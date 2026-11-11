Raro avvistamento del pesce barreleye: la creatura con testa trasparente e occhi rotanti scoperta a 600 metri di profondità

Nelle profondità oceaniche al largo della California, dove la luce del sole si riduce a una fioca luminescenza e la pressione diventa insostenibile per la maggior parte degli organismi viventi, esiste una creatura che sembra uscita direttamente dall’immaginazione di un illustratore di fantascienza. Il pesce barreleye (Macropinna microstoma) ha una testa completamente trasparente, occhi tubulari capaci di ruotare sotto quella cupola di tessuto, e una rarità tale da renderlo quasi un fantasma degli abissi. Ora un video in 4K lo immortala come mai era stato fatto prima.

Un incontro che capita nove volte in tremila ore di immersione

I numeri dicono tutto sull’eccezionalità di questo avvistamento. Il team del MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute), in collaborazione con il Monterey Bay Aquarium, ha condotto oltre 5.600 immersioni riuscite accumulando più di 27.600 ore di video negli oceani. In tutto questo tempo, il pesce barreleye è stato avvistato soltanto nove volte. Non si tratta di una specie difficile da filmare perché sfugge velocemente o perché si mimetizza: semplicemente abita una fascia dell’oceano così remota e così poco esplorata che ogni incontro con essa diventa un evento scientifico degno di nota.

L’avvistamento più recente, documentato con una videocamera in 4K e pubblicato il 9 dicembre 2021, è stato possibile grazie all’aquarist Tommy Knowles e al suo team, a bordo della nave da ricerca R/V Rachel Carson dell’MBARI, utilizzando il veicolo operativo telecomandato ROV Ventana. La ripresa in alta definizione ha permesso di osservare dettagli anatomici del Macropinna microstoma che le immagini precedenti non erano riuscite a restituire con la stessa chiarezza.

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La zona crepuscolare: dove vive il pesce barreleye

L’habitat del pesce barreleye è la cosiddetta twilight zone, la zona crepuscolare dell’oceano, che si estende tra i 600 e gli 800 metri di profondità (da 2.000 a 2.600 piedi). L’avvistamento filmato in 4K è avvenuto a circa 600 metri di profondità, nel Canyon di Monterey, al largo della costa californiana — una delle aree marine più studiate al mondo proprio perché ospita ecosistemi abissali di straordinaria complessità.

A quella profondità la luce solare non scompare del tutto, ma si trasforma in una penombra diffusa e quasi impercettibile. È esattamente in questa condizione di luce residua che il Macropinna microstoma ha sviluppato, nel corso dell’evoluzione, il suo sistema visivo unico. La zona crepuscolare è anche un ambiente di transizione ecologica: ospita organismi che migrano verticalmente durante il giorno e la notte, creando un flusso continuo di potenziali prede e predatori.

La testa trasparente e gli occhi che ruotano: come funziona davvero

L’anatomia del pesce barreleye è tra le più singolari documentate in ambito ittiologico. La caratteristica più visibile è la cupola trasparente che avvolge la parte superiore della testa: non si tratta di pelle normale, ma di un tessuto trasparente che protegge gli occhi tubulari mantenendo al contempo la visibilità verso l’alto.

Gli occhi del Macropinna microstoma sono strutturati in forma tubolare e normalmente puntano verso l’alto, nella direzione da cui proviene la flebile luce solare filtrata attraverso centinaia di metri d’acqua. Questa orientazione non è casuale: serve a individuare le sagome delle prede che si stagliano contro la luce proveniente dalla superficie. La dieta del pesce barreleye è composta principalmente da piccoli crostacei intrappolati nei tentacoli dei sifonofori — organismi coloniali gelatinosi che formano lunghe catene nelle acque intermedie. L’occhio puntato verso l’alto rileva l’ombra della preda; a quel punto, gli occhi possono ruotare sotto la cupola trasparente, permettendo al pesce di orientarsi e avvicinarsi al bersaglio.

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Questo meccanismo di rotazione oculare era già noto alla scienza, ma le immagini in 4K hanno consentito di osservarlo con una risoluzione e una chiarezza senza precedenti, rendendo visibile in tempo reale il movimento degli occhi all’interno della struttura protettiva trasparente. È un adattamento evolutivo che risolve un problema preciso: vedere in condizioni di luce estrema, in tutte le direzioni necessarie, senza esporre gli organi visivi alle insidie fisiche dell’ambiente abissale.

Perché filmare in 4K a 600 metri cambia la ricerca oceanografica

La qualità video dell’avvistamento non è un dettaglio secondario. La ricerca sulle specie degli abissi è storicamente limitata dalla qualità delle riprese ottenibili con le tecnologie disponibili nelle fasi di immersione. Filmare in 4K a 600 metri di profondità, con un veicolo telecomandato in condizioni di scarsa illuminazione, rappresenta un salto tecnico che ha ricadute dirette sulla capacità dei ricercatori di analizzare comportamenti, morfologia e interazioni ecologiche senza dover ricorrere a catture fisiche degli esemplari.

Nel caso del pesce barreleye, la ripresa ad alta definizione ha permesso di documentare la struttura della cupola cefalica trasparente e il movimento degli occhi in modo abbastanza dettagliato da supportare analisi morfologiche che le immagini a bassa risoluzione non avrebbero consentito. Il comunicato ufficiale dell’MBARI sottolinea proprio questo aspetto: la combinazione tra ROV avanzati e sistemi di ripresa in alta definizione sta aprendo una nuova fase nell’esplorazione della twilight zone.

La zona crepuscolare dell’oceano è ancora largamente inesplorata. Ospita biomasse enormi di organismi poco conosciuti, svolge un ruolo cruciale nel ciclo del carbonio marino e rappresenta una frontiera scientifica che la tecnologia degli ultimi anni sta rendendo finalmente accessibile — un avvistamento alla volta, in quegli spazi bui dove creature come il Macropinna microstoma hanno trovato soluzioni evolutive che la biologia di superficie non avrebbe mai potuto immaginare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.