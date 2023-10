Balsamo di tigre: cos’è, usi e benefici

Il Balsamo di tigre è un unguento di origine asiatica, il nome commerciale di un prodotto con brevetto. Non contiene alcun ingrediente di origine animale, come invece qualcuno sospetta. Al suo interno ci sono solo ingredienti naturali e oli essenziali. Si applica localmente e non si deve mai usare per uso interno. Si usa in caso di dolori e infiammazioni, per raffreddori e problemi delle vie respiratorie, anche per le gambe stanche.

Il balsamo di tigre è un rimedio naturale dalle rinomate proprietà benefiche, conosciute da tantissimo tempo. È famoso per la sua azione analgesica e l’azione antinfiammatoria. Forse non tutti sanno che l’unguento con questo nome è protetto da copyright, da un’azienda di Singapore con marchio registrato che lo commercializza in tutto il mondo. Non ne esiste solo un tipo: lo possiamo trovare rosso, che è l’originale, e bianco. Scopriamo insieme tutti i benefici del balsamo di tigre, a cosa serve e come funziona.

Perché si chiama balsamo di tigre?

Balsamo di tigre è il nome commerciale di un unguento distribuito dalla Haw Par Corporation Limited di Singapore, con marchio registrato. In commercio si trovano molte alternative. In realtà la sua origine ci porta indietro al 1870, quando venne ideato per la prima volta a Rangoom, in Birmania, dall’erborista Aw Chu Kin. È disponibile in commercio in due varianti: il Balsamo di tigre rosso e il Balsamo di tigre bianco.

Il nome potrebbe suggerire la presenza di ingredienti di origine animale: c’è chi dice che contenga ossa o altre parti del corpo della tigre. Tutto falso. L’unguento a base di oli essenziali deve il suo nome proprio all’erborista birmano che lo ha ideato. Alla sua morte, chiese ai figli di perfezionarlo: furono loro a fondare l’azienda che lo produce ancora oggi, dal lontano 1908. Uno dei figli dell’erborista si chiamava Boon Haw, il cui significato è “tigre gentile“. Probabilmente il nome del prodotto deriva da questo fatto. Anche se c’è chi lo lega alla medicina tradizionale cinese, in cui la tigre è il simbolo di forza, coraggio e superamento degli ostacoli.

A cosa serve il balsamo di tigre?

Il balsamo è composto, come abbiamo sottolineato in precedenza, solo da ingredienti naturali. Troviamo, infatti, mentolo, canfora e oli essenziali (cajeput, cassia, chiodi di garofano, menta dementolato), insieme a paraffina e petrolato). L’unguento si usa in caso di:

infiammazione

dolore

raffreddore

congestione delle vie respiratorie

influenza

mal di testa

dolori articolari

infiammazione della gola

dolori muscolari

contratture

distorsioni

lombalgia

affaticamento

mal di schiena

reumatismi

torcicollo

diarrea

mal di denti

Cosa cambia tra balsamo di tigre bianco e rosso?

Il Balsamo di tigre rosso è più forte ed è usato solitamente in caso di forti dolori muscolari, articolari e reumatici. Invece, il Balsamo di tigre bianco è più leggero e si usa contro il mal di testa e la congestione nasale. Quest’ultimo si usa anche per prurito e punture di zanzare.

Dove si mette il balsamo di tigre?

L’unguento è solo per uso esterno e topico, non va mai usato per uso interno. Si prende una piccola quantità di balsamo e si applica nella zona dove si prova dolore o prurito, massaggiando con delicatezza fino a quando il prodotto non viene del tutto assorbito. Le applicazioni si possono eseguire più volte al giorno.

Non si può usare in caso di bambini con meno di sette anni o nelle donne in gravidanza o in allattamento. Potrebbero esserci degli effetti collaterali con reazioni cutanee a livello locale, nella zona di applicazione. Mai applicarlo su occhi, pelle irritata o mucose.