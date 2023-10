3 cose da sapere prima di prendere un Jack Russell

Se avete deciso di prendere un Jack Russell terrier ci sono alcune cose da sapere prima. Partiamo dal carattere, decisamente esuberante e forse non adatto a chi cerca un cane dall’indole pacata. Passeremo poi alle considerazioni sul mantello (e sul perché non esiste il Jack Russell a pelo lungo) e termineremo con il prezzo di un cane di questa razza.

Se siete interessati ad approfondire lo standard di razza del Jack Russell, qui troverete quella del Jack Russell terrier, mentre qui trovate la variante più alta, il Parson Jack Russell terrier.

Il carattere del Jack Russell

Partiamo dal carattere del Jack Russell terrier. Lo standard di razza parla di un Terrier vivace, sveglio e attivo, con lo sguardo attente e intelligente. Deve essere coraggioso e senza paura, amichevole, ma sempre sicuro di sé.

Ma come si traduce questo nella realtà? Spesso preso come cane da compagnia, in realtà è bene ricordare che il Jack russell è un terrier che nasce per la caccia alla volpe. Dunque è un cane da caccia, il che vuol dire che è sì vivace, ma anche instancabile e dall’energia infinita. In molti prendono il Jack Russell come un classico cane da appartamento, ma non è un Pechinese: questo è un cane che ha bisogno di correre, giocare e stare all’aria aperta in modo da scaricare tutte le sue energie.

Il problema è che spesso viene preso da persone che non hanno idea di quanta energia abbia e che, ahimè, non ti danno retta quando cerchi di fargli notare che forse non è il cane adatto allo stile di vita di quella persona. Se siete persone pacate e tranquille, che amano poltrire sul divano e che non hanno voglia di fare lunghe passeggiate all’aperto, il Jack Russell non è la razza che fa per voi.

Se siete anziani e pensavate di aver preso un cane tranquillo, vi sbagliavate di grosso. Non avete tempo o voglia di fargli fare sufficiente attività fisica? Non prendete un Jack Russell. Oppure poi non andatevi a lamentare in giro che il cane vi distrugge mezza casa, magari dicendo con fare accusatorio “Eh, ma non lo sapevo”. No, lo sapevi benissimo, ti era stato detto in tutti i modi, ma hai deciso di fare di testa tua.

Il Jack Russell si presente come un cane dal forte temperamento: bisogna saperlo educare con fermezza sin da cucciolo per imporre limiti e fargli capire il suo ruolo nella famiglia. Se educato e socializzato bene, è un cane perfetto per la vita in famiglia, anche con i bambini, a patto di fargli fare sufficiente attività fisica. Allegro e giocherellone, non ci si annoia mai.

Tuttavia se si è insicuri e non lo si sa educare bene, ecco che questo suo carattere esuberante può evolvere in una direzione poco piacevole. Jack Russell non educati e socializzati bene, non gestiti con mano ferma e consapevole, spesso esitano in Jack Russell che distruggono casa per noia o richiedere attenzione, quando anche in Jack Russell che diventano mordaci quando contrariati (e per “contrariati” intendo anche solo quando il suo proprietario vuole mettergli la pettorina, farlo scendere dal divano o pulirgli le orecchie).

A proposito del Jack Russell che trema: essendo un cane a pelo corto, ci sta che d’inverno possa avere freddo e tremi. Così come potrebbe tremare dall’ansia, dalla paura o anche per altre patologie che sarebbe meglio indagare col proprio veterinario.

Esiste un Jack Russell a pelo lungo?

Da standard di razza Enci non esiste il Jack Russell a pelo lungo. Il Jack Russell può essere:

a pelo corto

pelo spezzato

a pelo ruvido

Come colore del mantello, il bianco deve essere il colore predominante con macchie nere e/o focate.

Questo vuol dire che se qualcuno cerca di vendere un Jack Russell a pelo lungo o di altro colore oltre a quelli visti sopra, non vi sta vendendo un Jack Russell di razza.

Qual è il prezzo di un Jack Russell?

Il prezzo di un cucciolo di Jack Russell terrier varia dai 600-770 euro ai 1.000-1.200 euro. O anche di più per linee di sangue e genealogie particolari. Quando prendete un Jack Russell ricordatevi sempre che:

nessun cane può essere venduto, ceduto o regalato senza microchip. Il chip deve essere intestato a nome del proprietario della fattrice che provvederà poi a effettuare il passaggio di proprietà a nome del nuovo proprietario

il passaggio di proprietà deve essere fatto entro 15 giorni da quando il cane viene ceduto (e va controllato che sia andato a buon fine)

un Jack Russell può essere venduto come tale solo se corredato di Pedigree, unico modo per essere sicuri che quel cane sia veramente un cane di razza. Cani sprovvisti di Pedigree possono essere venduti, ma non come cani di razza (e dunque definiti come tali), solo come cani che fenotipicamente assomigliano a quella razza, ma che non possono essere venduti o definiti di razza perché privi di Pedigree. In tal caso dovrebbero anche costare di meno perché per legge i cani senza Pedigree sono meticci

