Tisana alloro e limone per dimagrire, funziona?

Con la tisana di alloro e limone si possono ridurre i disturbi a livello digestivo in modo semplice e veloce. Ma ci si chiede se questo rimedio della nonna sia anche utile per dimagrire e affinare la figura. Di sicuro gli effetti indiretti ci sono, in quanto una buona digestione favorisce anche una pancia piatta, ma cerchiamo di capire quanto e come influisce questo infuso sul peso.

Da tempo immemore la tisana alloro e limone è considerata un ottimo rimedio naturale per risolvere, o almeno lenire, i problemi digestivi. Ma ha anche una sua utilità per dimagrire e favorire la perdita di peso? A questa domanda seguono risposte di ogni genere, segno che non esistono teorie universali a supporto degli effetti benefici di tale infuso.

Se infatti gli ingredienti con i quali si prepara siano riconosciuti anche dalla scienza come utili per la salute della pancia e dell’intestino, le proprietà dimagranti non sono ritenute valide da tutti. Il che sostiene gli effettivi dubbi che aleggiano sui veri o presunti effetti anti grasso di questa tisana.

Va sottolineato che, ma questo già lo sappiamo, non esistono rimedi della nonna o chimici in grado di farci dimagrire in modo efficace senza fatica. Il che significa abbinare alla dieta e alle tisane detox o dimagranti, anche una sana attività fisica per avere risultati che durano nel tempo.

Ma se vogliamo sapere quanto la tisana alloro e limone sia una buona alleata per dimagrire, non possiamo evitare di capire quali effetti reali abbia. Se poi il dietologo e il nutrizionista non hanno nulla in contrario, la possiamo bere in un regime alimentare controllato, per favorire la digestione e migliorare anche la dieta.

Tisana alloro e limone: a che cosa serve

La medicina naturale sostiene che le foglie di alloro migliorino la digestione, allevino la tosse, abbassino il colesterolo, leniscano il mal di stomaco, curino l’emicrania e riducano anche gli zuccheri nel sangue. In più, sono ricche di importanti vitamine e sostanze nutritive che potrebbero migliorare la funzione del sistema immunitario.

Se abbinate al limone, fonte di vitamina C e antiossidanti, possono garantire una buona funzione digestiva, sgonfiante, disinfettante a livello gastrico e intestinale. Ma va ricordato che le vitamine sono termolabili e in caso di tisane o, peggio, decotti, il calore tenderà a ridurre gli effetti benefici di questi elementi.

In un regime alimentare dimagrante, la tisana alloro e limone può aiutare sia a depurare il fisico dalle tossine, sia a rendere la digestione più veloce. La pancia si sgonfia, il senso di benessere è immediato e noi abbiamo la sensazione che anche la dieta funzioni meglio.

Va anche ricordato che bere più liquidi è alla base di una corretta depurazione, in quanto eliminare le scorie favorisce una pulizia del corpo e migliora anche il dimagrimento. Ma idratarsi con acqua e tisane è anche un trucco per favorire il senso di sazietà, come anche stimolare la diuresi e combattere la ritenzione idrica.

Come si fa la tisana alloro e limone

Se gli effetti diretti sulla perdita di peso da parte della tisana alloro e limone ci lasciano perplessi, come visto, ne abbiamo di indiretti piuttosto validi. In un regime dietetico a scopo dimagrante, la digestione migliorata, l’effetto saziante e sgonfiante e la diuresi maggiore, sono alleati della nostra figura.

Da sola la tisana non può fare miracoli, lo sappiamo, ma berla nel corso della giornata può aiutarci. Si considerano 3 o 4 foglie di alloro essiccate e spezzettate per ogni tazza da 250ml di acqua e mezzo limone a fette, da mettere nel pentolino e portare ad ebollizione per un decotto.

Al bollore si abbassa la fiamma e si lascia sobbollire per qualche minuto, poi si spegne il fuoco e si copre, per lasciare in infusione 10 minuti. Il tè si può bere filtrato e non zuccherato sia caldo sia freddo. Il succo di limone si può anche spremere direttamente in tazza per mantenere una migliore efficacia delle vitamine, evitando di bollirlo.

Si può anche fare una semplice tisana e non un decotto, aggiungendo le foglie di alloro al bollore, spegnere il fornello e coprire per una infusione di 5 minuti. Il limone si può aggiungere prima o dopo.

