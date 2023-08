Cosa fa l’aglio sulla pelle?

Come agisce l’aglio sulla pelle? E in che modo questo comune ingrediente da cucina può migliorare la nostra salute cutanea? Oltre ad essere un saporito condimento per i nostri piatti, l’aglio è considerato un valido rimedio naturale dalle proprietà antimicotiche, antibatteriche e antinfiammatorie. Rimedi a base di aglio vengono impiegati per trattare l’acne e persino per attenuare le smagliature.

Cosa succede se si applica l’aglio sulla pelle? Questo comune ingrediente da cucina può in qualche modo migliorare la nostra salute? Che tu scelga di aggiungerlo alla salsa di pomodoro, che voglia gustarlo arrostito o aggiungerne qualche fettina nell’insalata di patate, questo ingrediente è uno degli immancabili protagonisti in cucina. Ma sapevi che puoi combattere anche alcuni problemi dermatologici con l’aglio?

Apprezzato da lungo tempo come alleato in cucina, in effetti l’aglio è considerato anche un eccellente rimedio naturale in grado di trattare diverse condizioni mediche.

Numerosissimi studi hanno già dimostrato come questo ingrediente sia in grado di esercitare proprietà benefiche per la salute. All’aglio sono attribuiti effetti antibatterici, antimicotici, antivirali e disinfettanti.

Dermatologicamente parlando, è universalmente noto che l’aglio fa bene alla pelle e aiuta a combattere i batteri responsabili dell’acne, ma non solo! In questo articolo vedremo cosa fa l’aglio sulla pelle, capiremo come usare questo rimedio e quando è il caso di consultare un dermatologo.

Vediamo dunque quali sono gli effetti benefici dell’aglio per la cura della nostra pelle.

Quali sono i benefici dell’aglio per la pelle?

Gli effetti dell’aglio sulla pelle sono molti e spesso sorprendenti. Secondo chi sostiene l’utilizzo di un simile rimedio, pare che l’aglio sia capace di:

Schiarire la pelle e attenuare le macchie

Combattere l’ acne , grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antisettiche

, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antisettiche L’aglio “elimina” le rughe , favorendo la fisiologica produzione di collagene e riducendo i segni dell’invecchiamento

, favorendo la fisiologica produzione di collagene e riducendo i segni dell’invecchiamento Favorire la crescita dei capelli e, grazie agli effetti antimicotici e antimicrobici, migliorare anche la salute del cuoio capelluto

e, grazie agli effetti antimicotici e antimicrobici, migliorare anche la salute del cuoio capelluto Proteggere la pelle dai danni ambientali e dagli agenti esterni, grazie alla presenza di polifenoli

e dagli agenti esterni, grazie alla presenza di polifenoli Ridurre le cicatrici da acne favorendo la rigenerazione cellulare della pelle

Prevenire e contrastare la formazione di smagliature

Combattere i sintomi della psoriasi

Favorire la guarigione delle ferite

Ridurre le infiammazioni

Combattere le micosi (ad esempio il piede d’atleta).

Sebbene questa lista possa sembrare davvero promettente, ricordiamo che sono necessari ulteriori studi scientifici per poter confermare gli effettivi benefici dell’aglio per la salute della pelle.

Come applicare l’aglio sulla pelle?

Dopo aver visto che cosa si può curare con l’aglio, probabilmente anche tu vorrai sapere come usare questo popolare rimedio naturale. Come usare l’aglio per i brufoli e per prenderci cura della nostra bellezza?

Di solito, si consiglia di applicare l’aglio direttamente sulla pelle, dopo averlo tagliato a metà. In alternativa, c’è chi consiglia di frullare 3-4 spicchi e di applicare la pasta d’aglio direttamente sulla zona da trattare.

Dopodiché, bisognerebbe lasciar agire per alcuni minuti, rimuovere il tutto e sciacquare. Puoi anche decidere di mescolare la pasta d’aglio con un ingrediente di base, ad esempio con un gel di aloe vera o dello yogurt bianco, da applicare poi sulle zone interessate.

Aglio sul viso e sulla pelle: effetti collaterali

Se hai intenzione di utilizzare l’aglio per combattere brufoli, smagliature, rughe o altre imperfezioni, devi sapere che, pur trattandosi di un rimedio semplice e naturale, anche in questo caso bisogna considerare i possibili effetti indesiderati e le potenziali controindicazioni.

Nel caso specifico, l’aglio potrebbe causare una fastidiosa sensazione di prurito o bruciore sulla pelle. Alcune persone hanno riportato anche degli effetti avversi, come eruzione cutanea, reazioni allergiche, gonfiore e arrossamento cutaneo. Se ciò dovesse accadere, rimuovi immediatamente il prodotto.

Prima di adottare questo rimedio, parlane con il tuo dermatologo di fiducia, specialmente se hai delle condizioni cutanee di base, come psoriasi, dermatiti, acne o altre patologie.

