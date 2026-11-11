Emilia-Romagna, nuovi incentivi regionali per le Comunità Energetiche Rinnovabili: come accedere ai fondi per famiglie e riqualificazione

Le comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna stanno attraversando una fase di crescita concreta e misurabile. Non si tratta più di sperimentazioni isolate o di progetti pilota lontani dalla quotidianità: in province come Forlì-Cesena e Modena — oggi tra le più attive nella regione — famiglie, condomini e piccole imprese si stanno organizzando per produrre, condividere e gestire energia pulita insieme. Un modello che cambia il rapporto tra cittadini e sistema energetico, spostando il centro di gravità dalla bolletta individuale alla responsabilità collettiva.

Cosa sono le comunità energetiche e perché la forma collettiva fa la differenza

Una Comunità Energetica Rinnovabile — abbreviata in CER — è un soggetto giuridico che riunisce cittadini, enti locali, piccole e medie imprese, associazioni o enti del terzo settore con l’obiettivo di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo principale, come stabilito anche dal quadro normativo europeo recepito in Italia, non è il profitto: è generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri e per il territorio circostante.

La differenza rispetto all’installazione di un impianto fotovoltaico su un tetto privato è sostanziale. Chi entra in una CER non agisce da solo: condivide i costi di progettazione e installazione, accede a incentivi che il singolo difficilmente raggiungerebbe, e partecipa a una governance collettiva che decide come usare l’energia prodotta e come distribuire i benefici economici. Questo modello è particolarmente efficace per le famiglie che vivono in appartamento, che non hanno un tetto disponibile o che non dispongono del capitale iniziale necessario per un impianto autonomo.

In termini pratici, una CER può includere pannelli solari su edifici condominiali o su strutture comunali, sistemi di accumulo, pompe di calore condivise e interventi di efficienza energetica sulle abitazioni dei partecipanti. La gestione dell’energia condivisa avviene attraverso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che misura la quota di energia virtualmente autoconsumata e riconosce gli incentivi previsti dalla normativa vigente.

Il bando regionale 2026: cosa prevede e a chi si rivolge

La Regione Emilia-Romagna ha aperto nel 2026 un nuovo bando per l’erogazione di contributi destinati alla costituzione e al potenziamento di Comunità Energetiche Rinnovabili. Si tratta di un segnale politico chiaro: la transizione energetica non può essere lasciata solo al mercato o alle grandi utilities, ma deve trovare supporto anche a livello locale, con strumenti accessibili anche a realtà di piccole dimensioni.

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Il bando regionale si affianca agli incentivi nazionali già previsti dal decreto CER — che ha attuato in Italia la direttiva europea RED II — e punta a colmare alcune lacune operative: i costi di progettazione, le spese notarili per la costituzione del soggetto giuridico, gli investimenti iniziali in impianti. Per molte comunità locali, questi sono proprio gli ostacoli che rallentano o bloccano l’avvio.

I soggetti che possono accedere al bando comprendono tipicamente comuni, associazioni, cooperative, condomini e aggregazioni di cittadini già organizzati o in fase di costituzione. Le domande richiedono una progettazione tecnica preliminare e la dimostrazione della fattibilità energetica del progetto, ovvero la verifica che i consumi dei membri siano compatibili con la produzione attesa dall’impianto.

Come si costruisce concretamente una CER: dall’assemblea al cantiere

Il percorso che porta alla costituzione di una comunità energetica parte quasi sempre da un’assemblea informale: un gruppo di vicini, un’associazione di quartiere, un’amministrazione comunale che decide di esplorare la possibilità. In questa fase si valuta quante famiglie o attività potrebbero partecipare, si stima il fabbisogno energetico complessivo e si individuano le superfici disponibili per l’installazione degli impianti.

Quando il numero di partecipanti supera una certa soglia — anche solo una ventina di famiglie è sufficiente per rendere il progetto economicamente sostenibile — si passa alla costituzione formale del soggetto giuridico. Le forme più comuni sono l’associazione di promozione sociale, la cooperativa o la società a responsabilità limitata con finalità non lucrative. Ogni forma ha implicazioni diverse in termini di governance, responsabilità e accesso agli incentivi.

Dopo la costituzione arriva la fase tecnica: progettazione dell’impianto fotovoltaico, scelta della tecnologia di accumulo, eventuale integrazione con pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. In molti casi, la riqualificazione energetica delle abitazioni dei partecipanti — sostituzione di infissi, isolamento termico, aggiornamento degli impianti — viene pianificata in parallelo, perché ridurre i consumi prima di dimensionare la produzione è la scelta più razionale dal punto di vista tecnico ed economico.

Le assemblee non si esauriscono nella fase iniziale. Una CER funzionante prevede riunioni periodiche per analizzare i dati di produzione e consumo, discutere la distribuzione dei proventi degli incentivi e pianificare eventuali ampliamenti o nuovi interventi. Questo aspetto — spesso sottovalutato — è in realtà uno dei punti di forza del modello: costruisce competenze energetiche diffuse tra i partecipanti e crea un legame comunitario che va oltre la bolletta.

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I numeri della crescita in Emilia-Romagna e le province più attive

I dati disponibili confermano che le comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna sono in aumento. Le province di Forlì-Cesena e Modena si distinguono per numero di progetti avviati o in fase avanzata di costituzione. Non è un caso: entrambe le aree combinano una tradizione cooperativistica radicata, una buona densità di piccoli comuni con superfici edificate adatte all’installazione di impianti fotovoltaici, e amministrazioni locali che hanno investito nella sensibilizzazione dei cittadini.

La crescita regionale riflette un trend nazionale, ma con alcune specificità locali. In Emilia-Romagna il tessuto di piccole e medie imprese favorisce la partecipazione anche del settore produttivo alle CER, non solo delle famiglie. Questo amplia la base di consumatori che possono assorbire l’energia prodotta durante le ore diurne — quando le attività commerciali e artigianali sono operative — migliorando l’efficienza complessiva della comunità.

Per chi vuole approfondire il quadro normativo e monitorare l’evoluzione delle CER a livello nazionale, l’portale del Gestore dei Servizi Energetici offre documentazione aggiornata sulle procedure di accesso agli incentivi e sui requisiti tecnici degli impianti.

Riqualificazione energetica e CER: un binomio che si rafforza

Uno degli aspetti più interessanti del modello CER è la sua capacità di innescare interventi di riqualificazione energetica che le famiglie, singolarmente, non avrebbero mai avviato. Quando si lavora in gruppo, i costi di progettazione si distribuiscono, le economie di scala rendono più conveniente l’acquisto di materiali e tecnologie, e la pressione positiva del gruppo spinge anche i più esitanti ad agire.

Interventi come la sostituzione degli infissi, l’installazione di pannelli fotovoltaici o l’adozione di pompe di calore al posto delle vecchie caldaie a gas diventano più accessibili quando inseriti in un progetto collettivo che beneficia di incentivi cumulabili — quelli nazionali del GSE e quelli regionali del bando Emilia-Romagna. Il risultato è una riduzione reale delle emissioni di CO₂, un abbassamento delle bollette e, in molti casi, un aumento del valore degli immobili coinvolti.

Il modello delle comunità energetiche rinnovabili non è una soluzione per tutti i contesti né un percorso privo di complessità. Richiede tempo, competenze tecniche e una governance partecipata che non sempre è facile da costruire. Ma in una regione come l’Emilia-Romagna, dove la cultura associativa e cooperativa ha radici profonde, le condizioni di partenza sono tra le più favorevoli d’Italia. I bandi regionali e gli incentivi nazionali esistono: la variabile che fa la differenza è la volontà di organizzarsi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.