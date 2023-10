Quali piante mettere sul balcone in autunno?

Ciclamino, cavolo ornamentale o zafferanastro? Quali saranno le piante più belle da mettere sul balcone in autunno? Con l'arrivo dei primi freddi, torna la voglia di colori caldi e rassicurante, e le piante autunnali possono darci una grande mano per rendere il balcone una vera oasi di verde e natura.

I fiori sbocciano solo in primavera, giusto? Beh, non esattamente. Se hai voglia di decorare il tuo balcone con delle piante autunnali e invernali, hai davvero l’imbarazzo della scelta. Esistono moltissime varietà di piante che prosperano e crescono rigogliose proprio durante le stagioni più fredde. Ma esattamente quali piante possiamo mettere sul balcone in autunno?

Perlopiù, si tratterà di piante che resistono al freddo, come ad esempio il ciclamino, considerato una delle piante autunnali più delicate e colorate della stagione.

Ma i ciclamini non sono i soli protagonisti dei nostri balconi, anche altre piante possono decorare terrazzi, case e giardini nei mesi che vanno dalla fine dell’estate fino al ritorno della primavera successiva. In questo articolo vedremo quali piante mettere in autunno sul balcone, spaziando dalle varietà fiorite fino alle sempreverdi con foglie dai colori più accattivanti.

Seguici per sapere quali piante scegliere a settembre – ottobre, per portare un tocco di colore in ogni angolo del tuo balcone.

Quali piante usare per decorare il balcone in autunno?

Di seguito abbiamo raccolto una selezione di piante che danno il meglio di sé a partire dal mese di Ottobre. Come abbiamo anticipato, si tratta sia di piante fiorite che di piante senza fiori, la cui bellezza non ha però nulla da invidiare alle colleghe “floreali”.

Brassica oleracea

La Brassica oleracea, in arte “Cavolo ornamentale”, è una pianta dalle grandi foglie di colore verde-bianco o verde-viola e con sfumature rosa. Oltre ad essere estremamente decorativa, la pianta resiste bene alle basse temperature, ed è anche semplice da curare, ideale per chi non ha un gran pollice verde ma desidera ugualmente decorare il balcone in autunno.

Ciclamino

Il re dei fiori autunnali è proprio lui, il Ciclamino, pianta dai delicatissimi fiorellini rosa autunnali, che sbocciano prevalentemente da settembre fino a febbraio-marzo.

Heuchera

Pianta tappezzante e sempreverde, l’Heuchera presenta delle vistose foglie che vanno dal giallo al viola, fino al rosso profondo. Si tratta di una pianta perfetta per l’autunno, in grado di portare una ventata di calore e colore su ogni balcone.

Skimmia japonica

La Skimmia japonica è una pianta arbustiva che fa parte della famiglia delle Rutacee, e proviene dal Giappone. Come puoi vedere nella foto in apertura, la pianta è caratterizzata da foglie verdi e lucide e da fiorellini rosa e bianchi che fanno capolino in autunno e in inverno.

Viola del pensiero

Insieme al ciclamino, la viola del pensiero è considerata uno dei fiori autunnali per eccellenza.

Si tratta di uno dei più celebri fiori da balcone del mese di settembre-ottobre. Come le altre varietà, anche la viola resiste bene alle basse temperature, e la sua fioritura inizia ad aprile e si protrae fino all’autunno.

Pervinca (Vinca minor)

Con i suoi fiorellini viola-azzurri, la pianta Vinca Minor, o Pervinca, fiorisce di solito nei mesi primaverili (da marzo a maggio), ma può offrire una seconda graziosa fioritura durante i mesi autunnali.

Zafferanastro giallo

Terminiamo la nostra selezione di piante da mettere sul balcone in autunno con la Sternbergia lutea, anche nota con il nome di Zafferanastro giallo.

Si tratta di un’erbacea perenne non più alta di 22 cm, una pianta di fiori autunnali da vaso caratterizzata da un fusto dritto e da un bellissimo e luminoso fiore giallo. La fioritura della pianta avviene di solito nel periodo invernale, tra gennaio e ottobre.

Come puoi vedere, le piante per decorare il balcone in autunno e inverno sono davvero molte. Da quelle fiorite a quelle dotate di sole foglie multicolore, non hai che da scegliere. Quale sarà la tua preferita?