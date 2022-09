Succo di barbabietola: benefici e controindicazioni

Se ti stai preparando per andare in palestra, prima di uscire ricorda di bere un buon succo di barbabietola. Da alcuni anni, questa bevanda è al centro dell’attenzione per via dei suoi effetti benefici sulla salute. Il succo di barbabietola deriva dall’omonima pianta, la barbabietola rossa (Beta vulgaris var. rapa forma rubra).

Da non confondere con l’altrettanto famosa barbabietola bianca, impiegata per la produzione di zucchero, non a caso nota anche con il nome di “barbabietola da zucchero“.

Tornando al succo, per quale motivo tante persone scelgono di berlo? Di certo non solo per il suo sapore, spesso descritto come piccante, dolce e un po’ “terroso”. Il succo di barbabietola è in realtà considerato una fonte naturale di minerali, vitamine, antiossidanti e altre sostanze utili per la salute.

Ma a cosa fa bene il succo di barbabietola rossa? Leggi tutto quello che dovresti sapere su questa bevanda, ma anche perché non dovrebbe mai mancare una bottiglia di succo di barbabietola nel tuo frigo.

Proprietà nutrizionali

Prima di parlare del succo vero e proprio, diamo un’occhiata ai valori nutrizionali delle barbabietole rosse. A fronte dell’elevato contenuto di sostanze nutritive, questo ortaggio apporta pochissime calorie, circa 20 per 100 grammi.

Inoltre, questo rosso ingrediente è considerato una fonte di fibre, vitamine, soprattutto vitamina C e vitamine del gruppo B e sali minerali, in particolar modo:

La barbabietola rossa è anche fonte di altre sostanze benefiche, come antiossidanti e flavonoidi. Ma a destare particolare attenzione, quando si parla di questo alimento, è la ricca presenza di sostanze chimiche naturali note con il nome di “nitrati”.

In seguito a delle reazioni che avvengono nel corpo, queste sostanze vengono trasformate in ossido nitrico, un gas che a sua volta migliora la circolazione sanguigna e aiuta ad abbassare i livelli della pressione.

I nitrati sono inoltre associati a un miglioramento delle prestazioni atletiche e della funzione cerebrale. Dal momento che dilatano i vasi sanguigni, infatti, favoriscono un maggiore apporto di sangue al cervello, con un conseguente miglioramento della funzione cognitiva.

Le barbabietole devono inoltre il loro colore rosso intenso alle betalaine, pigmenti vegetali che possiedono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Succo di barbabietola: benefici

Fonte: Pixabay

Possiamo considerare il succo di barbabietola come un superfood, o per meglio dire, un superdrink.

Secondo numerose ricerche, infatti, questo rimedio è in grado di ottimizzare le prestazioni durante l’attività fisica, e – come abbiamo visto – può anche abbassare i livelli della pressione sanguigna.

Diamo un’occhiata da vicino ai possibili benefici del succo di barbabietola.

Migliora la pressione sanguigna

Uno dei più importanti effetti benefici di questa bevanda consiste proprio nella capacità naturale di ridurre i livelli della pressione sanguigna. Inoltre, il succo di barbabietola esercita effetti benefici sulla salute del cuore e, in generale, sul sistema cardiovascolare.

Ti aiuta quando hai l’influenza

Data la ricca quantità di minerali e vitamine racchiusa in una tazza, il succo di barbabietola può rivelarsi inaspettatamente utile per remineralizzare l’organismo e rinforzarlo in caso di stati influenzali e malanni di stagione.

Succo di barbabietola e sport

Come abbiamo anticipato, il succo di barbabietola potrebbe diventare il tuo drink preferito se fai sport. Una bevanda pre e post allenamento in grado di aumentare la resistenza cardiorespiratoria e migliorare le prestazioni atletiche durante uno sforzo fisico intenso.

Pare che questa particolare bevanda abbia attirato l’attenzione dei media quando David Weir, medaglia d’oro alle Paralimpiadi, affermò che il suo segreto per il successo era proprio un bicchiere di succo di barbabietola.

Ti fa ragionare meglio?

Non solo sport. Pare che questa rossa bevanda possa migliorare anche le tue funzioni cerebrali. Anche stavolta è merito dei nitrati, che dilatando i vasi sanguigni favoriscono un maggiore afflusso di sangue al cervello, migliorando di conseguenza le funzioni cognitive.

Succo di barbabietola rossa: dove si compra?

Ma dove si compra questo magico succo? Puoi acquistare il succo di barbabietola al supermercato o nei negozi on line. Come sempre, nella scelta del prodotto ti consigliamo di optare per un succo che contenga ingredienti di origine biologica, preferibilmente senza zuccheri aggiunti.

In alternativa, possiamo sempre decidere di preparare in casa la nostra bevanda.

La ricetta del succo di barbabietola fatto in casa

Se ti stai chiedendo come estrarre il succo di barbabietola anche senza estrattore, ti spiegheremo come preparare questa bevanda genuina in pochissimi minuti. Come potrai vedere, il procedimento è facilissimo. Vediamo quindi quali sono gli ingredienti necessari e i pochi passaggi da seguire.

Ingredienti

Barbabietola

Mela

Gambi di sedano

Zucchero a piacere.

Procedimento

Per la preparazione, ti basterà tagliare e lavare gli ortaggi, e inserirli nell’estrattore in modo da ricavarne il succo. Se il prodotto dovesse sembrarti troppo concentrato, allungalo con mezzo bicchiere d’acqua. Mescola, dolcifica a piacere e gusta il tuo succo fatto in casa.

In alternativa, come puoi vedere nel video, è possibile preparare il succo di barbabietola senza centrifuga. Ti basterà avere a disposizione un frullatore. Dopo aver lavato e tagliato grossolanamente le verdure, versale nel boccale e frullale per bene.

Dopodiché, passa il composto al setaccio facendo cadere il succo in un bicchiere. Ed ecco pronta la tua bevanda fatta in casa.

Quanto succo di barbabietola bere al giorno?

Non esistono linee guida ufficiali in merito al corretto consumo di succo di barbabietola. In generale, vale sempre la regola del buonsenso. Un bicchiere al giorno potrebbe essere più che sufficiente per godere dei benefici di questa bevanda.

Succo di barbabietola: quando berlo?

Quando bere il succo di barbabietola perché faccia effetto? C’è chi ritiene che la bevanda inizi a mostrare i suoi effetti benefici circa 2 ore dopo l’assunzione, mentre c’è chi preferisce consumarla poco prima di fare sport. Se non sei esattamente un fan del suo sapore, puoi unire il succo con altre bevande, come un succo di arancia 100% o altri succhi di tuo gradimento.

Qualunque sia la tua preferenza, ciò che è certo è che un moderato consumo di questa bevanda può davvero migliorare la tua salute e la tua vita.

Succo di barbabietola: controindicazioni e (strani) effetti indesiderati

Fonte: Pixabay

Il succo di barbabietola non dovrebbe essere assunto in grandi quantità da coloro che assumono farmaci per abbassare la pressione, in quanto potrebbero verificarsi importanti e pericolosi cali della pressione sanguigna.

Inoltre, la bevanda deve essere evitata da coloro che soffrono di allergia alla barbabietola, una condizione rara ma da non sottovalutare. Infine, poiché sono ricche di ossalati, le barbabietole dovrebbero essere evitate da chi soffre di calcoli renali.

Effetti collaterali

Se stai assumendo per la prima volta un prodotto a base di barbabietola, devi sapere che le tue urine, così come le feci, potrebbero assumere un colore rosso o rosato. Niente paura, si tratta di un fenomeno del tutto normale e temporaneo, noto con il termine inglese di “beeturia”, da beet, “barbabietola”.

Un consumo eccessivo di questa bevanda, infine, può causare gas e crampi nelle persone che soffrono già di disturbi gastrointestinali.

