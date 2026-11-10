Burkina Faso, la riforestazione guidata da donne contro malnutrizione e povertà

Nel Sahel, dove la terra si sfalda sotto il sole e la stagione secca porta via il poco che rimane, piantare un albero non è un gesto simbolico. È una scelta economica, nutrizionale, politica. Il progetto di riforestazione delle donne del Burkina Faso promosso da WOWnature — portale creato da Etifor, spin-off dell’Università di Padova — parte da questa consapevolezza e ha costruito, in anni di lavoro sul campo, una foresta di oltre 5.000 alberi gestita da più di mille donne dei villaggi rurali.

Perché le donne e perché gli alberi

In Burkina Faso, come in gran parte dell’Africa subsahariana, sono le donne a occuparsi dell’alimentazione familiare, della raccolta dell’acqua, della cura dei bambini. Sono anche le prime a subire le conseguenze della desertificazione: meno vegetazione significa meno cibo selvatico, meno legna, percorsi più lunghi e più rischiosi per recuperare risorse di base. Eppure, storicamente, sono state quasi sempre escluse dai programmi di sviluppo rurale.

Il progetto di riforestazione sociale in Burkina Faso coordinato da Etifor ribalta questa logica. Le donne non sono beneficiarie passive: sono le protagoniste operative della foresta, dalla messa a dimora delle piante alla loro cura quotidiana, fino alla trasformazione dei frutti in prodotti alimentari e cosmetici. Alex Pra, project manager di Etifor, ha descritto questo approccio come una risposta integrata a problemi che non si possono separare: degrado ambientale, povertà e malnutrizione si alimentano a vicenda, e una risposta efficace deve agire su tutti e tre.

Gli alberi scelti non sono casuali

La selezione delle specie racconta molto della filosofia del progetto. Non si tratta di rimboschimento ornamentale o di monocolture pensate per il mercato del carbonio. Gli alberi piantati sono baobab, karité (o albero del burro di shea), moringa e néré: specie autoctone, adattate al clima semiarido, con un valore nutrizionale e commerciale diretto per le comunità locali.

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Il baobab produce frutti ricchi di vitamina C e calcio, usati per bevande, farine e integratori naturali.

produce frutti ricchi di vitamina C e calcio, usati per bevande, farine e integratori naturali. Il karité fornisce il burro di shea, impiegato sia in cucina che nella cosmesi tradizionale e industriale.

fornisce il burro di shea, impiegato sia in cucina che nella cosmesi tradizionale e industriale. La moringa è una delle piante alimentari più dense di nutrienti conosciute: foglie, semi e baccelli sono tutti commestibili.

è una delle piante alimentari più dense di nutrienti conosciute: foglie, semi e baccelli sono tutti commestibili. Il néré produce semi fermentati usati come condimento proteico, simile per funzione al dado da brodo, con un ruolo cruciale nella dieta locale.

Scegliere queste specie significa costruire una filiera alimentare locale radicata nel territorio, non dipendente da importazioni o da mercati volatili. La foresta diventa, in questo senso, un sistema di sicurezza alimentare distribuito.

Formazione e trasformazione: il valore aggiunto che cambia tutto

Piantare alberi non basta. Lo sa chiunque abbia lavorato in contesti di sviluppo rurale: senza formazione tecnica e senza sbocchi economici, anche le foreste meglio progettate finiscono abbandonate o depredate. Il progetto di riforestazione delle donne burkinabé include un percorso strutturato di formazione sulla cura delle piante, sulla raccolta corretta dei frutti e sulla loro lavorazione.

Le donne imparano a estrarre il burro di karité in modo efficiente, a essiccare e polverizzare i frutti del baobab, a preparare derivati della moringa. Questo sapere tecnico trasforma la foresta da risorsa grezza a filiera produttiva. I prodotti ottenuti possono essere consumati in famiglia — con effetti diretti sulla nutrizione — oppure venduti, generando reddito autonomo per le donne che vi lavorano.

Sono oltre mille le donne che lavorano attivamente nella foresta creata dal progetto, trasformando i frutti degli alberi in prodotti con valore di mercato. Non è un numero trascurabile per comunità rurali dove le opportunità economiche formali sono scarse e spesso inaccessibili alle donne.

Riforestazione sociale: un modello che parte dal basso

Il termine riforestazione sociale non è un’etichetta di marketing. Indica un approccio metodologico preciso: la comunità locale non è il destinatario passivo di un intervento esterno, ma il soggetto attivo che definisce, gestisce e beneficia della foresta. In questo modello, la sostenibilità dell’intervento dipende direttamente dal fatto che le persone abbiano un interesse concreto e tangibile a mantenere vivi gli alberi.

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Nel contesto del Burkina Faso, paese tra i più vulnerabili al mondo per effetti del cambiamento climatico e instabilità alimentare, questo approccio ha una rilevanza particolare. La pressione demografica, la siccità ricorrente e l’avanzata del fronte desertico rendono urgente qualsiasi intervento che ripristini copertura vegetale. Ma la storia di molti programmi di rimboschimento africani insegna che gli alberi sopravvivono solo quando le comunità locali li percepiscono come propri.

Il modello promosso da WOWnature e Etifor punta proprio su questo: costruire un legame di appartenenza e convenienza tra le donne e la foresta. Ogni pianta curata è anche un investimento personale, una fonte di reddito futuro, una protezione per i propri figli.

Il ruolo di WOWnature e la connessione con i donatori italiani

Il portale wownature.eu, sviluppato da Etifor, funziona come piattaforma di connessione tra chi vuole sostenere progetti di riforestazione e le realtà sul campo. Nel caso del Burkina Faso, i fondi raccolti — da privati, aziende e istituzioni — finanziano direttamente l’acquisto delle piantine, la formazione delle donne e il monitoraggio della foresta nel tempo.

Questo sistema crea una catena di responsabilità trasparente: chi finanzia può seguire l’evoluzione del progetto, sapere quanti alberi sono stati piantati e in quale stato si trovano. È una risposta concreta alle critiche spesso mosse alla cooperazione internazionale tradizionale, spesso opaca nei risultati e scollegata dalle realtà locali.

La foresta di oltre 5.000 alberi già impiantata rappresenta un risultato concreto e misurabile. Ma il dato numerico da solo racconta poco: quello che conta è che dietro ogni pianta c’è una donna che ha imparato a curarla, che ne trasforma i frutti, che ne ricava un reddito. È lì che si misura davvero l’impatto di un progetto come questo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.