Come pulire e disinfettare i cuscini in modo naturale

Sapevi che esistono dei metodi per pulire e disinfettare i cuscini in modo naturale, senza utilizzare saponi aggressivi che puzzano "di chimico"? Con bicarbonato di sodio, vapore e tanti ingredienti naturali puoi avere cuscini profumati e puliti ogni giorno.

Esiste un metodo per pulire e disinfettare i cuscini in modo naturale, senza utilizzare prodotti costosi, dannosi per l’ambiente e che lasciano quel classico odore di “chimico”? Certo che si. Come sempre, Madre Natura ci ha preparato una lunga serie di rimedi eco-sostenibili per avere cuscini igienizzati e ben disinfettati, a cominciare dall’immancabile bicarbonato di sodio, proseguendo con ingredienti come il perossido di idrogeno (ovvero la cara vecchia acqua ossigenata) e persino il vapore.

Ma dunque, come lavare i cuscini del letto senza rovinarli, e magari utilizzando dei rimedi 100% green? Scopriamolo insieme, ma prima vediamo perché è tanto importante pulire i cuscini e ogni quanto bisognerebbe eseguire questa operazione.

Quando e perché bisogna lavare i cuscini?

Quante volte bisogna lavare i cuscini? E soprattutto, perché dovremmo farlo? Forse ti sorprenderà, ma conosco persone che non hanno mai pulito il proprio cuscino, né lo hanno mai cambiato negli ultimi 30 anni. Ti sembra un’affermazione poco credibile? Eppure è proprio così.

Quello che molti non sanno è che utilizzare per tanti anni lo stesso cuscino, per di più non ben igienizzato, equivale a dormire su un guanciale fatto di batteri, germi, acari della polvere, cellule morte della nostra stessa pelle e peli di animali domestici. Tutto questo calderone di impurità può anche passare inosservato ai nostri occhi, ma di anno in anno il cuscino diventerà sempre più sporco, trasformandosi in un veicolo di allergie, reazioni cutanee, sfoghi e irritazioni. Una regolare pulizia dei cuscini è dunque necessaria, se vogliamo evitare che si trasformino in un ricettacolo di germi e batteri.

Sappiamo dunque perché è importante lavare i cuscini regolarmente. Ma tornando alla prima domanda: quante volte bisogna lavarli?

In linea generale è buona norma igienizzare i cuscini almeno due-quattro volte l’anno. Inoltre, bisogna garantire una pulizia regolare per eliminare polvere e sporcizia superficiale. In che modo? Vediamo come si disinfetta il cuscino in modo naturale.

5 modi per pulire e disinfettare i cuscini in modo naturale

Abbiamo appurato che, proprio come lenzuola e materassi, anche i cuscini meritano una pulitina approfondita ogni tanto. Se non altro, per eliminare i cattivi odori e gli acari che si annidano al loro interno.

Per disinfettare i cuscini in modo naturale, possiamo avvalerci di alcuni alleati eco-friendly che abbiamo imparato a conoscere e amare già da parecchio tempo. Per prima cosa, però, bisognerà eliminare la polvere dai cuscini. Questa operazione andrebbe fatta almeno una volta a settimana, durante le pulizie di routine.

Sprimacciamo i cuscini con una certa energia. Quindi, con una spazzola rimuoviamo lo sporco superficiale. Una passata con l’aspirapolvere con beccuccio per tessuti, e per finire, se dovessero rimanere tracce di pelucchi o detriti, passiamo una spazzola leva-pelucchi, e il gioco è fatto!

E adesso, vediamo come si lavano i cuscini utilizzando dei metodi naturali. Se il cuscino si adatta a questo genere di lavaggio, potresti semplicemente inserirlo in lavatrice e lasciare che l’elettrodomestico faccia il resto. In alternativa, possiamo sfruttare gli effetti disinfettanti e igienizzanti di alcuni ingredienti naturali.

Pulire i cuscini con il bicarbonato e aceto

Per prima cosa, utilizzeremo uno spruzzino con dell’aceto bianco mescolato con acqua (in uguali proporzioni). Vaporizzane una piccola quantità sulla superficie del cuscino (su entrambi i lati), quindi aggiungi una spolverata di bicarbonato su tutto il cuscino.

Lascia agire per 30-60 minuti, possibilmente posizionando il cuscino sullo stendino al sole. Dopodiché, scuotilo per eliminare il bicarbonato, passa una spugna umida e pulita sulla superficie e lascia asciugare. Aspira ogni residuo con un buon aspirapolvere, e il tuo cuscino tornerà come nuovo!

Questo metodo dovrebbe aiutarti a eliminare anche le macchie gialle dai cuscini. Se, però, queste non dovessero sparire del tutto, prova a trattarle con un batuffolo di cotone imbevuto con un po’ di alcol denaturato.

Perossido di idrogeno

Anche l’intramontabile perossido di idrogeno (ossia, l’acqua ossigenata) può aiutarti a igienizzare il cuscino ed eliminare lo sporco.

Anche in questo caso, sarà sufficiente applicare una piccolissima quantità di perossido di idrogeno direttamente sulla superficie, aiutandoti con un panno o un batuffolo di cotone. Poggia il cuscino sullo stendibiancheria e lascia agire per alcune ore.

Oli essenziali

Se lo desideri, puoi igienizzare il guanciale utilizzando anche degli oli essenziali specifici. Fra quelli più adatti spicca senz’altro l’olio di lavanda, che oltre a disinfettare la superficie lascerà un fresco e rilassante profumo.

Pulitore a vapore

Nella lista dei rimedi per pulire e disinfettare i cuscini in modo naturale non può mancare il pulitore a vapore. Questo strumento, indubbiamente utile nelle pulizie domestiche, può aiutarci a eliminare sporcizia, germi e batteri da quasi tutte le superfici. Ma bada bene: prima di utilizzare il pulitore a vapore, assicurati che il cuscino possa tollerare le alte temperature senza rischire di rovinarsi (ti basterà controllare l’etichetta).

Qualunque metodo sceglierai, ricorda di lasciar asciugare il cuscino al sole, in modo da eliminare qualsiasi traccia di umidità e sbarazzarti ancor più efficacemente di acari e batteri.

Come lavare i cuscini in memory foam?

Prima di lasciarti alle pulizie di casa, rispondiamo a un ultimo quesito piuttosto frequente: come si disinfettano i cuscini in memory foam e quelli realizzati con materiali che non vanno molto d’accordo con l’acqua?

Eh si, bisogna ricordare che lavatrici e spruzzini non vanno d’accordo con tutti i cuscini: alcuni materiali, come il lattice e il memory foam, potrebbero subire molti danni a causa di una pulizia scorretta.

In questo caso, vale la regola di sprimacciare il cuscino per eliminare polvere e sporcizia superficiale. Dopodiché, procederemo con un lavaggio a secco, passando prima l’aspirapolvere. Quindi, versa una manciata di bicarbonato su entrambi i lati del cuscino, lascia agire per circa 30 minuti, e passa di nuovo l’aspirapolvere per eliminare il bicarbonato. Ecco fatto!

In generale, ti suggeriamo sempre di sostituire il cuscino ogni 2 anni e di igienizzarlo circa 3-4 volte l’anno, per far si che non si trasformino nella comoda casa di acari, batteri e germi di ogni tipo.