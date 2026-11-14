Rinnovabili in espansione: l’IEA prevede 4.770-4.800 GW di nuova capacità tra 2026 e 2031, con Cina e India protagoniste

Il quinquennio che si apre davanti a noi potrebbe ridisegnare in modo permanente la mappa energetica globale. Secondo le proiezioni del rapporto Renewables 2026 pubblicato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) a novembre 2026, il mondo si appresta ad aggiungere tra 4.770 e 4.800 GW di nuova capacità rinnovabile nel periodo 2026-2031: un’accelerazione senza precedenti che trasformerà il mix energetico di interi continenti. Il quadro sulle rinnovabili 2026-2031 delineato dalla IEA è quello di una transizione che non è più soltanto una questione ambientale, ma sempre più una risposta concreta a preoccupazioni di sicurezza energetica.

Cosa dicono davvero le proiezioni IEA per il 2026-2031

Parlare di quasi 5.000 GW di nuova capacità installata in cinque anni significa qualcosa di concreto: si tratta di una quantità di potenza che supera ampiamente l’intera capacità elettrica attuale di molte delle principali economie mondiali messe insieme. Il rapporto Renewables 2026 della IEA non si limita a fotografare una tendenza già in corso, ma proietta una traiettoria di crescita che, se confermata, renderebbe le fonti rinnovabili il pilastro dominante della produzione elettrica globale entro fine decennio.

La forchetta tra i 4.770 GW e i 4.800 GW citata nelle diverse analisi del rapporto riflette probabilmente differenze metodologiche nel calcolo — variazioni di scenario, inclusione o esclusione di determinate tecnologie emergenti, aggiornamenti dei dati nazionali — ma la sostanza non cambia: siamo di fronte a un ordine di grandezza che non ha precedenti nella storia dell’energia.

Solare fotovoltaico ed eolico restano le tecnologie trainanti. Entrambe hanno raggiunto costi di generazione competitivi con le fonti fossili nella maggior parte dei mercati, e in molti contesti le superano già in termini di convenienza economica. Questo ha spostato la discussione: non si tratta più di capire se le rinnovabili cresceranno, ma di quanto velocemente i sistemi di trasmissione, stoccaggio e regolazione riusciranno a stare al passo.

Cina e India: i due motori della crescita globale

Tra tutti i paesi monitorati dalla IEA, la Cina si conferma il mercato più dinamico per la crescita della capacità rinnovabile nel periodo considerato. Non è una sorpresa: negli ultimi anni Pechino ha costruito una filiera industriale solare ed eolica che non ha rivali per scala e velocità di deployment. La capacità di installare parchi fotovoltaici e campi eolici in tempi e a costi che altri mercati faticano a replicare ha reso la Cina il punto di riferimento — e insieme la principale variabile — di qualsiasi proiezione globale.

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L’India si posiziona come secondo mercato per importanza nelle proiezioni 2026-2031. Questo dato merita attenzione: per la prima volta, una grande economia in via di sviluppo occupa stabilmente il secondo posto in una classifica di espansione delle rinnovabili, superando mercati europei storicamente più avanzati sul piano normativo. New Delhi ha fissato obiettivi ambiziosi di capacità rinnovabile e sta investendo massicciamente in solare, eolico onshore e, più recentemente, in soluzioni di stoccaggio su larga scala.

Il dato forse più significativo dell’intero rapporto riguarda però un fenomeno più ampio: le economie emergenti e in via di sviluppo al di fuori della Cina raggiungeranno per la prima volta la parità con le economie avanzate in termini di nuova capacità rinnovabile installata. È un cambio di paradigma. Per decenni la transizione energetica è stata percepita come un lusso dei paesi ricchi; le proiezioni IEA suggeriscono che questa narrativa è ormai superata.

Sicurezza energetica: il vero motore della transizione

Uno degli elementi più interessanti del rapporto Renewables 2026 è l’esplicitazione di un fattore che spesso viene sottovalutato nel dibattito pubblico: le preoccupazioni per la sicurezza energetica sono tra i principali driver della crescita delle rinnovabili in molti paesi. Non si tratta solo di ridurre le emissioni di CO₂ o di rispettare impegni climatici internazionali, ma di ridurre la dipendenza da combustibili fossili importati, con tutto ciò che questo comporta in termini di vulnerabilità geopolitica.

L’Europa ha vissuto questa lezione in modo particolarmente diretto negli anni recenti. Il rapporto IEA evidenzia che l’espansione delle rinnovabili nell’Unione Europea — solare ed eolico in primo luogo — ha consentito di risparmiare oltre 280 miliardi di euro in costi di approvvigionamento energetico tra il 2021 e il 2026. Una cifra che rende concreta, in termini economici, la convenienza della transizione: non solo un investimento per il futuro, ma un risparmio già realizzato nel presente.

Questa prospettiva cambia anche il modo in cui i governi guardano alle rinnovabili. Non più soltanto come politica climatica — con tutto il carico ideologico che questo può portare — ma come strumento di autonomia strategica. Paesi che fino a pochi anni fa mostravano resistenza verso obiettivi ambiziosi stanno accelerando i propri piani, spinti dalla consapevolezza che dipendere da mercati energetici volatili ha un costo concreto e misurabile.

I nodi irrisolti: dalla rete alle autorizzazioni

Le proiezioni ottimistiche della IEA non nascondono le difficoltà strutturali che potrebbero rallentare la traiettoria prevista. Tra i problemi più ricorrenti nei mercati maturi c’è quello delle infrastrutture di rete: le reti di trasmissione e distribuzione in molti paesi sono state progettate per un sistema energetico centralizzato e basato su fonti fossili. Adattarle a un mix sempre più decentralizzato e variabile richiede investimenti ingenti e tempi lunghi.

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Anche i processi autorizzativi rappresentano un collo di bottiglia rilevante, in particolare in Europa. Diversi mercati del continente registrano tempi medi di approvazione per nuovi impianti rinnovabili che si misurano in anni, non in mesi. Semplificare le procedure senza sacrificare le valutazioni ambientali è una delle sfide politiche più delicate che i governi europei si trovano ad affrontare in questo periodo.

Sul fronte tecnologico, la questione dello stoccaggio dell’energia resta centrale. Le batterie a ioni di litio hanno visto cali di costo notevoli, ma per coprire le fluttuazioni di produzione su scala stagionale servono soluzioni ancora in fase di maturazione — dall’idrogeno verde ai sistemi di accumulo gravitazionale, fino al pompaggio idroelettrico. La velocità con cui queste tecnologie diventeranno economicamente competitive determinerà in buona parte quanto delle proiezioni IEA si tradurrà in realtà.

Cosa significano questi numeri per il sistema energetico globale

Ragionare sulle rinnovabili 2026-2031 significa anche chiedersi quale sistema energetico emergerà da questo quinquennio. Se le proiezioni IEA saranno rispettate, la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili a livello globale crescerà in modo sostanziale, riducendo la dipendenza dal carbone in molti mercati e comprimendo ulteriormente lo spazio per il gas naturale come fonte di transizione.

Per i paesi in via di sviluppo, in particolare, l’accesso a tecnologie rinnovabili sempre più economiche rappresenta un’opportunità storica: costruire sistemi energetici moderni senza dover passare necessariamente per le infrastrutture fossili centralizzate che hanno caratterizzato lo sviluppo industriale dei secoli scorsi. Il solare distribuito, in questo senso, ha già dimostrato di poter portare elettricità in aree rurali remote in modo più rapido ed economico rispetto alle reti tradizionali.

Il rapporto completo della IEA è consultabile direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, dove sono disponibili le analisi dettagliate per tecnologia e per area geografica. I dati aggregati offrono una visione d’insieme, ma è nelle specificità regionali che si trovano le indicazioni più utili per chi opera nel settore o segue l’evoluzione delle politiche energetiche nazionali.

Quello che emerge con chiarezza dal quadro complessivo è che la transizione energetica ha smesso di essere un fenomeno marginale o sperimentale. Con quasi 5.000 GW di nuova capacità rinnovabile attesa entro il 2031, il sistema energetico globale sta attraversando una trasformazione strutturale che non ha precedenti per velocità e scala — e che coinvolge ormai tanto i mercati avanzati quanto quelli emergenti, con dinamiche e motivazioni che in molti casi convergono più di quanto ci si aspettasse.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.