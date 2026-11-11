Sequestrata discarica abusiva sul Pescara: scoperto deposito di rifiuti pericolosi e oli esausti

Sulle rive del fiume Pescara è stata sequestrata una discarica abusiva di rifiuti di oltre 500 metri quadrati: oli esausti, pneumatici fuori uso e veicoli abbandonati accumulati in un’area che dovrebbe essere tutelata proprio per la sua vicinanza all’ecosistema fluviale. L’operazione, condotta dal Reparto Aeronavale Abruzzo della Guardia di Finanza, riporta al centro dell’attenzione un fenomeno che nel territorio abruzzese non si ferma: lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi lungo le sponde dei corsi d’acqua, con conseguenze potenzialmente gravi per la qualità delle acque e per la fauna che le abita.

Cosa è stato trovato sulle rive del Pescara

L’area sequestrata superava i 500 metri quadrati e conteneva materiali classificabili come rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente. Tra i materiali rinvenuti figurano oli esausti, pneumatici e veicoli fuori uso — una combinazione che, in prossimità di un corso d’acqua, rappresenta un rischio concreto di contaminazione del suolo e della falda sottostante.

Gli oli esausti sono tra le sostanze più critiche in questo tipo di abbandono. Un solo litro di olio minerale esausto è sufficiente a contaminare fino a un milione di litri d’acqua, rendendo la vicinanza al fiume un fattore di rischio ambientale di prima grandezza. I pneumatici, invece, rilasciano nel tempo composti chimici tossici — tra cui zinco e idrocarburi policiclici aromatici — che si accumulano nel terreno e possono raggiungere le acque superficiali attraverso il dilavamento.

I veicoli fuori uso, infine, contengono batterie, liquidi freni, refrigeranti e altri fluidi che, se non smaltiti correttamente in impianti autorizzati, diventano fonti di inquinamento diffuso e difficile da bonificare.

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Un problema ricorrente lungo il fiume Pescara

Il sequestro operato dal Reparto Aeronavale Abruzzo non è un episodio isolato nel contesto del bacino del Pescara. Ad aprile 2026, i carabinieri forestali avevano già sequestrato una discarica abusiva di 550 metri quadrati a Spoltore, comune in provincia di Pescara, in un’area protetta adiacente al fiume. In quel caso, l’intervento era stato condotto il 24 aprile 2026 e aveva riguardato un sito di dimensioni analoghe, con materiali di natura simile.

Che si tratti di episodi distinti — per collocazione geografica, per soggetti responsabili e per forze dell’ordine coinvolte — emerge chiaramente dalla documentazione disponibile: la Guardia di Finanza Aeronavale ha operato in novembre, i carabinieri forestali ad aprile. Due sequestri separati, nello stesso arco territoriale, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.

Questo schema ricorrente suggerisce che il fenomeno non sia episodico ma strutturale: le sponde fluviali, spesso poco frequentate e difficili da sorvegliare in modo continuativo, vengono utilizzate come siti di smaltimento informale da chi vuole evitare i costi — e gli obblighi — dello smaltimento legale. I rifiuti speciali e pericolosi, come gli oli esausti, richiedono filiere di raccolta e trattamento specifiche, e il loro smaltimento illecito genera un risparmio economico immediato per chi lo pratica, scaricando però i costi ambientali e sanitari sulla collettività.

Perché le aree fluviali sono particolarmente vulnerabili

Le rive dei fiumi rappresentano ambienti di transizione tra ecosistemi terrestri e acquatici — la cosiddetta zona ripariale — e ospitano una biodiversità spesso sottovalutata: anfibi, uccelli acquatici, invertebrati, vegetazione specializzata. La presenza di una discarica abusiva di rifiuti in questi contesti non si limita a deturpare il paesaggio: altera la composizione chimica del suolo, blocca la crescita della vegetazione autoctona e può introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare.

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In Italia, le aree fluviali godono in linea di principio di una protezione rafforzata sotto il profilo urbanistico e ambientale. Il fatto che le discariche abusive vengano comunque create — e che raggiungano dimensioni superiori ai 500 metri quadrati prima di essere scoperte — indica quanto sia difficile garantire una sorveglianza efficace su territori estesi e spesso accessibili da più punti.

Il coordinamento tra forze dell’ordine diverse, come dimostra il fatto che sia la Guardia di Finanza Aeronavale sia i carabinieri forestali abbiano operato nella stessa area nel corso del 2026, è uno degli strumenti principali per aumentare la copertura territoriale. L’impiego di mezzi aerei e nautici — caratteristica del Reparto Aeronavale — consente di individuare siti illegali anche in zone difficilmente raggiungibili via terra.

Smaltimento illegale e costi nascosti per la comunità

Ogni discarica abusiva di rifiuti pericolosi che viene scoperta pone immediatamente un problema pratico: chi paga la bonifica? In assenza di responsabili identificati e condannati, i costi ricadono spesso sugli enti locali e, in ultima istanza, sui cittadini. Le bonifiche di siti contaminati da oli minerali, metalli pesanti e altri materiali pericolosi sono operazioni tecnicamente complesse e costose, che richiedono interventi specializzati e tempi lunghi.

Secondo i dati raccolti dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il fenomeno delle discariche abusive è diffuso su tutto il territorio nazionale, con una concentrazione significativa in aree periurbane e lungo i corsi d’acqua. Il monitoraggio e la repressione restano strumenti indispensabili, ma da soli non bastano: la prevenzione passa anche da sistemi di tracciabilità dei rifiuti speciali più efficaci e da controlli più stringenti lungo le filiere di smaltimento autorizzato.

Il sequestro sulle rive del Pescara, in questo senso, non è soltanto un atto di polizia ambientale: è il segnale che la pressione illegale su queste aree rimane alta, e che la tutela del fiume — e di chi ci vive intorno — richiede un’attenzione costante, non occasionale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.