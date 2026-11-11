Cinque specie aliene nel Mare Adriatico: il progetto Aliena di Arpa FVG individua nuove minacce marine

Nel Golfo di Trieste sono già presenti circa 90 specie aliene, e il numero potrebbe essere destinato a crescere. I risultati finali del progetto europeo ALIENA, presentati a Trieste il 9 e 10 novembre 2026, confermano che il monitoraggio delle specie aliene nell’Adriatico è diventato una priorità scientifica urgente: cinque nuove specie sono state identificate nelle acque del mare che bagna le coste italiane e croate, e la loro presenza pone interrogativi seri sulla salute degli ecosistemi marini locali.

Cosa ha scoperto il progetto ALIENA nelle acque adriatiche

Il progetto ALIENA — condotto da Arpa FVG (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia) in collaborazione con partner scientifici croati — ha come obiettivo principale il monitoraggio sistematico delle specie aliene nel Mare Adriatico. Non si tratta di un censimento occasionale, ma di un programma di ricerca europeo strutturato che integra metodologie diverse per ottenere un quadro il più completo possibile della situazione.

Tra le cinque nuove specie aliene individuate, due sono state esplicitamente nominate dai ricercatori: il granchio dei piselli (pea crab) e la noce di mare (sea walnut). Quest’ultima è un organismo gelatinoso appartenente al gruppo dei ctenofori, già tristemente noto per i danni causati in altri mari chiusi come il Mar Nero, dove la sua introduzione ha contribuito al collasso di alcune popolazioni ittiche. Il granchio dei piselli, invece, è un piccolo crostaceo che vive spesso in associazione con molluschi bivalvi, con potenziali effetti sulle specie ospiti e sulle attività di acquacoltura.

Una metodologia che combina genetica e tassonomia tradizionale

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda l’approccio scientifico adottato. ALIENA integra tassonomia tradizionale, genetica ambientale e sequenziamento di nuova generazione, un insieme di strumenti che permette di rilevare la presenza di organismi anche quando questi sono difficili da osservare direttamente — perché microscopici, criptici o presenti in concentrazioni molto basse.

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Una nuova unità molecolare creata nell’ambito del progetto ha già analizzato e identificato oltre 250 organismi marini, tra animali e piante. Questo dato dà la misura della scala del lavoro svolto: non si tratta di pochi campioni isolati, ma di un’analisi sistematica che ha richiesto competenze multidisciplinari e tecnologie avanzate. La genetica ambientale, in particolare, consente di rilevare tracce di DNA lasciate dagli organismi nell’acqua o nei sedimenti, aprendo nuove possibilità per il monitoraggio marino su larga scala.

Perché le specie aliene nell’Adriatico rappresentano un problema reale

Il concetto di specie aliena — o specie non indigena — si riferisce a organismi introdotti al di fuori del loro areale naturale, spesso attraverso le acque di zavorra delle navi, il commercio di organismi marini o i cambiamenti nelle correnti oceaniche favoriti dal riscaldamento climatico. Quando queste specie trovano condizioni favorevoli nel nuovo ambiente, possono moltiplicarsi rapidamente, competere con le specie autoctone per cibo e spazio, e alterare profondamente gli equilibri dell’ecosistema.

Il dato relativo al Golfo di Trieste è emblematico: circa 90 specie aliene già presenti in un’area marina relativamente piccola e semi-chiusa come questa indicano una pressione biologica significativa. Il Golfo, per le sue caratteristiche geografiche — bassa profondità, acque calde in estate, intenso traffico portuale — è particolarmente vulnerabile alle introduzioni di specie non native.

Le specie aliene possono alterare le catene alimentari locali, riducendo le prede disponibili per i predatori autoctoni.

Alcune specie invasive competono direttamente con organismi di interesse commerciale, come cozze, vongole e pesci.

La diffusione di organismi filtratori non nativi può modificare la qualità dell’acqua e la struttura delle comunità planctoniche.

In casi estremi, come quello della noce di mare nel Mar Nero, l’impatto può portare al collasso di intere filiere produttive legate alla pesca.

Il valore del monitoraggio continuo e della cooperazione transfrontaliera

Il fatto che i risultati finali di ALIENA siano stati presentati in un evento internazionale a Trieste non è casuale. Il Mare Adriatico è un bacino condiviso tra Italia e Croazia, e qualsiasi strategia di gestione delle specie invasive deve necessariamente coinvolgere entrambi i Paesi. La collaborazione tra Arpa FVG e i partner scientifici croati rappresenta un modello di cooperazione ambientale transfrontaliera che potrebbe essere esteso ad altri bacini mediterranei.

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La documentazione ufficiale di Arpa FVG sul progetto ALIENA evidenzia come l’obiettivo non sia solo identificare le specie presenti, ma costruire una base di conoscenza condivisa che possa supportare decisioni di gestione concrete. Identificare una specie aliena è il primo passo: il secondo è capire come si sta diffondendo, quale impatto sta avendo e come intervenire.

Cosa succede dopo la fase di identificazione

L’identificazione di cinque nuove specie aliene nell’Adriatico apre una fase di lavoro che va ben oltre la ricerca pura. Le autorità ambientali devono ora valutare il rischio ecologico associato a ciascuna specie, stabilire priorità di intervento e definire eventuali misure di contenimento. Non tutte le specie aliene hanno lo stesso potenziale invasivo: alcune si adattano senza causare danni significativi, altre invece si diffondono rapidamente e modificano in modo irreversibile gli ecosistemi in cui si insediano.

Nel caso della noce di mare, ad esempio, l’esperienza di altri bacini marini suggerisce che la velocità di riproduzione e la capacità di predare zooplancton in grandi quantità possano avere effetti a cascata sull’intera rete trofica. Monitorare la sua distribuzione nel Golfo di Trieste e nell’Adriatico settentrionale nei prossimi anni sarà fondamentale per capire se la sua presenza rimanga contenuta o evolva verso uno scenario più critico.

Il progetto ALIENA dimostra che la risposta più efficace alle specie aliene nell’Adriatico non è reattiva ma preventiva: investire in sistemi di rilevamento precoce, formare personale specializzato in genetica ambientale e mantenere reti di monitoraggio attive nel tempo. La biologia marina non aspetta i tempi della burocrazia, e la finestra per intervenire prima che una specie invasiva si stabilizzi definitivamente è spesso più breve di quanto si pensi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.