in forma più velocemente

mangiare leggero

Trattandosi di un’infezione virale, gli antibiotici non sono assolutamente necessari (salvo diversa indicazioni del medico curante che sospetta una infezione batterica o una sovrainfezione batterica secondaria che si sovrappone ad una prima infezione virale o batterica o altro ancora): gli antibiotici, infatti, servono a combattere le infezioni batteriche, non quelle derivanti da agenti patogeni come i virus.

Cosa mangiare con il virus intestinale?

Digiunare del tutto è sconsigliato, così come non bere abbastanza acqua. Vomito e diarrea fanno perdere elementi preziosi come i liquidi e i sali minerali. Quindi bisogna bere molta acqua o bevande con formulazioni apposite per reintegrare i nutrienti persi.

Gli esperti consigliano di prediligere il consumo di carboidrati complessi (pasta, riso, patate, pane) e di carni bianche e pesce, facendo 5-6 pasti al giorno, più piccoli e più leggeri. Così da consentire allo stomaco di digerire meglio. Bisogna, invece, non mangiare:

latte

latticini

alimenti grassi

fritti

piatti troppo conditi e difficili da digerire

verdure crude (come la frutta, anche le verdure, soprattutto crude, contengono più fibre e acqua e potrebbero favorire ulteriori movimenti intestinali: si salvano solo patate, carote e banane)

caffeina

alcolici

bevande zuccherine

Fonti: