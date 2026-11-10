COP31 ad Antalya: i negoziati globali sul clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici

La conferenza delle Nazioni Unite sul clima è appena iniziata ad Antalya, in Turchia, e il mondo ha gli occhi puntati su quello che accadrà nei prossimi dieci giorni. COP31 Antalya — la 31ª edizione della Conferenza delle Parti dell’UNFCCC — si svolge dal 9 al 20 novembre 2026 nella città costiera turca, con un’agenda che mette al centro la transizione energetica, il finanziamento dell’adattamento climatico e la pressione crescente di eventi meteorologici estremi che ormai non aspettano la fine dei negoziati per manifestarsi.

Perché Antalya ospita la conferenza globale sul clima

La scelta di Antalya non è casuale. La città è stata selezionata per COP31 grazie alla sua infrastruttura turistica e congressuale, alla capacità ricettiva, all’aeroporto internazionale e alla disponibilità di spazi adatti a eventi di scala globale. Una conferenza come questa richiede logistica complessa: migliaia di delegati, osservatori, rappresentanti della società civile e giornalisti che convergono nello stesso luogo per quasi due settimane.

La sede principale ospita la cosiddetta Blue Zone, l’area sotto la gestione diretta dell’UNFCCC dove si svolgono i negoziati ufficiali e dove hanno sede gli stand istituzionali. Tra questi figura quello dell’Adaptation Fund, presente nell’edificio B2 allo stand numero D230, a testimonianza dell’attenzione crescente verso i meccanismi concreti di supporto ai Paesi più vulnerabili.

L’Adaptation Fund e quasi vent’anni di sostegno ai Paesi in via di sviluppo

L’Adaptation Fund porta ad Antalya quasi vent’anni di esperienza nel sostenere le comunità vulnerabili e i Paesi in via di sviluppo nell’adattarsi agli impatti del cambiamento climatico. La sua presenza fisica alla COP31 Antalya segnala quanto il tema dell’adattamento — spesso considerato il fratello minore della mitigazione nelle grandi conferenze — stia guadagnando centralità nel dibattito internazionale.

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L’adattamento riguarda tutto ciò che le comunità devono fare per sopravvivere e prosperare in un clima che sta già cambiando: costruire dighe contro le inondazioni, sviluppare varietà agricole resistenti alla siccità, progettare città in grado di gestire ondate di calore sempre più intense. Non si tratta di prevenire il riscaldamento, ma di rispondere a quello che è già in corso. Ed è su questo terreno che molti Paesi del Sud globale chiedono risorse concrete, non solo impegni.

Siccità, alluvioni, caldo estremo: la pressione del clima reale sui negoziatori

Mentre i delegati prendono posto nelle sale negoziali di Antalya, siccità, inondazioni e ondate di calore estremo continuano a colpire regioni di tutto il mondo, esercitando una pressione concreta sull’andamento dei lavori. Non è un paradosso: è la realtà con cui la diplomazia climatica deve fare i conti ogni giorno di più.

Questi eventi non sono semplici statistiche nei rapporti scientifici. Sono raccolti falliti, case distrutte, migrazioni forzate. Portarli dentro la sala negoziale — attraverso le testimonianze delle delegazioni dei Paesi più esposti — è uno degli obiettivi delle organizzazioni della società civile presenti ad Antalya. La distanza tra i numeri dei negoziati e la vita delle persone che subiscono il cambiamento climatico rimane una delle tensioni più difficili da gestire in un contesto multilaterale.

Combustibili fossili: il nodo irrisolto che torna ad Antalya

Tra i temi che animano i lavori della COP31 Antalya, il percorso di uscita dai combustibili fossili — carbone, petrolio e gas — resta uno dei più controversi. Trovare un accordo su come e quando ridurre la dipendenza da queste fonti energetiche è un obiettivo che le conferenze sul clima inseguono da anni, con risultati parziali e spesso contestati.

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Le posizioni dei Paesi produttori di combustibili fossili e quelle delle nazioni più vulnerabili agli impatti climatici rimangono distanti. I primi tendono a difendere la gradualità della transizione e a chiedere garanzie economiche per i lavoratori e le comunità che dipendono dall’industria estrattiva. I secondi, invece, spingono per impegni più netti e tempi più rapidi, consapevoli che ogni anno di ritardo si traduce in danni crescenti sui propri territori.

Ad Antalya, questo confronto si ripresenterà inevitabilmente nelle sessioni tecniche e nelle riunioni ministeriali che caratterizzano la seconda settimana di ogni COP. La pagina ufficiale dell’UNFCCC dedicata a COP31 raccoglie i documenti negoziali e gli aggiornamenti in tempo reale sui lavori.

Cosa ci si aspetta dalla seconda settimana di negoziati

Le conferenze sul clima seguono una struttura consolidata: la prima settimana è dominata dai tecnici, la seconda dai ministri. È nella fase finale che si raggiungono — o si mancano — gli accordi politicamente rilevanti. Ad Antalya, la seconda settimana inizierà con le posizioni già definite dai gruppi negoziali e con la pressione di trovare un testo condiviso entro il 20 novembre.

Tra le questioni aperte c’è il ruolo dei fondi climatici già esistenti e la loro capacità di raggiungere effettivamente i beneficiari previsti. L’Adaptation Fund, con la sua esperienza quasi ventennale, rappresenta uno dei modelli di riferimento, ma la scala delle risorse necessarie è ben superiore a quelle attualmente disponibili.

Adattamento climatico : finanziamento e accesso diretto per le comunità vulnerabili

: finanziamento e accesso diretto per le comunità vulnerabili Transizione energetica : percorso di riduzione dei combustibili fossili con tempi e garanzie

: percorso di riduzione dei combustibili fossili con tempi e garanzie Perdite e danni : supporto ai Paesi colpiti da eventi climatici irreversibili

: supporto ai Paesi colpiti da eventi climatici irreversibili Trasparenza: verifica degli impegni già assunti nelle edizioni precedenti

La COP31 ad Antalya si trova in un momento in cui la credibilità dell’intero processo negoziale multilaterale è sotto pressione. La domanda che attraversa i corridoi della Blue Zone non è soltanto tecnica — quanto finanziamento, con quali condizioni, per quali obiettivi — ma anche politica: riuscirà questa conferenza a tradurre le dichiarazioni in meccanismi operativi? I prossimi dieci giorni daranno una risposta concreta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.