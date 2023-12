EU Ecolabel: cosa identifica questa etichetta

Il marchio EU Ecolabel è una certificazione che permette ai consumatori di acquistare prodotti e servizi indubbiamente rispettosi per l'ambiente, con un basso impatto e ridotte emissioni di gas inquinanti.

Mentre fai la spesa al supermercato, potrebbe capitarti di trovare numerosi prodotti con un marchio a forma di fiore, ovvero il marchio EU Ecolabel. Ma cosa indica esattamente questo simbolo? E quali sono i criteri in base ai quali viene assegnata la certificazione?

Oggigiorno, noi consumatori tendiamo a riservare sempre più attenzione alla sostenibilità e all’impatto ambientale dei prodotti che acquistiamo. Di conseguenza, tante aziende hanno iniziato a proclamarsi magicamente “green”, amiche dell’ambiente ed eco-friendly.

Purtroppo, non sempre queste aziende rispettano effettivamente i principi basilari della sostenibilità ambientale. E quindi come capire quali sono le aziende davvero affidabili e quali, invece, quelle non proprio “verdissime”?

Ad aiutarci nella scelta dei prodotti e dei servizi ci pensano le certificazioni di sostenibilità, fra le quali rientra proprio la certificazione EU Ecolabel, un marchio di qualità riconosciuto nell’Unione Europea, che viene assegnato – in base al regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo – alle aziende che richiedono spontaneamente una valutazione dei propri prodotti o servizi.

Cosa si intende per “Ecolabel”?

L’Ecolabel è il marchio di qualità ambientale dell’Unione Europea. I “prodotti” Ecolabel sono caratterizzati da un’elevata efficienza e da alti livelli di prestazioni, nel pieno rispetto del principio di sostenibilità e con un ridotto impatto ambientale.

Quali sono i prodotti Ecolabel?

Questa certificazione viene riconosciuta da un ente indipendente ad aziende e prodotti di vario genere, inclusi:

Saponi

Detersivi

Carta

Vernici

Apparecchi elettronici

Detergenti per la casa o per la persona

Calzature

Tessuti

Materassi

Mobili

Servizi, campeggi e strutture ricettive.

Grazie a questo marchio, il consumatore ha la possibilità di riconoscere e acquistare prodotti o servizi che siano davvero eco-compatibili e rispettosi per l’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

Qual è il simbolo dell’Ecolabel?

Il simbolo dell’”eco-etichetta” raffigura una margherita con dodici stelle al posto dei petali, che simboleggiano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea. Al centro del fiore vi è invece una “E” arrotondata.

Quali criteri devono essere rispettati per poter ricevere la certificazione Ecolabel?

Ma vediamo come funziona la certificazione EU Ecolabel e quali criteri bisogna rispettare per poterla ottenere. Per prima cosa, l’azienda interessata deve presentare una domanda di certificazione con annessa documentazione all’ente di riferimento.

Quindi, un Comitato Ecolabel-Ecoaudit, con il supporto dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) condurranno le necessarie verifiche e i controlli tecnico-scientifici, al fine di stabilire l’effettiva sostenibilità ambientale del dato prodotto o servizio.

Per far ciò, verranno presi in considerazione una serie di criteri scientifici (criteri EU Ecolabel) riconosciuti a livello comunitario, che includono:

Analisi dell’impatto del prodotto nel suo intero ciclo vitale

Impatto ambientale relativo a imballaggi e smaltimento

Presenza o meno di sostanze pericolose per l’ambiente e la salute

e la salute Durata della vita media del prodotto

Possibilità di riciclare o riutilizzare il prodotto.

il prodotto. Impatto del servizio o prodotto sulla salute e sul benessere del consumatore.

A cosa serve l’eco-etichetta Europea?

Tirando le somme, il simbolo Ecolabel dell’Unione europea può essere un valido aiuto per i consumatori che desiderano acquistare prodotti sostenibili con un basso impatto ambientale.

Ciò si traduce, ad esempio, in un ridotto consumo di risorse naturali e una minore produzione di gas serra. I prodotti devono rispettare elevati standard ecologici e di efficienza, riconosciuti da tutti gli Stati membri UE.

Il marchio è inoltre un ottimo strumento anche per le aziende, in quanto consente di certificare le elevate prestazioni ambientali dei prodotti o servizi che offrono, facendosi spazio in un mercato che mira sempre più alla sostenibilità e alla salvaguardia del Pianeta.

