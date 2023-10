Massaggio balinese: caratteristiche e benefici

Il massaggio balinese è una tecnica utile per rilassare la mente e migliorare le condizioni di salute del corpo, armonizzando la psiche e l'organismo. Originario dell'isola di Bali, questo massaggio si basa su diverse tecniche, avendo influenze che arrivano da diverse culture e, di conseguenza, da diversi approcci utili al benessere di mente corpo. Prima di una seduta è sempre bene valutare le condizioni di salute di chi sceglie di sottoporsi a tale trattamento.

Come suggerisce il nome stesso, il massaggio balinese è un tipo di trattamento utile per il benessere di mente e corpo originario della splendida isola di Bali, che si trova in Indonesia. Si tratta di un massaggio davvero molto popolare, che ha valicato i confini dell’isola del Paradiso, come viene chiamata questo splendido angolo di mondo che basa molte delle sue tradizioni partendo da quelle più antiche e arrivando a quelle più moderne. Scopriamo insieme cos’è il messaggio balinese, quali sono le caratteristiche e i benefici e come funziona.

Cos’è il massaggio balinese

Il massaggio balinese è un massaggio completo, utile per prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente. Consente, infatti, di ritrovare l’armonia tra psiche e fisico, con manovre che partono dalla punta dei piedi e arrivano fino al cuoio capelluto.

All’inizio del secolo scorso, con la scoperta della splendida isola di Bali, anche il massaggio balinese è diventato molto popolare. Un trattamento che si basa sulle influenze derivanti dalle tante culture che si sono ritrovate a vivere in armonia in questa zona dell’Asia. Questa tecnica si basa sull’influenza indiana, su quella cinese, su quella thailandese, unendo insieme prassi e filosofie differenti, così da creare un unico trattamento armonizzato e completo.

Come funziona il massaggio balinese

Il paziente che si sottopone a una seduta di massaggio balinese si sdraia su un lettino professionale da massaggio. Tutto il corpo viene massaggiato delicatamente con un olio, che può essere scelto dalla persona stessa, in base ai suoi gusti e anche al tipo di pelle. Le parti che non sono ancora state massaggiate e quelle già massaggiate vengono coperte con un telo durante il trattamento, così da evitare che gli sbalzi di temperatura possano arrecare problemi di salute alla persona.

Il massaggiatore alterna movimenti dolci e movimenti più forti, localizzati o generalizzati. Si inizia dagli arti inferiori, per poi salire lungo schiena e braccia, arrivando al viso, ai capelli e al cuoio capelluto. Le tecniche usate in modo alternato sono:

pressioni palmari

scivolamenti

trazioni

digitopressione

piegamenti

allungamenti

Questi massaggi sono in grado di armonizzare corpo e mente e ridonare equilibrio in ogni zona del corpo, anche a livello del sangue, del sistema linfatico e per quello che concerne l’energia.

Benefici del massaggio balinese

Il massaggio agisce sia sul corpo sia sulla mente e sull’energia dei pazienti. Di solito si ricorre a questo tipo di trattamento, in un ambiente rilassato e tranquillo, per poter affrontare diversi tipi di disturbi che possono coinvolgere l’organismo dal punto di vista fisico e mentale:

alleviare le tensioni mentali causate dallo stress

sciogliere le tensioni dei muscoli

migliorare la circolazione del sangue

eliminare le tossine

nutrire in profondità la pelle e renderla morbida e vellutata

La tecnica è ideale per tutti quanti, senza controindicazioni. Ovviamente, prima di iniziare le sedute sarà bene valutare con cura le condizioni di salute di chi sceglie di sottoporsi al massaggio balinese.

Il costo di ogni seduta può costare da 50 a 80 euro, a seconda del professionista, del centro al quale ci rivolgiamo, della città. Potrebbero essere necessarie più sedute, da prenotare a distanza di tempo.