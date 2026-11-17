Il primo aereo passeggeri completamente elettrico cinese CE-25A completa il volo con equipaggio

Il 14 novembre 2026, un aereo elettrico passeggeri ha solcato per la prima volta i cieli della Cina con esseri umani a bordo: il COMAC CE-25A, sviluppato dalla Commercial Aircraft Corporation of China, ha completato con successo il suo primo volo con equipaggio, decollando da Binzhou, nella provincia dello Shandong. Un risultato che segna un passo concreto nella storia dell’aviazione a zero emissioni, in un settore dove i progressi reali — quelli misurabili in chilometri percorsi e passeggeri trasportati — restano ancora rari.

Sedici minuti che cambiano la prospettiva sull’aviazione elettrica

Il volo è durato 16 minuti e 38 secondi, coprendo una distanza di 60,4 chilometri. A bordo si trovavano due piloti e un ingegnere di volo addetto ai test. Non si tratta di un risultato straordinario in termini di distanza, ma il contesto è quello che conta: era la prima volta che il CE-25A trasportava persone, dopo un lungo percorso di validazione tecnica.

Prima di arrivare a questo traguardo, l’aeromobile aveva già accumulato 18 voli di prova senza equipaggio. Un approccio graduale e metodico, che riflette la complessità delle certificazioni nel settore aeronautico e la cautela necessaria quando si introduce una tecnologia di propulsione radicalmente diversa da quella convenzionale.

Il CE-25A è progettato per trasportare 19 passeggeri, pesa 10 tonnellate e ha un’autonomia dichiarata di 400 chilometri. Questi parametri lo collocano chiaramente nel segmento del trasporto aereo regionale a corto raggio — non certo le rotte transoceaniche, ma potenzialmente le connessioni tra città secondarie, le isole, le aree montane o le zone scarsamente servite dalle infrastrutture ferroviarie.

Perché 400 km di autonomia contano per le rotte regionali

L’autonomia dichiarata di 400 km può sembrare limitata rispetto agli standard dell’aviazione commerciale tradizionale, ma va letta nel contesto giusto. Una parte significativa dei voli commerciali nel mondo — specialmente in Asia, in Africa e in alcune aree dell’Europa — copre distanze inferiori a questa soglia. In Cina, in particolare, esistono centinaia di aeroporti regionali che servono tratte brevi tra province, spesso con velivoli turboelica a bassa efficienza energetica.

Un aereo elettrico passeggeri in grado di operare su queste rotte potrebbe ridurre significativamente le emissioni locali di CO₂ e gli inquinanti atmosferici, oltre a tagliare i costi operativi legati al carburante. La propulsione elettrica, rispetto ai motori a turbina, ha meno componenti in movimento, il che si traduce teoricamente in minore manutenzione e maggiore affidabilità nel lungo periodo.

Non è un caso che diversi costruttori europei e nordamericani stiano lavorando su velivoli analoghi per lo stesso segmento. La differenza è che il CE-25A ha ora un primo volo con equipaggio certificato, un dato che lo posiziona tra i progetti più avanzati al mondo in questa categoria.

→ Leggi anche: Rinnovabili in espansione: l'IEA prevede 4.770-4.800 GW di nuova capacità tra 2026 e 2031, con Cina e India protagoniste

COMAC e la strategia cinese nell’aviazione a basse emissioni

La COMAC non è un costruttore aeronautico di secondo piano. È la stessa azienda che ha sviluppato il C919, il primo aereo di linea a corridoio singolo interamente progettato in Cina, entrato in servizio commerciale e destinato a competere con Airbus e Boeing nel segmento dei narrow-body. Il CE-25A rappresenta una direzione diversa — più sperimentale, più orientata alla transizione energetica — ma porta con sé la stessa ambizione industriale.

Il fatto che il progetto sia arrivato al volo con equipaggio dopo 18 test senza pilota dimostra una filiera di sviluppo strutturata. Non si tratta di un prototipo assemblato in fretta per fare notizia: la sequenza dei test suggerisce un programma di certificazione serio, anche se la strada verso l’omologazione commerciale è ancora lunga e richiederà anni di ulteriori validazioni.

Per avere un termine di paragone, il processo di certificazione di un aeromobile commerciale convenzionale richiede mediamente tra i cinque e i dieci anni dalla fase di prototipo all’entrata in servizio. Per un aereo elettrico passeggeri di questa categoria, le autorità di aviazione civile dovranno affrontare questioni ancora in parte aperte: la gestione delle batterie in quota, i protocolli di emergenza in caso di guasto alla propulsione, e la definizione di standard specifici per questo tipo di velivolo.

Cosa manca ancora per vedere questi aerei sulle rotte commerciali

Il volo del 14 novembre è una pietra miliare, ma non è un punto di arrivo. Tra un primo volo con equipaggio e un’operazione commerciale regolare si frappongono passaggi tecnici, normativi e infrastrutturali che non vanno sottovalutati.

Sul piano tecnico, la densità energetica delle batterie attuali rimane il principale fattore limitante. I 400 km di autonomia dichiarata del CE-25A rappresentano un valore massimo in condizioni ottimali: nella realtà operativa, con variazioni di temperatura, carichi diversi e margini di sicurezza obbligatori, l’autonomia effettiva potrebbe essere inferiore. Le rotte commerciali richiedono buffer di sicurezza che riducono ulteriormente la distanza utile.

Sul piano infrastrutturale, gli aeroporti regionali dovranno essere attrezzati per la ricarica rapida di batterie ad alta capacità — un investimento non banale, soprattutto per scali di piccole dimensioni. E sul piano normativo, le autorità di aviazione civile di ogni paese dovranno sviluppare o adattare i propri quadri di certificazione per questa nuova categoria di velivoli.

Nessuno di questi ostacoli è insormontabile, ma tutti richiedono tempo e risorse. Il CE-25A ha dimostrato che la tecnologia funziona abbastanza bene da portare persone in volo. Il passo successivo è dimostrare che funziona abbastanza bene da farlo in modo sicuro, ripetibile e conveniente su scala commerciale. Per approfondire l’evoluzione dell’aviazione elettrica a livello globale, l’analisi di Euronews offre un quadro aggiornato del contesto internazionale.

Nel frattempo, il fatto che un aereo elettrico passeggeri da 19 posti abbia volato per oltre 60 chilometri con tre persone a bordo è già, di per sé, un segnale che il settore si sta muovendo in una direzione concreta — più lentamente di quanto molti sperassero, ma con basi tecniche sempre più solide.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.