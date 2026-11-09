PFAS negli alimenti e nei tessuti: la diffusione degli inquinanti eterni in Italia

Sono presenti nella carta da forno, nei vestiti acquistati online, nei campi agricoli e nell’acqua che scorre sotto le città. I PFAS negli alimenti e nei materiali di uso quotidiano rappresentano oggi una delle sfide ambientali e sanitarie più complesse che l’Italia si trovi ad affrontare, in parte perché invisibili, in parte perché difficilissimi da eliminare una volta entrati nell’ambiente — e nel corpo umano. La sigla sta per Per- and PolyFluoroalkyl Substances: una famiglia di circa 10.000 sostanze sintetiche accomunate da catene di atomi di carbonio legate ad atomi di fluoro, un legame chimico tra i più stabili che esistano in natura.

Cosa sono davvero questi “inquinanti eterni”

Il termine forever chemicals — inquinanti eterni — non è un’iperbole. Il legame carbonio-fluoro che caratterizza i PFAS è così robusto da resistere alla degradazione biologica, chimica e termica. Questo li rende straordinariamente utili nell’industria: impermeabilizzano i tessuti, rendono antiaderenti le padelle, proteggono gli imballaggi alimentari dall’umidità e dai grassi. Ma la stessa stabilità che li rende funzionali li trasforma in un problema ambientale di prima grandezza, perché una volta rilasciati nell’ambiente non scompaiono.

Si accumulano nel suolo, nell’acqua di falda, nelle piante, negli animali e — attraverso la catena alimentare — nell’organismo umano. Studi scientifici li associano a effetti sulla salute che includono alterazioni ormonali, problemi alla tiroide, riduzione della risposta immunitaria e un aumentato rischio di alcune forme tumorali, sebbene il quadro epidemiologico sia ancora in evoluzione e richieda cautela nelle interpretazioni causali.

L’Italia e il primato europeo che nessuno vorrebbe

Secondo Greenpeace Italia, il nostro paese ospita il caso più grave di contaminazione da PFAS dell’intera Europa. In Italia sono stati censiti oltre 1.600 siti contaminati, su un totale europeo che supera i 17.000. La regione Veneto ha vissuto — e in parte continua a vivere — una delle crisi più estese e documentate: un’area tra le province di Vicenza, Verona e Padova risulta contaminata da decenni, con ricadute sulla salute della popolazione ancora oggetto di studio e monitoraggio.

Il primo segnale ufficiale di contaminazione da PFAS negli alimenti provenienti da alcune aree del Nord Italia risale al 2007, quando fu trasmesso al Ministero dell’Ambiente e all’Istituto Superiore di Sanità. Eppure, quasi vent’anni dopo, il sistema di monitoraggio alimentare nazionale resta insufficiente.

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Il monitoraggio alimentare: un quadro ancora lacunoso

Il nodo più critico, documentato nel rapporto Greenpeace Italia del maggio 2026, riguarda proprio la scarsità dei controlli. L’European Food Safety Authority (EFSA) e le normative della Commissione europea chiedono da anni agli Stati membri di intensificare la sorveglianza sui livelli di PFAS negli alimenti. L’Italia, tuttavia, fatica ad adeguarsi.

I dati ottenuti da Greenpeace tramite richiesta al Ministero della Salute sono eloquenti: per il 2023 sono state effettuate in totale 147 analisi; per il 2024, il numero scende a soli 24. Su queste analisi, circa il 27% dei campioni del 2023 conteneva tracce di PFAS rilevabili. Non si tratta di un dato rassicurante, soprattutto considerando che la distribuzione geografica dei controlli è tutt’altro che uniforme: alcune regioni risultano sistematicamente sotto-monitorate.

Per confronto, altri paesi europei conducono migliaia di analisi annue su matrici alimentari diverse — pesce, verdura, carne, acqua potabile — con una copertura territoriale molto più capillare. Il divario non è trascurabile.

Dove si nascondono i PFAS nella vita quotidiana

La contaminazione non passa solo attraverso l’acqua o i prodotti freschi coltivati in terreni inquinati. I PFAS sono presenti in numerosi oggetti di uso comune, e la via di esposizione può essere diretta o indiretta.

Imballaggi alimentari : contenitori per fast food, sacchetti per popcorn da microonde, carta da forno e carta oleata utilizzano spesso trattamenti a base di PFAS per resistere all’umidità e ai grassi.

: contenitori per fast food, sacchetti per popcorn da microonde, carta da forno e carta oleata utilizzano spesso trattamenti a base di PFAS per resistere all’umidità e ai grassi. Utensili da cucina antiaderenti : le padelle con rivestimento PTFE (comunemente noto come Teflon) appartengono alla famiglia dei PFAS. Il rischio aumenta quando il rivestimento è graffiato o danneggiato.

: le padelle con rivestimento PTFE (comunemente noto come Teflon) appartengono alla famiglia dei PFAS. Il rischio aumenta quando il rivestimento è graffiato o danneggiato. Tessuti tecnici e abbigliamento : giacche impermeabili, scarpe da trekking, abbigliamento sportivo e molti capi trattati con tecnologie DWR (Durable Water Repellent) contengono PFAS. La contaminazione può avvenire per contatto cutaneo o durante il lavaggio, quando le sostanze vengono rilasciate nell’acqua.

: giacche impermeabili, scarpe da trekking, abbigliamento sportivo e molti capi trattati con tecnologie DWR (Durable Water Repellent) contengono PFAS. La contaminazione può avvenire per contatto cutaneo o durante il lavaggio, quando le sostanze vengono rilasciate nell’acqua. Acqua potabile : in aree vicine a siti industriali o agricoli contaminati, i PFAS possono infiltrarsi nella falda acquifera e raggiungere i rubinetti di casa.

: in aree vicine a siti industriali o agricoli contaminati, i PFAS possono infiltrarsi nella falda acquifera e raggiungere i rubinetti di casa. Alimenti di origine animale: pesci provenienti da acque contaminate, uova di galline allevate su terreni inquinati e latticini possono concentrare queste sostanze per bioaccumulo.

Il problema dei tessuti: tra fast fashion e contaminazione chimica

L’abbigliamento è diventato un fronte di attenzione crescente. La diffusione del fast fashion — con catene di produzione spesso poco trasparenti e materiali trattati con sostanze chimiche di sintesi — ha amplificato il rischio di esposizione. Indumenti impermeabili o idrorepellenti, in particolare quelli prodotti con standard di controllo qualità più bassi, possono contenere concentrazioni significative di PFAS.

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Quando questi capi vengono lavati, parte delle sostanze viene rilasciata nell’acqua di scarico e, se i depuratori non sono attrezzati per rimuoverle — e nella maggior parte dei casi non lo sono — finiscono nei corsi d’acqua e nell’ambiente. È un ciclo che si autoalimenta: dalla produzione industriale, all’indumento, al lavaggio, all’ambiente, alla catena alimentare.

Il quadro normativo: progressi lenti su un problema urgente

A livello europeo, la Commissione europea ha avviato un processo di restrizione progressiva dei PFAS attraverso il regolamento REACH, con l’obiettivo di vietare le sostanze più pericolose e limitare severamente le restanti. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha ricevuto proposte di restrizione da diversi Stati membri, tra cui Germania, Paesi Bassi e Svezia.

Sul fronte alimentare, l’EFSA ha fissato una dose settimanale tollerabile (TWI) per un gruppo di quattro PFAS tra i più studiati, stabilendo soglie molto più basse rispetto ai valori precedenti. Questo ha reso automaticamente fuori norma molte situazioni che fino a poco prima sembravano accettabili, aumentando la pressione sui governi nazionali affinché intensifichino i controlli.

In Italia, il percorso è ancora incompleto. La campagna di Greenpeace Italia sui PFAS continua a chiedere un piano nazionale di monitoraggio strutturato, la bonifica dei siti contaminati e il divieto rapido delle sostanze più pericolose. Le istanze non mancano; i tempi di risposta, purtroppo, restano spesso inadeguati rispetto all’urgenza del problema.

Come ridurre l’esposizione nella vita di tutti i giorni

In attesa di normative più stringenti e di controlli più capillari, alcune scelte pratiche possono ridurre — senza eliminarla del tutto — l’esposizione personale ai PFAS.

Preferire utensili da cucina in acciaio inox, ghisa o ceramica non trattata, evitando padelle antiaderenti con rivestimenti graffiati.

Usare carta da forno con attenzione, verificando quando possibile la composizione del prodotto, e valutare alternative come tappetini in silicone alimentare.

Scegliere abbigliamento tecnico certificato da standard riconosciuti che escludono i PFAS, come il bluesign o il GOTS per i tessuti biologici.

Filtrare l’acqua del rubinetto con sistemi a osmosi inversa o carboni attivi, specialmente in aree a rischio di contaminazione della falda.

Consumare pesce proveniente da acque non contaminate, variando le fonti e privilegiando specie con minore tendenza al bioaccumulo.

Nessuna di queste misure è risolutiva da sola, e sarebbe sbagliato scaricare interamente sul singolo consumatore la responsabilità di un problema che ha radici industriali e regolatorie. Ma conoscere le principali vie di esposizione aiuta a fare scelte più consapevoli, mentre si attende che la politica faccia la sua parte con la stessa urgenza che il problema richiede.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.