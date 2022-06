Cloruro di magnesio: benefici e controindicazioni

Fonte immagine: Pixabay

Il cloruro di magnesio è considerato un ottimo integratore alimentare e un prodotto dalle molteplici proprietà benefiche. Formato da elementi Magnesio (Mg) e Cloro (Cl), il cloruro di magnesio è utile per chi necessita di reintegrare questo minerale a causa di una carenza o di un aumentato fabbisogno giornaliero.

Gli integratori di magnesio sono utili anche per migliorare le funzioni del sistema immunitario, per proteggere la salute e favorire il buon funzionamento dell’organismo.

Ma attenzione: questo integratore non va assunto senza che ve ne sia un effettivo bisogno, per cui, prima di acquistarlo, sarà opportuno chiedere un parere al proprio medico curante.

Come e quando assumere il cloruro di magnesio? Ecco tutto quello che dovresti sapere in merito a questo prodotto.

A cosa serve il cloruro di magnesio?

È un integratore naturale caratterizzato da una spiccata biodisponibilità (la quantità di minerale che viene assorbita dall’organismo è quindi elevata), consigliato per favorire il buon funzionamento del nostro organismo.

Come sappiamo, il magnesio è un minerale fondamentale per le funzioni corporee. Un adeguato apporto di questo minerale aiuta a regolarizzare i livelli di zuccheri nel sangue, mantiene sotto controllo la pressione sanguigna, contribuisce al corretto sviluppo delle ossa e coadiuva il buon funzionamento del sistema nervoso e muscolare.

Dei livelli di magnesio adeguati contribuiscono inoltre ad alleviare stanchezza e stress e riducono il rischio di soffrire di depressione e ansia. Normalmente, è possibile trovare il magnesio negli alimenti che portiamo a tavola, come verdure, frutta secca e legumi.

In alcuni casi però, come ad esempio in presenza di eccessiva sudorazione o diarrea, potremmo aver bisogno di integrarne l’assunzione. È in casi del genere che il medico potrebbe consigliare appositi integratori, come quello di cloruro di magnesio.

Che differenza c’è tra magnesio e cloruro di magnesio?

La differenza sostanziale fra magnesio e cloruro di magnesio sta semplicemente nel fatto che, mentre il primo è un elemento minerale singolo, il cloruro di magnesio è un composto formato dal minerale e dal cloro, un prodotto facilmente assorbibile dall’organismo.

Quali sono i benefici del cloruro di magnesio?

Fonte: Pixabay

L’integratore offre moltissimi benefici per la salute del corpo e della mente.

Il cloruro di magnesio è utile per migliorare la salute dello stomaco, ma aiuta anche a prendersi cura della pelle e dei capelli. Vediamo più da vicino a cosa fa bene il cloruro di magnesio.

Effetti sulla salute

Un giusto apporto quotidiano di magnesio può apportare numerosi vantaggi alla nostra salute. In particolar modo, il cloruro di magnesio:

Migliora le difese immunitarie

Combatte la carenza di magnesio

Riduce problemi come stitichezza e altri disturbi gastrointestinali

Rinforza le ossa e i denti, riducendo anche il rischio di osteoporosi

Aiuta a normalizzare i valori della pressione sanguigna

Migliora le funzioni respiratorie

Tiene alla larga stanchezza e affaticamento, prevenendo crampi e spasmi muscolari

Combatte le infezioni e le infiammazioni alla gola

Riduce le infiammazioni e le irritazioni della pelle

Migliora la circolazione sanguigna.

Cloruro di magnesio per dimagrire

Ma gli integratori di cloruro di magnesio aiutano anche a dimagrire? Come abbiamo visto, questi prodotti possono agire regolarizzando i livelli degli zuccheri nel sangue e quelli dell’insulina. Inoltre, si ritiene che il magnesio possa accelerare il metabolismo.

In tal senso, è dunque possibile che gli integratori favoriscano il processo di dimagrimento, sempre se assunti nell’ambito di una dieta dimagrante ben bilanciata.

Come sempre, prima di assumere questo o altri prodotti per dimagrire consigliamo di vagliare il parere del medico o del dietologo.

Benefici anche per la mente

Un adeguato apporto di magnesio ha effetti anche sul benessere mentale e psicologico. A tal proposito, assumere integratori di cloruro di magnesio può:

Ridurre lo stress e il rischio di soffrire di ansia e depressione

Favorire un senso di calma

Migliorare la qualità del sonno

Combattere i mal di testa frequenti

Ridurre i sintomi della sindrome premestruale.

Cloruro di magnesio e benefici sessuali

Si ritiene che questo integratore possa esercitare un effetto calmante e rilassante, migliorare la circolazione e anche aumentare i livelli di testosterone.

Ciò può essere collegato a un miglioramento della libido e del benessere sessuale della coppia.

Utile anche in campo cosmetico

In ambito cosmetico, il cloruro di magnesio viene impiegato per la produzione di prodotti come dopobarba, shampoo antiforfora, balsami, scrub purificanti, per ridurre le macchie della pelle e prendersi cura di problemi comuni come quello delle unghie fragili.

Cloruro di magnesio e tofu

Cosa c’entra il cloruro di magnesio con il tofu, ovvero il famoso formaggio vegetale?

È molto semplice, uno degli ingredienti del tofu è il nigari, un caglio naturale che ha origine in Giappone, che viene utilizzato per cagliare il latte di soia, un processo necessario per produrre questo e altri formaggi vegetali.

Il nigari non è altro che una sostanza contenente perlopiù cloruro di magnesio. Puoi trovarlo nei negozi specializzati sia in polvere che in versione liquida.

Quando assumerlo?

Fonte: Pixabay

Come nel caso di altri integratori e rimedi naturali e non, anche in questo caso è fondamentale evitare il fai da te. Prima di assumere questo prodotto, chiedi consiglio al tuo medico, in modo da valutarne l’effettiva necessità.

Quanto magnesio cloruro al giorno?

La dose giornaliera consigliata per il cloruro di magnesio può cambiare significativamente in base all’età, al sesso e allo stile di vita del soggetto.

Per fare un esempio, un dosaggio di 200-400 mg al giorno potrebbe essere adatto per una persona adulta. Prima di assumere il prodotto, informati in merito al corretto dosaggio e segui i consigli del medico o le indicazioni riportate sulla confezione.

Dove comprarlo e il prezzo

Puoi acquistare integratori di magnesio cloruro in farmacia o anche nelle erboristerie e nei negozi on line. Il prezzo del cloruro di magnesio è abbastanza basso. Per una confezione da 500 grammi, potresti spendere anche solo 5 euro. Naturalmente prezzi e caratteristiche cambieranno in base all’azienda.

Effetti collaterali e controindicazioni

Se assunto seguendo le indicazioni, questo integratore è considerato sicuro per la salute di adulti e bambini. Un dosaggio eccessivo può invece comportare disturbi come:

Diarrea

Nausea

Mal di stomaco

Vomito

Disturbi renali

Problemi cardiaci

Problemi respiratori.

Il prodotto è controindicato nei pazienti che soffrono di malattie renali, come insufficienza renale. Le reazioni allergiche causate da questo integratore sono molto rare, ma rivolgiti immediatamente al medico se dovessi manifestare sintomi come:

Eruzione cutanea

Prurito

Gonfiore

Confusione

Difficoltà respiratorie.

L’assunzione di questo prodotto in gravidanza dovrebbe seguire sempre il parere del proprio medico o ginecologo, in modo da valutare i benefici e gli eventuali rischi.

Possibili interazioni

Se stai assumendo farmaci o integratori che contengono magnesio, sarà opportuno parlare con il medico in merito all’assunzione di uno specifico integratore di cloruro di magnesio, in modo da evitare un possibile sovradosaggio.

Inoltre, questi integratori possono interagire con determinati farmaci, come:

Antibiotici

Miorilassanti

Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi (bisfosfonati)

Calcio-antagonisti

Farmaci per la tiroide

Diuretici.

Prima di assumere questo integratore, parlane con il medico se stai seguendo una terapia farmacologica.