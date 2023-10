Mal d’auto: rimedi naturali per bambini e adulti

Il mal d’auto è un problema comune che può colpire adulti e bambini, ma esistono molti rimedi naturali in grado di ridurne i sintomi. Contro nausea, vertigini e malessere, puoi eseguire delle tecniche di respirazione, massaggiare dei punti di digitopressione o affidarti ai cari vecchi rimedi della nonna, come limone, zenzero e liquirizia.

Fonte immagine: Pixabay

Conoscere i rimedi naturali contro il mal d’auto potrebbe salvare la tua giornata, specialmente se stai programmando un viaggio on the road e temi che nausea e vertigini possano rovinare i tuoi programmi. Se soffri di mal di macchina, beh, sei in buona compagnia. Tantissime persone di ogni età accusano sintomi fastidiosi come nausea, malessere e senso di vomito durante gli spostamenti, sia quelli in auto che quelli in nave o in aereo.

Ovviamente, la soluzione non è di certo quella di rinunciare a viaggi e vacanze. Esistono infatti molti metodi e rimedi della nonna contro il mal d’auto, soluzioni utili sia per gli adulti che per i bambini.

In questo articolo ne scopriremo un paio davvero efficaci, e vedremo anche come far sparire il mal d’auto adottando dei semplici comportamenti e strategie durante il viaggio.

Prima, però, cerchiamo di capire perché viene la nausea in macchina.

Perché soffro di mal d’auto? La causa è nell’orecchio

Quando veniamo assaliti da un senso di nausea e vomito, tendiamo a dare per scontato che il problema dipenda dal nostro stomaco. Nel caso del mal d’auto (meglio detto “cinetosi“, ovvero “malattia del movimento“), a entrare in gioco in realtà sono ben altri sistemi.

Il disturbo si verifica quando vi è una disconnessione tra ciò che i tuoi occhi vedono e ciò che percepisce l’orecchio interno, deputato a controllare il nostro equilibrio. Per farla breve, i tuoi occhi vedono che in questo momento sei fermo, mentre il tuo sistema vestibolare percepisce che ti stai muovendo.

Il cervello non può reggere questo mix di segnali contraddittori, ed ecco che si verificano sintomi come nausea, vertigini e senso di vomito. Questo problema è più comune tra le donne in gravidanza e i bambini, ma in realtà la cinetosi può colpire davvero chiunque.

Cosa fare per far passare il mal d’auto?

Fonte: Pixabay

Sappiamo adesso a cosa è dovuto il mal d’auto, ma come evitare la cinetosi? Esisteranno delle strategie, comportamenti o semplici precauzioni in grado di prevenire i sintomi? La risposta naturalmente è si. Oltre che con i rimedi naturali, possiamo attenuare o evitare il mal d’auto semplicemente adottando determinati comportamenti durante il viaggio.

Vediamone alcuni da mettere in pratica mentre ti trovi in macchina:

Se avverti i sintomi della cinetosi, prova a cambiare posizione, prediligendo i posti sui sedili anteriori della macchina. Se possibile, potresti anche guidare l’auto, per evitare del tutto il problema. Durante il tragitto, guarda l’orizzonte o un punto fisso: questo semplice espediente ti aiuterà a placare la nausea. Fai uno spuntino leggero: se vuoi sapere cosa mangiare per non vomitare in macchina, ricorda di consumare solo snack leggeri come un pacchetto di cracker. Evita i cibi grassi o pesanti, che potrebbero solo aggravare il problema. Invece, bevi acqua regolarmente, ma evita caffè, cioccolata e bevande alcoliche. Evita schermi e libri: leggere o guardare gli schermi può peggiorare il problema. Quindi, lascia perdere lo schermo e approfitta di questo tempo per ascoltare un audiolibro, della musica o per chiacchierare con i tuoi compagni di viaggio. Pause regolari: di tanto in tanto, programma delle pause per scendere dall’auto, sgranchire le gambe e respirare aria fresca.

Rimedi naturali contro il mal d’auto per bambini e adulti

Fonte: Pixabay

Come promesso, vediamo ora quali sono i migliori rimedi naturali per alleviare i sintomi del mal d’auto. Anche in questo caso possiamo ricorrere a diverse strategie, dalla digitopressione alla respirazione, fino a rimedi naturali come zenzero e camomilla.

Digitopressione

Sebbene vi siano pareri discordanti in proposito, molte persone si affidano alla digitopressione per alleviare la nausea.

Premere un punto che si trova all’interno del polso potrebbe infatti ridurre il malessere. Se lo desideri, potresti anche indossare degli appositi braccialetti antinausea, che si basano sul medesimo principio.

Oli essenziali

Puoi provare a combattere il mal d’auto grazie a degli oli essenziali antinausea, come quello di menta piperita, di basilico o l’olio essenziale di limone o zenzero.

Liquirizia

La liquirizia può rivelarsi un’ottima amica per la salute, è in grado di alleviare l’acidità di stomaco e combattere l’indigestione. Ma sapevi che masticare della radice di liquirizia può anche alleviare la nausea? Provare per credere.

Zenzero

Uno dei più famosi rimedi naturali contro il mal d’auto è senza dubbio lo zenzero, spesso consigliato alle donne in gravidanza per alleviare le nausee mattutine. Che si tratti di zenzero fresco, caramelle o di una tisana allo zenzero, questa profumata radice potrà rendere più piacevole il tuo viaggio.

Respira

Anche una corretta respirazione può fare miracoli contro il mal d’auto. Ma come bisogna respirare per far passare la nausea?

Semplice: ti basterà chiudere gli occhi, fare dei respiri lenti e naturali e concentrare la tua attenzione sull’inspirazione e sull’espirazione.

Limone contro il mal d’auto

Infine, puoi alleviare il mal d’auto con il re dei rimedi naturali, il limone. Ricco di proprietà benefiche, questo agrume contiene acido citrico, che attenua nausea e vomito. Aggiungi un po’ di succo di limone alla tua tisana, e sorseggiala prima del viaggio per prevenire il mal d’auto.

Che fare se i rimedi naturali non funzionano?

Fonte: Pixabay

Purtroppo, non sempre i rimedi naturali possono alleviare efficacemente e completamente una fastidiosa cinetosi. In questo caso, potresti optare per dei farmaci e integratori.

Ma ricorda, i farmaci possono comportare degli effetti collaterali e potrebbero interagire con i medicinali che stai già assumendo. Chiedi sempre consiglio al tuo medico o al pediatra, prima di optare per questo tipo di soluzione.

