Forestami riconosciuto dall’ONU come World Restoration Flagship

Il 29 ottobre 2026, durante la COP17 di Yerevan, in Armenia, le Nazioni Unite hanno assegnato a Forestami il riconoscimento di World Restoration Flagship: un titolo che certifica il progetto milanese come modello internazionale di restauro ecologico. Non si tratta di un premio simbolico. È la prima volta che un progetto italiano ottiene questo riconoscimento dall’ONU, ed è l’unico europeo a riceverlo nel 2026. Il forestami progetto alberi Milano entra così ufficialmente nel panorama globale delle iniziative di riferimento per la rigenerazione degli ecosistemi urbani.

Tre milioni di alberi entro il 2030: cosa c’è dietro l’obiettivo

Forestami nasce nel 2018, fondato su ricerche sviluppate dal Politecnico di Milano, con una missione precisa: piantare tre milioni di alberi entro il 2030 nell’area metropolitana di Milano. Non si tratta di un’operazione di greenwashing urbano, ma di un intervento strutturato che punta ad aumentare la copertura arborea del 5% e a recuperare 255 ettari di aree urbane degradate.

Il contesto in cui opera non è banale: la città metropolitana di Milano è una delle aree più densamente popolate e inquinate d’Europa. La pressione antropica sul territorio è intensa, la superficie impermeabilizzata è elevata, e le isole di calore urbane rappresentano un problema crescente, aggravato dai cambiamenti climatici. In questo scenario, aumentare la biomassa arborea non è una scelta estetica, ma una risposta concreta a sfide ambientali misurabili.

L’iniziativa connette comunità locali, istituzioni e imprese del territorio metropolitano, con un approccio che integra la dimensione scientifica — garantita dalla ricerca del Politecnico — con quella operativa e partecipativa. È proprio questa combinazione a renderlo interessante agli occhi delle Nazioni Unite.

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Il riconoscimento ONU alla COP17: cosa significa World Restoration Flagship

Il titolo di World Restoration Flagship viene assegnato nell’ambito del UN Decade on Ecosystem Restoration, il programma decennale 2021-2030 con cui le Nazioni Unite promuovono la rigenerazione degli ecosistemi degradati a livello globale. I progetti riconosciuti con questo titolo devono dimostrare non solo risultati concreti, ma anche la capacità di ispirare e orientare altre iniziative simili nel mondo.

La COP17, svoltasi a Yerevan tra il 19 e il 30 ottobre 2026, è stata la sede scelta per questo annuncio. Si tratta della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione — un contesto in cui il restauro del territorio è al centro del dibattito politico internazionale. Ricevere il riconoscimento in questa sede amplifica ulteriormente il valore del titolo.

Forestami diventa così il primo progetto italiano e il solo europeo nel 2026 a entrare in questo elenco. Un risultato che posiziona Milano — e più in generale l’Italia — come laboratorio credibile di rigenerazione urbana su scala internazionale.

Perché un progetto di forestazione urbana interessa all’ONU

La risposta sta nella specificità del contesto. Non è difficile piantare alberi in aree rurali o in foreste già esistenti. Il vero banco di prova è farlo in una metropoli europea densa, frammentata, con suoli spesso compromessi e una governance complessa che coinvolge decine di comuni. Il forestami progetto alberi Milano dimostra che è possibile farlo su larga scala, con un obiettivo quantificato, una base scientifica e un orizzonte temporale preciso.

Le 255 ettari di aree degradate che il progetto intende recuperare rappresentano una superficie significativa per un contesto metropolitano. Non si parla di parchi già verdi o di aree protette: si parla di spazi compromessi, spesso periferici, che vengono reintegrati nel tessuto ecologico della città.

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L’aumento del 5% della copertura arborea può sembrare una cifra modesta, ma in termini assoluti su un’area metropolitana come quella milanese — con la sua densità di popolazione e infrastrutture — equivale a un cambiamento strutturale nella qualità dell’aria, nella gestione delle acque meteoriche, nella riduzione delle temperature estive e nella biodiversità urbana.

Il valore del modello: cosa può imparare il resto d’Europa

Il riconoscimento ONU non è solo una validazione del lavoro fatto fino ad oggi. È anche un invito implicito a guardare a Forestami come a un blueprint — un modello di riferimento — per altre città europee e non solo. L’approccio che parte dalla ricerca scientifica, si radica nelle istituzioni locali e coinvolge attori privati e comunità è replicabile in contesti metropolitani diversi.

Le città europee si trovano di fronte a sfide simili: ondate di calore sempre più intense, impermeabilizzazione dei suoli, perdita di biodiversità urbana, qualità dell’aria insufficiente. Il forestami progetto alberi Milano offre un esempio concreto di come rispondere a queste sfide con un piano strutturato, misurabile e radicato nel territorio, anziché con interventi episodici e scollegati.

Avere un progetto italiano tra i World Restoration Flagship delle Nazioni Unite significa anche che l’Italia può portare questo modello nei tavoli internazionali con una credenziale riconosciuta. Per un Paese che spesso fatica a tradurre le buone intenzioni ambientali in pratiche verificabili, è un segnale che vale la pena non sottovalutare.

Il percorso verso il 2030 è ancora lungo — tre milioni di alberi richiedono pianificazione, risorse e continuità politica — ma il riconoscimento di UN Decade on Ecosystem Restoration certifica che la direzione è quella giusta, e che il lavoro svolto finora ha una solidità sufficiente da essere considerato un punto di riferimento a livello mondiale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.