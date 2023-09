Acari della muffa: 5 rimedi naturali per eliminarli

La muffa è un problema che a volte favorisce la presenza di acari, di cui questi piccoli esseri si cibano. Ma se vogliamo risolvere il problema degli acari della muffa, come immaginiamo, è da questa che dobbiamo iniziare, per eliminare la prima fonte di sostentamento. Ci sono ottimi rimedi naturali a cui possiamo affidarci, efficienti e sicuri, in grado di aiutarci in modo ottimale.

Gli acari della muffa sono piccoli artropodi a cui possiamo fare fronte con rimedi naturali utili a debellarli, o meglio, ad eliminare la fonte di sussistenza. Di fatti, la muffa è alla base della loro proliferazione in casa. E questo significa che è fondamentale liberarci del problema alla base per risolvere anche quello correlato di questi fastidiosi insetti.

Ma occhio, se la muffa è estesa, non vale la pena di imboccare la strada del fai da te, in quanto corriamo il rischio di non eliminarla del tutto. In questi casi è invece una buona soluzione affidarsi a professionisti del settore, che faranno piazza pulita del problema con trattamenti mirati.

Se invece la muffa è contenibile e contenuta, la via dei rimedi naturali per contrastare lei e i suoi acari, ci può aiutare a mantenere la casa sana senza prodotti chimici. Va ricordato che gli acari della muffa si cibano sì di organismi in decomposizione nelle aree umide, ma non disdegnano anche altre fonti di sostentamento più umane.

Di fatto, se vogliamo liberarci degli acari, non dovremo trascurare l’igiene delle stanze della casa dove potrebbero annidarsi, come il bagno e la cucina. Le tracce di umido e i residui di cibo, non attirano infatti solo la muffa, che si trova spesso negli angoli di queste camere, ma anche i minuscoli organismi, fonte di allergie e fastidiose irritazioni.

Acari della muffa e rimedi naturali

Il metodo più efficace per eliminare gli acari della muffa in casa è, come accennato, fare pulizia nelle stanze e debellare la fonte di sostentamento primaria. Le loro dimensioni sono ridotte, il che rende difficile individuarli, ma si moltiplicano in modo rapido. E si possono notare in fase di riproduzione, come chiazze marroni o bianche.

Le muffe di cui si nutrono sono alla base di allergie respiratorie, irritazioni alla cute, tosse, starnuti e anche danni strutturali alle superfici di casa. Il problema infatti non sono tanto gli acari che se ne cibano, quanto le muffe stesse che possono alterare la salute degli abitanti e la sicurezza degli ambienti.

La prevenzione

Se riusciamo a prevenire il problema della muffa, ci possiamo anche rasserenare sugli acari, che prosperano di meno in ambienti asciutti. Alla base della muffa c’è infatti l’umido, che ne favorisce la comparsa. Le cause principali di umidità in casa sono:

Tubi che perdono

Tegole mancanti

Buchi nei muri

Grondaie bloccate

Scarso isolamento

Scarsa ventilazione

Infissi rotti o non sigillati

Asciugare il bucato al chiuso

Non fare arieggiare le stanze dopo aver fatto la doccia o aver cucinato

Posizionamento dei mobili contro le pareti esterne

Un buon modo per trattare le muffe è di prevenirne l’attecchimento, con abitudini di vita più sane, ma anche la cura e la manutenzione degli ambienti domestici. Il che significa favorire il ricambio dell’aria, specie in bagno e cucina. Ma anche manutenere la struttura dei muri e limitare le perdite dalle tubazioni, come anche tappare eventuali buchi.

I rimedi naturali

Un danno da muffa già presente si può trattare con ottimi rimedi naturali, delle cure per la casa sicure anche per i suoi abitanti umani. In questo modo si dice addio alle muffe, inclusi i fastidiosi acari invasivi. Le strategie descritte servono a ripulire pareti e superfici attaccate, senza adoperare detergenti aggressivi o tossici.

Aceto

L’aceto è un rimedio della nonna utile per la pulizia della casa, in grado di disinfettare le superfici e anche aiutarci nella lotta contro la muffa. Lo si può vaporizzare puro su ripiani e pareti, o anche addizionare del sapone per i piatti. La soluzione schiumosa favorirà non solo la disinfezione, ma anche lo sgrassamento e va solo sciacquata con acqua.

Borace

Una tazza di borace per un litro d’acqua e abbiamo una soluzione valida per liberarci degli acari della muffa senza altri strumenti chimici. Il borace è una polvere minerale che combatte funghi e muffe, ma va trattato con i guanti perché causa irritazioni. Ci basta mescolare gli ingredienti in un flacone spray e vaporizzare sulle aree dove c’è la muffa.

Si lascia agire per qualche minuto e dopo si passa un panno inumidito con acqua per eliminare ogni traccia di sporco rimasta. In caso una sola passata non dovesse essere sufficiente, il trattamento può essere ripetuto fino a quando le superfici non appaiono del tutto pulite.

Limone

Il succo acido del limone distrugge la muffa e lascia un odore gradevole in casa. Se abbiamo 5 limoni in casa, li dovremo spremere e filtrare il liquido. Dopo lo possiamo applicare con una salvietta nelle zone colpite dalla muffa e lasciarlo agire per almeno 5 minuti prima di lavarlo via con acqua e una spugnetta.

Tea tree

Un ottimo rimedio antiacaro, che vale non solo per quelli della muffa, è una soluzione fatta con una tazza d’acqua e un cucchiaino di olio di tea tree. Si mescolano gli ingredienti in una bottiglia con spruzzino e si vaporizza la miscela nei luoghi dove serve, lasciando agire per un’ora prima di sciacquare. Va poi asciugata l’area con cura.

Bicarbonato di sodio

Due parti di bicarbonato di sodio, una parte di acqua e una di aceto bianco: se vogliamo uccidere gli acari della muffa, il rimedio è pronto. Gli ingredienti vanno messi in una ciotola e mescolati fino ad ottenere una pastella densa. Si applica il composto sulle zone colpite dalla muffa e si lascia agire per qualche minuto.

In ultimo si rimuove con una spugnetta abrasiva inumidita con acqua e si lascia asciugare.

