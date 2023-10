Fiori autunnali: gli 8 più belli e facili da coltivare

Che fiori mettere sul balcone in autunno? Dallo Zafferanastro al Narciso, dalle Camelie e all'immancabile Ciclamino, sono tantissime le piante fiorite che possono portare colore e profumo in casa, in balcone e anche in giardino. Ma quali saranno le più facili da coltivare?

Fonte immagine: Pixabay

Con l’arrivo della stagione fredda tornano le prime piogge, le giornate si accorciano, il paesaggio intorno a noi cambia colore, ma non cambia la nostra voglia di decorare casa con piante capaci di regalarci i più bei fiori autunnali. Eh si, perché le fioriture più vivaci e rigogliose non appartengono solo alla primavera, né catturano i nostri occhi solamente in estate.

Piante decorative e profumate possono portare una ventata di freschezza in qualsiasi periodo dell’anno, inclusi i mesi più freddi.

Giusto qualche settimana fa abbiamo ammirato da vicino alcune delle più belle piante autunnali da collocare in balcone. Ma quali varietà potremmo scegliere noi inguaribili amanti dei fiori e dei colori?

In questo spazio dedicato al giardinaggio, vogliamo proporti una lista di fiori autunnali e invernali che porteranno colore e tanto profumo in casa e in giardino.

Come potrai constatare, il delicato ciclamino non è il solo fiore d’autunno degno di questo nome. Altre varietà, come le zinnie, le camelie e le viole del pensiero saranno perfette per decorare case, terrazzi e balconi durante la stagione autunnale.

8 fiori autunnali facili da coltivare

Fonte: Pixabay

Ma dunque, quali sono i fiori del mese di ottobre e, più in generale, dell’autunno?

Scopriamo insieme alcuni dei fiori autunnali più belli e facili da coltivare. Dai fiori gialli a quelli viola, vediamo come rendere traboccante di colore qualsiasi ambiente.

Zinnia

La Zinnia è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteracee, è facile da coltivare, forte e resistente, e per di più può attirare api, farfalle e altri insetti nel tuo giardino. Per decorare balconi, davanzali e giardini, puoi scegliere zinnie gialle, rosse, lilla, verdi e arancio.

Camelia a fioritura invernale

In natura esistono diverse varietà di Camelia. Alcune di esse, come la C.japonica, fioriscono in primavera, mentre altre varietà (ad esempio la Sasanqua e la Vernalis) fioriscono durante la stagione fredda, in autunno e in inverno. Non ti resta che scegliere la varietà che fa al caso tuo!

Ciclamino

La pianta autunnale per eccellenza è senz’altro il ciclamino. Caratterizzata da delicati fiorellini rosa, bianchi, rossi e viola, questa pianta fiorisce perlopiù nei mesi che vanno da Settembre fino a Marzo, rivelandosi un’ottima scelta per decorare giardini, davanzali e balconi.

A questo proposito, devi sapere che il ciclamino può benissimo tranquillamente all’aperto, e – fattore da non sottovalutare – richiede davvero pochissime cure.

Fonte: Pixabay

Narcisi autunnali

Se ti chiedi cosa mettere nelle fioriere in autunno, proprio come le camelie, anche i Narcisi potrebbero essere la soluzione ideale.

Questa profumata pianta potrebbe sorprenderti con le sue fioriture autunnali caratterizzate da fiori delicati ed eleganti. Il narciso è peraltro una pianta facilissima da coltivare, adatta anche per chi non ha esattamente un gran pollice verde.

Falso zafferano (Colchicum autumnale)

Il Colchico d’autunno, anche noto con il nome di “falso zafferano”, è una bulbosa dai caratteristici fiori rosa/violacei.

Questa pianta sboccia proprio durante la stagione fredda, ma attenzione: il falso zafferano è una pianta velenosa, per cui potrebbe non essere la scelta più indicata se in casa vi sono bambini o animali domestici.

Fonte: Pixabay

Zafferanastro giallo (Sternbergia lutea)

E sempre in tema di piante simili allo zafferano (Crocus sativus), potresti decorare il balcone con i fiori autunnali dello Zafferanastro giallo (Sternbergia lutea).

La fioritura di questa bulbosa va dall’inverno all’autunno, e ci regala caratteristici fiori gialli molto decorativi.

Elenio

L’Helenium (Elenio) fa parte del gruppo dei fiori autunnali perenni. Questa pianta sprizza davvero colori da tutti i pori, somiglia a una grande margherita e, in autunno, si tinge di calde tonalità che vanno dall’arancio al giallo tramonto, fino al rosso.

Fonte: Pixabay

Viola del pensiero

Infine, nella lista dei fiori che fioriscono in autunno e in inverno proponiamo anche la Viola del pensiero, uno dei fiori autunnali più apprezzati, in grado di resistere anche alle più basse temperature. La viola del pensiero fiorisce solitamente in Aprile, ma i suoi fiori ci accompagnano per tutto l’autunno.

Quali sono i fiori dell’autunno che non vedi l’ora di posizionare in casa e in giardino?