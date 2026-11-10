COP31 ad Antalya, le rinnovabili superano il carbone mentre la Turchia annuncia nuovi giacimenti petroliferi

Ad Antalya, sulle coste mediterranee della Turchia, si è aperta il 9 novembre 2026 la COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che terrà i negoziatori di 192 Paesi impegnati fino al 20 novembre. Il contesto in cui si svolge il summit è segnato da una contraddizione difficile da ignorare: per la prima volta nella storia, le fonti rinnovabili hanno superato il carbone nella generazione elettrica globale, mentre il Paese che ospita la conferenza ha annunciato la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi. Benvenuti alla COP31 di Antalya.

Un primato storico che arriva nel momento giusto — e nel posto sbagliato

Il dato sulle rinnovabili è, di per sé, una notizia che i negoziatori sul clima attendevano da anni. Per la prima volta nella storia, le fonti rinnovabili hanno superato il carbone nella generazione elettrica mondiale: un traguardo simbolico e concreto al tempo stesso, che segnala come la transizione energetica stia producendo effetti misurabili su scala globale.

Eppure questo risultato arriva mentre la Turchia — il Paese che ospita la conferenza — ha annunciato la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi. La giustapposizione è difficile da ignorare per chi siede ai tavoli negoziali di Antalya: da un lato il segnale più incoraggiante degli ultimi anni sull’abbandono dei combustibili fossili, dall’altro l’entusiasmo di un Paese ospitante per nuove riserve di idrocarburi. Non si tratta di una semplice ironia diplomatica: questo tipo di contraddizione ha già pesato su conferenze precedenti, e rischia di condizionare il tono dei negoziati nelle prossime settimane.

Cosa si negozia ad Antalya: elettrificazione, fossili e finanziamenti

I temi sul tavolo della COP31 di Antalya sono tre, e nessuno dei tre è semplice da risolvere. Il primo riguarda l’elettrificazione globale: l’obiettivo discusso è raggiungere almeno il 35% di elettrificazione entro il 2035, una soglia che richiederebbe investimenti massicci nei Paesi in via di sviluppo e una revisione profonda delle infrastrutture energetiche nei Paesi industrializzati.

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Il secondo tema è il phase-out dai combustibili fossili. Dopo le tensioni emerse nelle COP precedenti, la questione resta aperta: fino a che punto i Paesi produttori di petrolio e gas accetteranno impegni vincolanti sull’abbandono progressivo delle fonti fossili? L’annuncio turco di nuovi giacimenti petroliferi non semplifica le cose.

Il terzo nodo — forse il più delicato sul piano politico — riguarda i finanziamenti ai Paesi vulnerabili, quelli che subiscono gli impatti peggiori del cambiamento climatico pur avendo contribuito storicamente in misura minore alle emissioni globali. La definizione di meccanismi concreti e vincolanti per trasferire risorse dai Paesi ricchi verso quelli più esposti è una delle questioni irrisolte che si trascina da anni nel ciclo delle COP.

Le assenze pesanti e chi ci sarà davvero

La lista degli assenti eccellenti alla COP31 dice molto sullo stato della diplomazia climatica nel 2026. Donald Trump, Xi Jinping, Narendra Modi, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni non parteciperanno al summit di Antalya. Si tratta dei leader di alcune delle economie più emissive del pianeta, e la loro assenza pesa sulla capacità della conferenza di produrre impegni politici di alto livello.

Tra i presenti attesi figurano invece il presidente brasiliano Lula, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e rappresentanti del governo britannico. Non è un parterre privo di peso, ma la distanza rispetto a un G20 climatico è evidente.

La partecipazione complessiva rimane comunque significativa: si attendono fino a 100.000 persone, con circa 70.000 accreditate già all’apertura dei lavori. Delegati, osservatori, rappresentanti della società civile, esperti e giornalisti da tutto il mondo affollano la città turca in quello che resta, per dimensioni, uno degli eventi diplomatici più grandi dell’anno.

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L’avvertimento dell’ONU: questa potrebbe essere una svolta o un punto di rottura

Il contesto climatico in cui si apre la COP31 di Antalya non lascia spazio all’ottimismo facile. Le Nazioni Unite hanno avvertito che il 2026 è atteso tra i quattro anni più caldi mai registrati nella storia delle misurazioni globali. Non è un dato astratto: significa che la finestra temporale per contenere il riscaldamento entro soglie gestibili si sta restringendo in modo misurabile.

L’avvertimento più diretto arriva però sul formato stesso della conferenza. Secondo le Nazioni Unite, se la COP31 non produrrà risultati concreti, potrebbe essere l’ultima nella sua forma attuale. È un segnale di pressione, ma anche di stanchezza istituzionale: dopo decenni di summit, il meccanismo delle COP viene messo in discussione proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di credibilità.

Il paradosso turco e il nodo dei combustibili fossili

La scelta di ospitare la COP31 in Turchia aveva già sollevato discussioni prima dell’apertura. Ankara non ha una posizione di avanguardia nella diplomazia climatica, e l’annuncio di nuovi giacimenti petroliferi nelle settimane del summit accentua la percezione di un Paese che guarda in direzioni diverse contemporaneamente.

Non è la prima volta che il Paese ospitante di una COP si trova in questa posizione: anche gli Emirati Arabi Uniti, che hanno ospitato la COP28 a Dubai, erano tra i principali produttori mondiali di petrolio. Ma il caso turco ha una specificità: la Turchia è un Paese candidato all’adesione all’Unione Europea, un’istituzione che ha costruito parte della propria identità politica attorno al Green Deal e agli obiettivi climatici. La coerenza tra le posizioni europee e la realtà di Antalya sarà uno dei temi impliciti dei prossimi giorni di negoziato.

Quello che si deciderà — o non si deciderà — entro il 20 novembre ad Antalya avrà conseguenze che vanno ben oltre il comunicato finale. Con il traguardo delle rinnovabili sul carbone come punto di partenza incoraggiante, e la scoperta di nuovi giacimenti come promemoria delle resistenze ancora in campo, la COP31 si presenta come uno dei summit più carichi di tensioni contraddittorie degli ultimi anni. La UNFCCC ha fissato il calendario: due settimane per capire se il sistema regge o se è davvero tempo di ripensarlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.