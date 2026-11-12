El Niño minaccia 49 milioni di persone di fame acuta: CESVI denuncia il paradosso dei finanziamenti climatici

Mentre la COP31 apre i battenti ad Antalya con una giornata dedicata interamente alla sicurezza alimentare, CESVI lancia un allarme preciso e documentato: il fenomeno El Niño rischia di spingere 49 milioni di persone in più nella fame acuta entro la fine del 2027. Il nodo che l’organizzazione umanitaria italiana porta sul tavolo della conferenza climatica non riguarda solo i numeri — già di per sé devastanti — ma un paradosso politico e finanziario che si ripete ogni volta che il mondo si trova davanti a una crisi annunciata: sappiamo che arriverà, ma non stanziamo le risorse per anticiparla. Il tema dell’el niño fame acuta 2027 è dunque al centro del dibattito in questi giorni ad Antalya.

Un salto da 225 a 274 milioni di persone in stato di emergenza alimentare

I dati che CESVI presenta alla COP31 delineano uno scenario di crisi su scala globale. Attualmente, secondo le stime disponibili, le persone che si trovano in condizioni di fame acuta sono circa 225 milioni, distribuite in 45 paesi. Se il ciclo di El Niño previsto per il 2026-2027 seguirà le proiezioni, quel numero potrebbe salire a 274 milioni: un incremento di 49 milioni di esseri umani che scivolerebbero in una condizione di insicurezza alimentare grave.

Non si tratta di stime vaghe. El Niño è un fenomeno climatico ricorrente e relativamente prevedibile nei suoi effetti macroregionali: siccità prolungate in alcune aree dell’Africa subsahariana e del Sud-Est asiatico, piogge anomale e inondazioni in altre. Questa prevedibilità è esattamente il punto che CESVI sottolinea con forza: la crisi alimentare del 2027 non è un’ipotesi remota, ma uno scenario anticipabile, che rende ancora più difficile giustificare l’assenza di interventi preventivi adeguati.

Il divario finanziario che trasforma le previsioni in tragedie evitabili

Il cuore della denuncia di CESVI ad Antalya riguarda i finanziamenti. Nel 2025, per la sicurezza alimentare globale sono stati allocati soltanto 10,55 miliardi di dollari su un fabbisogno stimato di 29 miliardi. Meno della metà di quanto necessario, in un anno in cui le crisi alimentari erano già documentate e in crescita.

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Questo gap non è una novità, ma il contesto del el niño fame acuta 2027 lo rende particolarmente urgente. Quando un fenomeno climatico è prevedibile con un anticipo sufficiente, esistono strumenti concreti per intervenire prima che la crisi esploda: distribuire sementi resistenti alla siccità, rafforzare riserve alimentari locali, attivare trasferimenti monetari alle famiglie più vulnerabili, potenziare sistemi di allerta precoce. Questi interventi — definiti anticipatory action, ovvero azione anticipatoria — costano significativamente meno della risposta emergenziale che segue una carestia conclamata.

CESVI chiede esplicitamente che i finanziamenti climatici vengano orientati in questa direzione: non solo verso l’adattamento strutturale di lungo periodo, ma anche verso meccanismi di risposta rapida pre-crisi, capaci di attivarsi quando le previsioni climatiche raggiungono una soglia di affidabilità sufficiente.

Perché la COP31 di Antalya è il momento giusto per affrontare il nodo

La scelta di CESVI di portare questo tema alla COP31, che si svolge dal 9 al 20 novembre 2026 nella città turca di Antalya, non è casuale. La conferenza delle parti è il principale forum internazionale sul clima, e la decisione di dedicare la giornata inaugurale alla sicurezza alimentare segnala una consapevolezza crescente del legame tra crisi climatica e crisi alimentare.

Ma c’è anche un problema strutturale che la conferenza deve affrontare: i fondi per il clima tendono a concentrarsi su grandi infrastrutture, transizione energetica e mitigazione delle emissioni, mentre la risposta alle crisi umanitarie immediate — compresa la fame — rimane sottofinanziata e spesso relegata ai canali dell’aiuto allo sviluppo tradizionale. Il risultato è che i paesi più vulnerabili agli effetti di El Niño si trovano in una doppia trappola: subiscono le conseguenze di emissioni prodotte altrove e non ricevono risorse sufficienti né per adattarsi né per sopravvivere alle crisi che ne derivano.

Cosa significa “azione anticipatoria” in pratica

Il concetto di anticipatory action non è nuovo nel settore umanitario, ma stenta ancora a trovare finanziamenti stabili e scalabili. L’idea di base è semplice: usare le previsioni climatiche per attivare risorse prima che la crisi si materializzi, anziché attendere che le immagini di carestia arrivino sugli schermi per mobilitare i donatori.

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In termini pratici, questo può significare:

trasferimenti di denaro alle famiglie vulnerabili nelle settimane precedenti una siccità prevista, per permettere loro di fare scorte alimentari;

distribuzione preventiva di sementi adatte alle condizioni climatiche attese;

vaccinazione del bestiame prima che le condizioni di stress idrico aumentino la mortalità animale;

attivazione di corridoi logistici prima che le strade diventino impraticabili per alluvioni.

Studi condotti da organizzazioni umanitarie internazionali hanno mostrato che ogni dollaro investito in azione anticipatoria può evitare spese da tre a sette volte superiori in risposta emergenziale. Eppure i meccanismi di finanziamento internazionale faticano ad adattarsi a questa logica, perché i fondi vengono tipicamente sbloccati dopo la dichiarazione di emergenza, non prima.

Il ruolo dell’Italia e delle organizzazioni umanitarie nel negoziato climatico

CESVI è una delle principali organizzazioni umanitarie italiane, attiva in decine di paesi con programmi di risposta alle crisi alimentari, sanitarie e ambientali. La sua presenza ad Antalya con dati così specifici sull’el niño fame acuta 2027 rappresenta un tentativo di ancorare il dibattito climatico alle conseguenze concrete che le popolazioni più vulnerabili già vivono — e che, in assenza di interventi preventivi, si aggraveranno ulteriormente.

La richiesta che CESVI porta alla COP31 è chiara: i paesi donatori e le istituzioni finanziarie internazionali devono creare meccanismi che permettano di finanziare la prevenzione alimentare prima che la crisi arrivi, non solo di raccogliere fondi emergenziali quando le immagini di bambini malnutriti diventano impossibili da ignorare. Con El Niño già all’orizzonte e le previsioni che indicano un peggioramento significativo della situazione alimentare globale entro il 2027, il tempo per agire in anticipo si sta restringendo. Ogni mese di ritardo nelle decisioni di finanziamento si traduce, a valle, in meno opzioni disponibili per proteggere chi è più esposto.

Per approfondire la posizione ufficiale di CESVI e i dati presentati alla conferenza, è possibile consultare il comunicato integrale sul sito dell’organizzazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.