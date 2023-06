Gambe pesanti per il caldo? Prova questi 7 rimedi naturali

Come alleviare il dolore alle gambe per il caldo? Se con l’arrivo dell’estate ti trovi spesso alle prese con pesantezza e gonfiore alle gambe, devi sapere che le cause di questo disturbo sono molte. La buona notizia è che esistono numerosi rimedi naturali contro le gambe pesanti per il caldo: dalla vite rossa agli oli essenziali amici della circolazione, la natura può darti una mano per alleviare la pesantezza delle gambe.

Fonte immagine: Pixabay

La parola estate è per te sinonimo di “gambe pesanti” per il caldo e sei alla ricerca di rimedi naturali per alleviare questa fastidiosa sensazione? Quello che stai sperimentando è un problema dovuto a molte cause differenti, un disturbo comune soprattutto fra noi donne.

Spesso, peraltro, il senso di pesantezza è accompagnato da altri sintomi fastidiosi, come gonfiore e dolore a gambe e piedi.

Sebbene si tratti di un fenomeno comune, specialmente durante l’estate, non è mai saggio ignorare o sottovalutare la pesantezza e il gonfiore alle gambe.

Come vedremo fra poco, infatti, oltre alle cause più innocue, dietro gambe pesanti e doloranti e un generale senso di fatica, potrebbero nascondersi condizioni mediche che è sempre opportuno riconoscere e affrontare.

Se anche per te “estate” fa rima con “mal di gambe”, vediamo quali sono le possibili cause di questo problema, e scopriamo come affrontare al meglio l’arrivo del caldo con 7 rimedi naturali per gambe pesanti e doloranti.

Perché con il caldo fanno male le gambe?

Come anticipato, per prima cosa sarebbe opportuno capire cosa significa quando senti le gambe pesanti.

Il problema tende a presentarsi più spesso in estate perché, quando fa molto caldo, si sperimenta una vasodilatazione, vale a dire un aumento del volume dei vasi sanguigni. Il che può risultare particolarmente rischioso per le persone che soffrono di insufficienza venosa, in quanto la vasodilatazione può portare a un ristagno di sangue nella parte inferiore del corpo, con conseguente gonfiore e disagio.

In altre parole, quando fa caldo la circolazione sanguigna potrebbe rallentare, il sangue tende a ristagnare e le gambe diventano gonfie e pesanti.

Ma questa non è la sola causa del gonfiore estivo alle gambe.

In questa stagione tendiamo a condurre uno stile di vita più attivo, trascorriamo molto più tempo in piedi, magari indossando delle scarpe non propriamente adatte per il comfort del piede, ed ecco che, dopo qualche ora, possiamo avvertire gonfiore e pesantezza alle gambe.

Al contrario, anche l’eccessiva sedentarietà può causare o esacerbare questo problema, e lo stesso possiamo dire per il sovrappeso e l’obesità.

Se hai l’abitudine di indossare vestiti molto attillati o scarpe molto alte, poi, anche in questo caso potresti ridurti a fine giornata con una fastidiosa pesantezza e gonfiore.

Gambe pesanti per il caldo: 7 rimedi naturali da provare

Fonte: Pixabay

Poiché le possibili cause di questo problema sono parecchie, e includono problemi di circolazione che non vanno sottovalutati, se soffri spesso di gonfiore e gambe pesanti quando fa caldo ti consigliamo di parlarne con il tuo medico curante o con un angiologo.

Nel frattempo, potresti alleviare il problema adottando alcuni rimedi naturali e dei piccoli consigli salva estate.

Massaggi

Il massaggio è forse uno dei più noti rimedi della nonna contro le gambe pesanti.

A fine giornata, concediti un rilassante e benefico massaggio alle gambe con creme o oli essenziali amici della circolazione, come quello di limone, rosmarino o arancio amaro.

Durante il massaggio, esegui dei movimenti circolari e delicati, partendo dai piedi e risalendo verso le cosce, in direzione del cuore.

Creme e integratori

Contro le gambe pesanti e doloranti sono disponibili numerosi integratori e rimedi naturali come quelli a base di:

Prima di assumere un integratore, anche se naturale, chiedi consiglio al tuo medico curante.

Idratazione (e non solo)

In estate, così come in inverno, è essenziale mantenersi idratati. Ma nello specifico, cosa bere se hai gambe pesanti e gonfie?

Oltre all’acqua (almeno 2 litri ogni giorno), puoi sorseggiare una tisana rinfrescante o apposite tisane per gambe pesanti, come quella alla vite rossa, al mirtillo e altri rimedi naturali.

Allo stesso tempo, ti consigliamo di evitare caffeina e bevande alcoliche o zuccherate, in quanto potrebbero aumentare la ritenzione idrica e il fastidio. E visto che si parla di caffè, ricordiamo che anche la sigaretta (fin troppo spesso associata a questa amatissima bevanda) può incidere negativamente sulla circolazione sanguigna, accentuando il problema delle gambe pesanti.

Un motivo in più per smettere di fumare, non sei d’accordo?

Cibi per alleggerire le gambe

Per avere vene in salute, bisogna scegliere i cibi giusti. Per migliorare la tua salute e prenderti cura delle tue gambe, cerca di assumere cibi ricchi di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti, come frutta e verdura di stagione.

Sono da prediligere mirtilli, pesche, pere, sedano e broccoli. Inoltre, porta in tavola proteine leggere, come legumi, pesce, carni bianche e uova.

Doccia per gambe pesanti

Fra i migliori rimedi naturali contro le gambe pesanti per il caldo rientra anche una bella doccia. Ma bada bene, non basta aprire il rubinetto dell’acqua e farla scorrere sulle gambe.

Per alleviare questo problema, bisognerà riattivare la circolazione, alternando getti di acqua tiepida e acqua fredda, procedendo dai polpacci fino alle cosce.

Solleva le gambe

Se il tuo problema è che hai spesso gambe pesanti e doloranti di notte, un consiglio utile per migliorare la circolazione e alleviare il fastidio è quello di posizionare un cuscino sotto le gambe mentre ti trovi a letto, in modo da mantenere le gambe sollevate.

Attività fisica

Infine, uno dei migliori e più intramontabili rimedi della nonna contro gambe gonfie e doloranti per il caldo consiste nello svolgere dell’attività fisica.

Di solito, per combattere questo disturbo si consiglia di fare una camminata a passo sostenuto di soli 20-30 minuti ogni giorno, oppure potresti cimentarti nel pilates, o approfittare delle belle giornate per dedicarti a sport acquatici o nuotare al mare o in piscina.

Ricorda: avere le gambe pesanti per il caldo di tanto in tanto è un fenomeno normale. Tuttavia, se il problema dovesse presentarsi con una certa frequenza o se non dovesse migliorare con i rimedi naturali che abbiamo visto, ti consigliamo di consultare un medico.

Fonti