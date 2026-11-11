Muro di Trump avanza verso il parco nazionale del Texas: Corte Suprema autorizza i lavori

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera lunedì 10 novembre 2026 alla ripresa dei lavori di costruzione del muro al confine con il Messico in una delle aree naturali più iconiche e remote del Texas: il Big Bend National Park, nel West Texas. La decisione, adottata con una sola dissenting opinion, ribalta il blocco imposto da un giudice federale texano e riaccende il dibattito sull’impatto delle infrastrutture di frontiera sulle aree protette. Il tema del muro al confine tra Messico e Texas torna così al centro dell’attenzione, questa volta con implicazioni dirette su un parco nazionale.

Cosa ha deciso la Corte Suprema e perché è rilevante

La pronuncia della Corte Suprema autorizza l’amministrazione Trump a proseguire la costruzione di un muro e di altre barriere fisiche lungo un tratto di 300 miglia (circa 480 chilometri) nel Texas occidentale, un percorso che attraversa direttamente il Big Bend National Park. Il voto è stato quasi unanime: un solo giudice ha espresso dissenso.

A rendere la vicenda particolarmente significativa è il contesto da cui emerge. Un giudice federale in Texas aveva in precedenza bloccato i lavori, ritenendo che il Dipartimento per la Sicurezza Interna (Department of Homeland Security) stesse probabilmente agendo in modo illegale tentando di aggirare le normative ambientali e altre leggi vigenti. La Corte Suprema ha ora sospeso quell’ordine cautelare, permettendo ai cantieri di ripartire mentre il contenzioso legale prosegue nei gradi inferiori.

Non si tratta quindi di una sentenza definitiva nel merito, ma di una decisione procedurale con effetti immediati e concreti sul territorio.

Il tratto di muro nel cuore del Big Bend

Secondo quanto riportato dalle fonti disponibili, all’interno del Big Bend National Park verrebbe installato un sistema discontinuo di barriere veicolari per una lunghezza di 17 miglia, pari a circa 27 chilometri. Si tratta di strutture pensate per impedire il transito di veicoli lungo il confine, diverse per tipologia dal muro in acciaio più alto che caratterizza altri tratti della frontiera.

Il Big Bend è uno dei parchi nazionali più estesi e meno frequentati degli Stati Uniti, situato nell’angolo sud-occidentale del Texas lungo il Rio Grande, il fiume che segna il confine naturale con il Messico. La sua posizione geografica rende il tratto del muro al confine Messico-Texas in questa zona particolarmente delicato: il parco è riconosciuto come area di straordinaria rilevanza naturalistica e culturale, e qualsiasi intervento infrastrutturale al suo interno solleva interrogativi legittimi sulla compatibilità con lo statuto di protezione dell’area.

Le opposizioni: gruppi ambientalisti e comunità locali

La costruzione delle barriere nel Big Bend National Park è stata contestata da un gruppo ambientalista e da residenti locali, che sostengono come i lavori potrebbero danneggiare l’ambiente e i siti storici presenti nell’area. Le identità specifiche dei soggetti che hanno promosso il ricorso non sono state confermate dalle fonti verificate disponibili al momento della pubblicazione.

Le preoccupazioni espresse riguardano sia la dimensione ecologica sia quella culturale e storica del parco. Big Bend ospita paesaggi di eccezionale varietà — dai deserti del Chihuahuan alle montagne Chisos — e la presenza di siti con significato storico rende la questione ancora più complessa dal punto di vista della tutela del patrimonio.

Il giudice federale che aveva bloccato i lavori aveva ritenuto probabile che il governo stesse cercando di eludere le normative di protezione ambientale, un argomento che gli oppositori continuano a sostenere nel procedimento ancora in corso.

Il muro al confine Messico-Texas: un cantiere che divide

La costruzione del muro lungo il confine tra Messico e Texas è uno dei progetti infrastrutturali più controversi della storia recente degli Stati Uniti. Avviato durante il primo mandato di Trump e poi sospeso dall’amministrazione Biden, il progetto è stato rilanciato con decisione dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Il caso del Big Bend rappresenta però un capitolo inedito: per la prima volta, la costruzione di barriere fisiche viene autorizzata direttamente all’interno di un parco nazionale, un’area che per definizione dovrebbe essere sottratta a qualsiasi forma di sfruttamento o alterazione permanente del territorio. Questo elemento distingue il tratto texano dagli altri cantieri attivi lungo la frontiera e spiega perché la decisione della Corte Suprema abbia generato reazioni immediate da parte delle organizzazioni di tutela ambientale.

Il fatto che la Corte abbia agito con una sola dissenting opinion segnala una posizione compatta del collegio giudicante, almeno sul piano procedurale della sospensione del blocco. Il merito della questione — se l’amministrazione abbia effettivamente violato le leggi ambientali nel tentare di avviare i lavori — resta aperto e sarà affrontato nei prossimi passaggi del procedimento giudiziario.

Cosa succede ora

Con il via libera della Corte Suprema, i cantieri nel Big Bend possono riprendere mentre la causa legale segue il suo corso. L’esito finale dipenderà da come i tribunali inferiori valuteranno nel merito le accuse di violazione delle normative da parte del Department of Homeland Security.

Nel frattempo, la tensione tra sicurezza delle frontiere e conservazione delle aree naturali protette si fa più acuta. Il Big Bend National Park, con i suoi paesaggi desertico-montani e il suo ruolo di corridoio ecologico lungo il Rio Grande, diventa il simbolo più visibile di un conflitto che non riguarda soltanto la politica migratoria, ma anche il modo in cui gli Stati Uniti intendono gestire il rapporto tra infrastrutture di sicurezza e patrimonio naturale. Per chi segue le questioni ambientali, la vicenda merita attenzione: le prossime udienze giudiziarie potrebbero ridefinire i limiti entro cui un governo può intervenire fisicamente su un’area protetta federale. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane, man mano che il contenzioso avanza nei tribunali del Texas.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.