Fermenti lattici per cani: quali scegliere e quando darli

Quali fermenti lattici dare al cane? Molto dipende dalla malattia di base. In caso di diarree leggere, quasi auto limitanti, è ovvio che qualsiasi fermento lattico vada bene. Ma ci sono forme intestinali particolari che, magari, richiedono specifici fermenti lattici. Inoltre tutto dipende anche dalla risposta del singolo cane a quel particolare fermento

In commercio esistono numerosi fermenti lattici per cani. Ciascuno di essi ha una sua propria composizione fra ceppi batterici (uno o più), vitamine ed eventualmente addensanti delle feci e prebiotici (sostanze che aiutano i “batteri buoni” a crescere e prosperare nell’intestino, da differenziarsi dai probiotici che sono invece i ceppi batterici presenti nel fermento lattico).

Attualmente in veterinaria l’uso di fermenti lattici non è appannaggio esclusivo di problematiche intestinali. Gli studi sul microbiota intestinale e di altri distretti del corpo vanno sempre più avanti e, in teoria, i fermenti potrebbero essere utili anche in altre patologie non direttamente collegate all’intestino.

Fermenti lattici per cani: quando e quali usare?

Il tipo di fermento lattico da usare varia un po’ a seconda della patologia. In diarree del cane da errori nell’alimentazione o da cibi rubati che non dovrebbero mangiare, salvo complicazioni, possono andare bene un po’ tutti i fermenti lattici in commercio. Ci sono fermenti lattici studiati appositamente per le diarree acute di cani e gatti.

In caso di diarree croniche o per ripristinare la flora intestinale dopo l’utilizzo di fermenti lattici per le diarree acute, bisognerebbe poi utilizzare altri fermenti. Cosa che, spesso per motivi di costo, non viene fatto.

In particolare in caso di diarree croniche o patologie croniche intestinali infiammatori e infiltrative, bisognerebbe fare dei cicli periodici di prebiotici e probiotici.

Ci sono però delle situazioni particolari in cui sarebbe bene optare per specifici fermenti lattici. Pensiamo a cuccioli con diarree da cambio di alimentazione o parassitosi intestinali. In questo caso meglio optare per fermenti lattici arricchiti con vitamine del gruppo B. Se la diarrea è particolarmente liquida, esistono fermenti lattici addizionati con prebiotici e sostanze che aiutano anche ad addensare le feci in modo da dover evitare di somministrare al cane il fermento lattico e l’addensante.

E ancora: in caso di diarree da forme infiltrative o infiammatorie, specie se croniche, esistono dei fermenti lattici addizionati a PEA che aiutando a ridurre l’infiammazione della mucosa. Se siamo di fronte a diarree da Giardia o da Coccidiosi, quindi con danno dell’epitelio intestinale, meglio utilizzare fermenti lattici per i cronici che aiutino a ripristinare l’epitelio mucosale.

Ci sono poi cani che rispondono meglio a determinati fermenti lattici rispetto ad altri, un po’ come succede nelle persone. Probabilmente la flora intestinale di quel cane, per ritrovare il suo equilibrio, richiede un particolare ceppo batterico.

La durata della terapia sarà poi stabilita dal veterinario in base alla causa e alla risposta alla cura. Diarree acute, non complicate, possono richiedere periodi di somministrazione di fermenti lattici limitati. Ma disbiosi particolarmente severe, magari collegate a enteropatie croniche, ecco che richiedono periodi più lunghi di somministrazione di prebiotici e probiotici.

Per quanto riguarda la somministrazione di fermenti lattici e il contemporaneo uso di antibiotici, in teoria i fermenti lattici per cani che si usano adesso sono quelli di ultima generazione, dunque possono essere somministrati anche vicino all’antibiotico.

Domande comuni sui fermenti lattici nel cane

Cerchiamo di rispondere ad alcune domande comuni:

Come fermenti lattici nel cane si può dare l’Enterogermina ? Tecnicamente sì, ma bisogna considerare che la flora intestinale del cane è diversa da quella delle persone, quindi potrebbero non far effetto

? Tecnicamente sì, ma bisogna considerare che la flora intestinale del cane è diversa da quella delle persone, quindi potrebbero non far effetto I fermenti lattici per cani si comprano in farmacia ? Potete comprare i fermenti lattici in farmacia, nei negozi per animali, in parafarmacia o anche online. Non serve la ricetta del veterinario in quanto considerati come integratori

? Potete comprare i fermenti lattici in farmacia, nei negozi per animali, in parafarmacia o anche online. Non serve la ricetta del veterinario in quanto considerati come integratori Esistono fermenti lattici per cani economici ? Dipende da cosa intendete per “economici”. Per quanto i farmaci veterinari tendano a essere più cari rispetto a quelli umani, se si vanno a comprare dei fermenti lattici umani un po’ di livello, ecco che non li regalano di certo. Purtroppo ci sono proprietari di animali che vorrebbero tutto gratis, per cui anche fermenti lattici a 20-30 euro già sono troppo cari (probabilmente da tempo non comprano fermenti lattici per umani)

? Dipende da cosa intendete per “economici”. Per quanto i farmaci veterinari tendano a essere più cari rispetto a quelli umani, se si vanno a comprare dei fermenti lattici umani un po’ di livello, ecco che non li regalano di certo. Purtroppo ci sono proprietari di animali che vorrebbero tutto gratis, per cui anche fermenti lattici a 20-30 euro già sono troppo cari (probabilmente da tempo non comprano fermenti lattici per umani) Ci sono fermenti lattici per cani liquidi ? Esistono fermenti lattici per cani, liquidi, in compressa, in gel, in pasta o in polvere

? Esistono fermenti lattici per cani, liquidi, in compressa, in gel, in pasta o in polvere Esistono effetti collaterali per i fermenti lattici nei cani? No, al massimo il cane potrebbe diventare un po’ più stitico. A volte capita che non funzionino o che diano più fermentazione in pancia nel cane se in quel momento non ne aveva bisogno o se necessita di cambiare tipologia di fermento e di ceppo batterico

Fonti: