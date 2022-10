Deltacortene, si può darlo ai cani?

Una domanda che molti proprietari di cani si fanno: posso dare il Deltacortene al cane? Ebbene, rispondiamo subito che, ufficialmente, la normativa vigente in Italia fornisce una risposta chiara. No, non è possibile, perché ci sono altri cortisonici registrati per l’uso in Medicina Veterinaria.

In pratica la legge dice che là dove esiste il farmaco veterinario, bisogna usare quello. Prima di vedere perché, andiamo a vedere meglio quali sono le indicazioni e gli effetti collaterali del Deltacortene, cosa che ti permetterà di capire perché i cortisonici non vadano utilizzati con leggerezza.

Deltacortene: che cos’è e principio attivo

Il Deltacortone è un farmaco in compresse a base di prednisone, un ormone sintetico che fa parte del gruppo dei corticosteroidei, più precisamente dei glicocorticoidi. Come tutti i cortisonici ha azione immunosoppressiva e antinfiammatoria.

Il prednisone è in realtà un profarmaco che, all’interno dell’organismo, si trasforma in prednisolone a livello del fegato.

Esiste in due dosaggi:

Deltacortene 5 mg , scatola azzurro chiara

, scatola azzurro chiara Deltacortene forte 25 mg, scatola blu scura

Viene prescritto dal medico con ricetta RR e può essere fornito dalle farmacie solo dietro prescrizione medica. Fortunatamente il Deltacortene non ha un prezzo elevato.

Eccipienti del Deltacortene

Questi sono gli eccipienti del Deltacortene:

acido stearico

amido di mais

cellulosa microcristallina

lattosio, occhio dunque a chi è intollerante

Deltacortene: indicazioni e a cosa serve

In medicina umana il Deltacortene viene utilizzato nel corso di diverse patologie:

artrite reumatoide, malattia di Still, spondiliti anchilosanti, artrite gottosa (sia forme acute che riacutizzazioni)

lupus eritematoso sistemico, dermatomiosite, periartrite, miocardite reumatica e malattie del collagene

allergie gravi o debilitanti che non rispondono ad altre terapie (asma bronchiale, dermatite da contatto, dermatite atopica)

sarcoidosi

anemia emolitica autoimmune

leucemie e linfomi come terapia pallativa

colite ulcerosa

Dosaggio del Deltacortene

Per quanto riguarda il dosaggio del Deltacortene in Medicina Umana, sarà il tuo medico di base a stabilire la posologia giusta.

Per quanto concerne l’uso di cortisonici nei cani, toccherà al tuo veterinario stabilire il tipo di cortisone più giusto e la posologia. Ricordati di seguire scrupolosamente le indicazioni, soprattutto per quanto riguarda dosaggi e dose a scalare; solitamente tutti i cortisonici vengono tolti a scalare per evitare effetti collaterali a carico delle surrenali.

Effetti collaterali del Deltacortene

Come tutti i cortisonici, anche il Deltacortene ha degli effetti collaterali, fra l’altro molti di essi sono presenti anche nei cani, con le debite eccezioni. Fra gli effetti molto comuni abbiamo:

afte in bocca

dolore di stomaco o crampi addominali con gonfiore

nausea, vomito, diarrea

debolezza, febbre

orticaria, prurito, ponfi

arrossamento cutaneo, acne, strie cutanee

mal di testa, capogiri

mal di gola, tosse

sovrinfezioni secondarie

Fra gli effetti indesiderati comuni del Deltacortene abbiamo:

variazione del numero delle cellule del sangue

aumento delle transaminasi, bilirubina, amilasi, lipasi, glucosio e INR

ascessi

problemi cardiaci e aritmie

esofagite, gastrite, enterite

gonfiore di mucose e viso, bruciore agli occhi, dermatite da contatto

edema

debolezza muscolare, osteopenia e osteoporosi

sonnolenza, vertigini, paralisi

nervosismo, confusione, irascibilità, insonnia

broncopolmonite, polmonite

fragilità capillare, lividi

Questi sono alcuni effetti collaterali non comuni del Deltacortene:

assenza di produzione di cellule del sangue

irregolarità nelle mestruazioni o impotenza

diabete

irsutismo

cataratta, glaucoma, diminuzione della vista e visione doppia

secchezza delle fauci, formicolio lingua

stipsi

ulcere gastrointestinali, emoraggia intestinale, sangue nelle feci

febbre alta, setticemia

problemi alla cistifellea

rottura del tendine d’Achille

aumento o diminuzione appetito

aumento del peso

crescita ritardata

aggravamento dell’epilessia

cute secca e ritardo nella guarigione delle ferite

collasso

tremore

depressione, ansia, irritabilità, impulsività, psicosi, problemi di memoria, attacchi di panico

ritenzione idrica

poliuria, ematuria

difficoltà respiratoria

ipertensione

morte cellulare

coagulopatia

herpes

bradicardia

Questi sono alcuni effetti collaterali rari del Deltacortene:

Sindrome di Cushing

cecità, gonfiore perioculare

sangue dalla bocca, ulcere in esofago

perdita di denti

singhiozzo

diverticolite, occlusione intestinale

edema

insufficienza multiorgano

leucoencefalopatia posteriore reversibile

problemi epatici gravi

sarcoma di Kaposi

riattivazione di malattie virali

allucinazioni, tentato suicidio

dolore diffuso per neuropatia periferica

insufficienza renale

Come effetti indesiderati molto rari del Deltacortene abbiamo:

ipertiroidismo

Ci sono poi alcuni effetti indesiderati di cui non è nota la frequenza:

pancreatite acuta

insufficienza renale acuta in pazienti con sclerodermia

visione offuscata

Visti tutti questi effetti collaterali, è chiaro perché i cortisonici non vadano usati con leggerezza né in umana né in veterinaria.

Controindicazioni del Deltacortene

Ci sono alcune controindicazioni che impediscono l’uso del Deltacortene in umana:

tubercolosi

ulcera peptica

psicosi

Herpes simplex oculare

infezioni micotiche sistemiche

osteoporosi grave

stato di immunodeficienza

diabete non controllato

Bisogna poi ricordare che il Deltacortene può avere diversi effetti sul sistema immunitario:

se fai un vaccino mentre sei sotto terapia con Deltacortene, il vaccino potrebbe non essere efficace

mentre sei sotto terapia con Deltacortene, il vaccino potrebbe non essere efficace la terapia con Deltacortene potrebbe aumentare il rischio di sviluppare infezioni gravi

Per quanto riguarda l’uso del Deltacortene in gravidanza o allattamento, bisogna chiedere consiglio al medico prima di assumerlo. Inoltre di solito non altera la capacità di guidare veicoli.

Un’altra cosa da ricordare è valida per chi svolge sport: l’uso del farmaco senza che vi sia una reale necessità si configura come doping.

Interazioni del Deltacortene

Quando si assume Deltacortene bisogna fare attenzione anche all’assunzione di altri medicinali. Il Deltacortene riduce l’effetto di questi medicinali:

antidiabetici orali

salicilato

Questi farmaci, invece, diminuiscono gli effetti del Deltacortene:

fenobarbital, primidone, carbamazepina, fenitoina

rifampicina

efedrina

Questi farmaci aumentano l’effetto del prednisone:

diltiazem

eritromicina

estrogeni

Bisogna anche considerare che il questo farmaco, come tutti i cortisonici:

aumenta il rischio di emorragia gastrointestinale se associato all’uso di FANS come l’ibuprofene

aumenta o diminuisce gli effetti di farmaci anticoagulanti, soprattutto aumenta l’effetto anticoagulante del Warfarin

Deltacortene cane: perché per il Ministero della Salute non si può usare?

Semplice: se esiste un farmaco con lo stesso principio attivo registrato in veterinaria, ecco che bisogna utilizzare quello per i cani. Questo a causa della legge sulla cascata dei farmaci. Certo, si potrebbe obiettare che in Medicina Veterinaria non esiste nessun farmaco registrato per cani con questo principio attivo.

Però la legge sulla cascata va oltre: essendoci altri cortisonici registrati per cani, devi usare quelli, anche se il principio attivo non è lo stesso.

Per essere più chiari: vuoi usare il Deltacortene nel cane in quanto vuoi usare del prednisone? Non puoi, o meglio: il tuo veterinario non può prescrivertelo in quanto in Medicina Veterinaria esistono altri cortisonici come il prednisolone registrati per gli animali.

Ci sarebbero poi altre considerazioni da fare, soprattutto per scoraggiare il fai-da-te. Per esempio, tra Deltacortene e Bentelan c’è differenza: il primo è prednisone, il secondo betametasone. Il secondo negli animali tende ad avere maggiori effetti collaterali a livello dell’asse ipofisario-surrenalico.

O ancora: nel gatto il prednisone non riesce a essere trasformato correttamente in prednisolone, il metabolita attivo, cosa che invece non avviene nel cane. Questo vuol dire che un ipotetico Deltacortene dato a un gatto potrebbe avere meno efficacia rispetto ad altri cortisonici.

