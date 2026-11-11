Università di Verona e Acque del Chiampo sviluppano kit ottico per rilevare PFAS nell’acqua

Nell’area del Veneto, dove la contaminazione da PFAS ha rappresentato per anni una delle emergenze ambientali più gravi d’Italia, il rilevamento pfas acqua sta per diventare più rapido e accessibile grazie a una collaborazione scientifica tra Università di Verona e Acque del Chiampo. I due enti stanno sviluppando un kit analitico basato su rilevamento ottico, pensato per identificare le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche direttamente in campioni acquosi, con l’obiettivo di semplificare il monitoraggio di questi inquinanti persistenti.

Cosa sono i PFAS e perché il Veneto è al centro del problema

I PFAS — acronimo di per- and polyfluoroalkyl substances, ovvero sostanze per- e polifluoroalchiliche — sono composti chimici sintetici noti per la loro straordinaria resistenza alla degradazione. Vengono chiamati “inquinanti eterni” proprio perché non si scompongono nell’ambiente e tendono ad accumularsi nei tessuti degli esseri viventi, inclusi quelli umani.

In Italia, il Veneto è la regione più colpita. La contaminazione ha interessato le falde acquifere, le acque superficiali e l’acqua potabile nelle province di Vicenza, Padova e Verona. L’origine principale di questa emergenza è stata identificata nel 2013, quando un impianto industriale situato a Trissino, in provincia di Vicenza, è stato riconosciuto come la fonte primaria della diffusione di questi inquinanti nel territorio circostante.

Da allora, la questione ha mobilitato enti pubblici, aziende idriche e università, spingendo verso soluzioni sia di bonifica sia di monitoraggio più efficace. Ed è proprio su questo secondo fronte che si inserisce il progetto tra Università di Verona e Acque del Chiampo.

Un kit ottico per il rilevamento PFAS nell’acqua: come funziona il progetto

Il cuore dell’iniziativa è la progettazione e realizzazione di un kit analitico per il rilevamento ottico dei PFAS in campioni acquosi. La specificità del kit riguarda in particolare le sostanze alchiliche per- e polifluorurate, la famiglia più diffusa di PFAS riscontrata nelle acque contaminate del territorio veneto.

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Il rilevamento ottico rappresenta un approccio metodologico distinto rispetto alle tecniche analitiche tradizionali, come la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) abbinata alla spettrometria di massa, che richiedono strumentazione sofisticata, personale altamente specializzato e tempi di analisi relativamente lunghi. Un kit analitico di tipo ottico, invece, punta a rendere il processo più diretto, potenzialmente più veloce e applicabile anche al di fuori di laboratori attrezzati in modo avanzato.

Questo tipo di strumento potrebbe tradursi in un vantaggio concreto per le aziende idriche: la possibilità di effettuare verifiche più frequenti e capillari sulla qualità dell’acqua, senza dover ricorrere sistematicamente a laboratori esterni per ogni campione analizzato. Nel contesto del rilevamento pfas acqua su scala territoriale, la frequenza e la semplicità delle analisi sono fattori determinanti per una sorveglianza efficace.

Il ruolo di Acque del Chiampo nella ricerca applicata

Acque del Chiampo è il gestore del servizio idrico integrato nell’area della Val Chiampo e dei comuni limitrofi, una delle zone più direttamente colpite dall’emergenza PFAS in Veneto. L’azienda non è nuova alla collaborazione con il mondo della ricerca: il coinvolgimento diretto in un progetto universitario di sviluppo tecnologico riflette un approccio orientato non solo alla gestione dell’emergenza contingente, ma anche alla costruzione di strumenti duraturi per la tutela della qualità idrica.

La partecipazione di un gestore idrico reale alla fase di sviluppo del kit — e non solo come destinatario finale della tecnologia — è un elemento rilevante. Significa che il dispositivo viene progettato tenendo conto delle esigenze operative di chi deve poi utilizzarlo sul campo, con implicazioni dirette sulla sua praticabilità e diffusione.

Perché il rilevamento ottico dei PFAS è un campo di ricerca attivo

A livello internazionale, il rilevamento pfas acqua mediante tecniche ottiche è un settore in rapida evoluzione. Le ragioni sono molteplici: i metodi standard sono costosi, richiedono infrastrutture di laboratorio significative e non si prestano facilmente al monitoraggio continuo o in tempo reale. Un kit ottico, se validato e reso affidabile, potrebbe colmare questo divario.

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Le sfide tecniche non sono banali. I PFAS sono presenti nelle acque spesso a concentrazioni molto basse — dell’ordine dei nanogrammi per litro — e la loro varietà strutturale è enorme: esistono centinaia di composti diversi appartenenti a questa famiglia. Progettare uno strumento ottico capace di rilevare le sostanze alchiliche per- e polifluorurate in modo selettivo e sensibile richiede una messa a punto analitica accurata.

Il progetto dell’Università di Verona e Acque del Chiampo si inserisce in questo contesto con una specificità territoriale precisa: risponde a un’emergenza reale, documentata, che ha già avuto conseguenze sulla salute pubblica e sull’ambiente di un’intera area regionale. Non si tratta di ricerca teorica, ma di sviluppo applicato con una destinazione d’uso chiara.

Monitoraggio e prevenzione: due facce della stessa risposta

Disporre di strumenti di analisi più accessibili non elimina il problema alla fonte, ma cambia la capacità di risposta delle autorità e dei gestori idrici. Un rilevamento pfas acqua più rapido significa poter individuare picchi di contaminazione in tempi più brevi, intervenire prima che l’acqua raggiunga i rubinetti delle abitazioni, e raccogliere dati più densi per comprendere l’evoluzione della situazione nel tempo.

In un territorio come quello veneto, dove il monitoraggio delle acque è diventato una priorità istituzionale dopo la scoperta del 2013, ogni strumento che aumenta la granularità del controllo ha un valore diretto. Per approfondire il quadro normativo europeo sui PFAS e i limiti nelle acque potabili, è utile fare riferimento alle indicazioni della Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha pubblicato valutazioni sul rischio legato all’esposizione a queste sostanze attraverso acqua e alimenti.

Il progetto tra Università di Verona e Acque del Chiampo è ancora in fase di sviluppo, senza una data di completamento comunicata pubblicamente. Ma il fatto che una collaborazione di questo tipo esista, radicata in un territorio che conosce il problema dei PFAS da oltre un decennio, è già un segnale di come la ricerca scientifica possa nascere — e avere senso — direttamente dall’urgenza del presente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.